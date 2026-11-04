Tекст: Вера Басилая

«Я очень рад сегодня быть здесь, в Кремле, в этот день как немец. Это должно стать примером для нашей страны в Германии. Я вернусь и скажу людям в Германии, как важно, чтобы мы и в будущем оставались друзьями, а не врагами», – цитирует Бисмарка РИА «Новости».

В День народного единства в Кремле прошла церемония вручения медалей за большой вклад в сохранение и популяризацию русской культуры за рубежом. Александр фон Бисмарк получил из рук президента России Владимира Путина медаль Пушкина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин вручил медали Пушкина иностранцам, включая Александра фон Бисмарка.

В тот же день Путин выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с зарубежными общественными деятелями.

В понедельник фракция «Альтернатива для Германии» в бундестаге потребовала остановить поддержку Украины и нормализовать отношения с Россией.