По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.4 комментария
Потомок Бисмарка призвал Германию оставаться другом России
Германия и Россия должны быть друзьями, а не врагами, заявил потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка, руководитель российско-германского форума «Бисмарк-диалог» Александр фон Бисмарк.
«Я очень рад сегодня быть здесь, в Кремле, в этот день как немец. Это должно стать примером для нашей страны в Германии. Я вернусь и скажу людям в Германии, как важно, чтобы мы и в будущем оставались друзьями, а не врагами», – цитирует Бисмарка РИА «Новости».
В День народного единства в Кремле прошла церемония вручения медалей за большой вклад в сохранение и популяризацию русской культуры за рубежом. Александр фон Бисмарк получил из рук президента России Владимира Путина медаль Пушкина.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин вручил медали Пушкина иностранцам, включая Александра фон Бисмарка.
В тот же день Путин выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с зарубежными общественными деятелями.
В понедельник фракция «Альтернатива для Германии» в бундестаге потребовала остановить поддержку Украины и нормализовать отношения с Россией.