Шольцу придется ответить за Крымский мост

Какие последствия вызовет публикация разговоров военных ФРГ о подготовке удара по Крымскому мосту

Tекст: Евгений Поздянков

Главред RT Маргарита Симоньян сообщила о намерениях немецких военных нанести удар по Крымскому мосту. Об этом она, ссылаясь на аудиозапись, полученную от «товарищей в погонах», написала в своем официальном Telegram-канале. По ее словам, в звуковом сообщении слышно, как «высокопоставленные офицеры бундесвера» обсуждают возможный теракт.

Отмечается, что солдаты интересовались, как бы им «половчее это сделать, чтобы при этом их Шольц мог продолжать говорить, что его хата с краю». Кроме того, Симоньян отметила, что немцы «палят амеров и бритишей, походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно».

Позже главред RT на своей странице в сети «ВКонтакте» поделилась полной расшифровкой разговора. Участниками беседы об осуществлении атаки на Крымский мост стали высокопоставленные служащие: Франк Грефе, глава отдела операций и учений командования бундесвера ВВС ФРГ, а также Инго Герхартц, командующий воздушными силами страны.

По расшифровке видно, что военные плотно занимались проработкой темы уничтожения моста. Отмечается, что они сочли невозможным проведение такой операции, если в их распоряжении будут одни лишь ракеты Taurus. В качестве носителей ракет допускается использование французских истребителей Dassault Rafale.

Еще одной возможной целью удара служащие называют некие «склады боеприпасов, которые находятся выше». На публикацию Симоньян обратила внимание Мария Захарова, официальный представитель МИД России. В своем Telegram-канале она поинтересовалась, что именно думает о сложившейся ситуации глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Дипломат также подчеркнула, что «у немецкой прессы появился хороший повод доказать свою независимость», задав вопросы главе внешнеполитического ведомства страны. Позже ситуацию прокомментировал и Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Россия «доподлинно знает об участии военнослужащих НАТО, которые маскируются то под наемников, то иным способом», – пишет ТАСС.

«Полностью в пуху лицо наших натовских коллег. Не знаю, как они будут объясняться со своим населением», – заметил он. Кроме того, Лавров обратил внимание, что военные ФРГ осознают свою непосредственную вовлеченность в конфликт. «В одном из обменов репликами просто звучит: «Есть же там ребята в гражданском из Соединенных Штатов». Это прямо было сказано», – добавил дипломат. В связи с этим ведомство официально потребовало объяснений у немецкого руководства.

Намерениями Германии заинтересовались и в Госдуме. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале сообщил, что депутаты намерены рассмотреть произошедшее. По его словам, сложившиеся обстоятельства должны вынудить руководство ФРГ дать объяснения, какими решениями Берлина руководствовались военные, обсуждая удары по территории России.

Все это произошло на фоне многочисленных обвинений в отношении Олафа Шольца, посыпавшихся за то, что он якобы раскрыл военные секреты Британии. Об этом писало немецкое издание Bild. «Taurus – оружие с очень большим радиусом действия. И то, чего добиваются британцы и французы в плане контроля и сопровождения целей, невозможно в Германии», – заявил накануне Шольц.

По мнению Лондона, в данном выступлении канцлер выдал тайну о том, что именно англичане помогают украинцам наводить ракеты Storm Shadow на цели. Газета пишет, что данные действия подрывают доверие союзников к ФРГ. В свою очередь экс-министр обороны Британии Бен Уоллес обвинил Шольца в опасном использовании фактов, которые он назвал зачастую неправильными, сообщает The Evening Standard.

Ранее Шольц сообщил о неготовности к передаче Украине крылатых ракет Taurus. «Мы не должны быть связаны с местами размещения или с целями, которые будут достигнуты при помощи этих ракет. Я удивлен, что некоторые люди не понимают: ряд наших действий может привести к нашему участию в войне», – заявил он.

По его словам, ракеты должны обслуживать и программировать военнослужащие бундесвера. И при нахождении на украинской территории немецкие военнослужащие могут быть убиты или же вовлечены в боевые действия против России. «Совершенно очевидно, что на украинской земле не будет немецких солдат. И я также стою за то, чтобы не было участия нашей страны и военных структур нашей страны в этой войне», – говорит Шольц.

«В том, что в зоне СВО на стороне противника принимают участие военные западных государств, нет ничего нового. Данный факт давно стал неотъемлемой частью информационного фона, сопровождающего ход конфликта. Соответственно,

немецкие власти достаточно давно перешагнули черту дозволенного»,

– сказал газете ВЗГЛЯД Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима. «Часть руководства Германии довольно легкомысленно относится к вопросу присутствия собственных военных на территории Украины. Ситуация, когда несколько человек тайно консультируют солдат ВСУ по тем или иным вопросам, полностью устраивает Берлин. Однако в ФРГ, похоже, не готовы жертвовать кадровыми военными и армией в целом», – отметил он.

«Именно поэтому Шольц так жестко отреагировал на слова Макрона о возможности введения натовских сухопутных войск в зону СВО. Разумеется, даже на текущем этапе ситуация вынуждает нас пересмотреть перспективы диалога с Германией. Мы не можем оставить без внимания те угрозы безопасности, которые вырисовываются для нашей страны в перехваченной аудиозаписи», – акцентирует дипломат.

«Однако в настоящий момент очень важно дождаться ответа со стороны канцлера Олафа Шольца.

Отмечу, что Москва рассчитывает на здравый и рассудительный комментарий. Только после того, как мы ознакомимся с ситуацией «из первых уст», можно будет рассуждать о том, какие именно меры необходимо предпринять России», – считает Мирошник.

Утекший в Сеть «закрытый разговор» немецких военных о дальнейшей поддержке ВСУ со стороны Берлина произвел эффект разорвавшейся бомбы, отметил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. «Интересно, что в аудиозаписи отмечается и возможность атаки на Крымский мост. Удивляться этим разговорам не стоит. Солдаты на то и солдаты, чтобы за закрытыми дверьми обсуждать такого рода планы», – сказал он.

По мнению Рара, Германия давно приняла решение об оснащении Украины высокотехнологичным оружием. «Поэтому немецкие военные должны отдавать себе отчет в том, что эти действия могут повлечь за собой определенные последствия. Замечу, что из утекшего разговора становится понятно, что высшее руководство ФРГ не хочет ввязываться в полномасштабную войну с Россией», – отмечает он.

«Вполне возможно, что утечку аудиозаписи могла спровоцировать Британия.

Дело в том, что Лондон достаточно серьезно обиделся на Олафа Шольца за то, что он якобы выдал секретную информацию о деятельности англичан на Украине. Таким образом, стороны находятся в неприятных информационных условиях и попросту пытаются перевести друг на друга внимание», – акцентирует собеседник.

«При этом если утечка, опубликованная в России, окажется истиной, то канцлеру Германии нельзя обойтись без комментариев. Данные такого масштаба невозможно проигнорировать, и рано или поздно мы услышим мнение главы ФРГ по этому поводу», – прогнозирует Рар.

Кроме того, предоставленная Маргаритой Симоньян аудиозапись ценна хотя бы тем, что мы получили возможность познакомиться с деталями внутринемецкой кухни по поставкам ракет на Украину, сказал газете ВЗГЛЯД Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований. «Однако большого влияния на расклад сил как в ЕС, так и в Германии это событие не окажет», – говорит он.

«Озвученные данные могут быть полезны и сторонникам, и противникам передачи ВСУ вооружений. Первые будут радоваться самому факту, что в Берлине ведется обсуждение этого процесса. Соответственно, они могут говорить, что ФРГ нужно лишь немного подтолкнуть в нужную сторону, и государство займет правильную позицию», – отмечает эксперт.

«Вторые же, наоборот, вцепятся в фактор удара по Крымскому мосту и будут напоминать гражданам ЕС об опасности эскалации в отношениях с Россией. Однако особых изменений диалог Москвы и Берлина не претерпит. В конечном счете наши связи находятся на беспрецедентно низком уровне. Существенно ухудшить их практически невозможно», – полагает собеседник.

«Однако одной из красных линий, пересечение которой для РФ станет неприемлемым, можно назвать поставку украинской армии ракет Taurus. Пока Берлин сохраняет трезвость по данному вопросу и рисковать относительной стабильностью не спешит. Если же что-либо заставит ФРГ сменить свое решение, последствия у этого могут быть крайне непредсказуемыми», – считает он. Однако, по его мнению,

произошедшее позволяет по-новому взглянуть на «ракетный вопрос» внутри ФРГ.

Эксперт считает важным обратить внимание на следующую цитату из расшифровки: «Как вы уже слышали, министр обороны Писториус намерен тщательно проработать вопрос поставок ракет Taurus на Украину. У нас запланирована встреча с ним. Необходимо все обсудить, чтобы мы могли начать работу над этим вопросом. <...> Никто не знает, почему федеральный канцлер блокирует эти поставки».

«Стрелки переводятся с политических ястребов вроде Штрак-Циммерман на министра обороны Писториуса, самого популярного политика в Германии и возможного будущего кандидата на пост канцлера от СДПГ. Интересно, как действующий канцлер Шольц оценит намерение однопартийца «проработать» вопрос, который вроде бы уже закрыт», – отметил Соколов в своем Telegram-канале.