Почему президент Польши Кароль Навроцкий проиграл битву за Конституционный суд – последний орган власти, до сих пор не подконтрольный премьеру страны Дональду Туску.0 комментариев
В МИД выразили сомнение в отмене санкций Запада в случае прогресса по Украине
МИД: Запад вряд ли снимет санкции с России в случае прогресса по Украине
Запад вряд ли снимет антироссийские санкции даже в случае подвижек по Украине в ближайшее время, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.
«Конечно, я не ожидаю, что даже если будут какие-то в перспективе ближайшей подвижки в урегулировании конфликта вокруг Украины, что санкции будут сняты», – заявил Биричевский в ходе пленарного заседания «ВЭД 2026. Глобальный Юг: партнерство на доверии как драйвер многополярного роста».
Биричевский подчеркнул, что Москва не просит снять санкции и ни на что их не разменивает. По его словам, русофобская позиция европейских государств долгосрочна, передает РИА «Новости».
Кроме того, он указал, что доверие России к коллективному Западу и европейским контрагентам утрачено безвозвратно.
«Мы на себе прочувствовали, какое их истинное отношение к нам. Желание нас ослабить, желание нас не пустить туда, куда им не хочется нас пускать, желание монополизировать систему ценностей», – заключил дипломат.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сенатор Григорий Карасин назвал позитивным сигналом инициативы европейских лидеров по возобновлению прямого диалога с российским руководством.
В четверг заместитель министра иностранных дел Александр Грушко заявил об устойчивости экономических отношений Москвы и Анкары вопреки санкционному давлению.
Президент Владимир Путин отметил отсутствие предварительных условий для возобновления отношений с европейскими странами.