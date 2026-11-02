МИД: Запад вряд ли снимет санкции с России в случае прогресса по Украине

Tекст: Вера Басилая

«Конечно, я не ожидаю, что даже если будут какие-то в перспективе ближайшей подвижки в урегулировании конфликта вокруг Украины, что санкции будут сняты», – заявил Биричевский в ходе пленарного заседания «ВЭД 2026. Глобальный Юг: партнерство на доверии как драйвер многополярного роста».

Биричевский подчеркнул, что Москва не просит снять санкции и ни на что их не разменивает. По его словам, русофобская позиция европейских государств долгосрочна, передает РИА «Новости».

Кроме того, он указал, что доверие России к коллективному Западу и европейским контрагентам утрачено безвозвратно.

«Мы на себе прочувствовали, какое их истинное отношение к нам. Желание нас ослабить, желание нас не пустить туда, куда им не хочется нас пускать, желание монополизировать систему ценностей», – заключил дипломат.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сенатор Григорий Карасин назвал позитивным сигналом инициативы европейских лидеров по возобновлению прямого диалога с российским руководством.

В четверг заместитель министра иностранных дел Александр Грушко заявил об устойчивости экономических отношений Москвы и Анкары вопреки санкционному давлению.

Президент Владимир Путин отметил отсутствие предварительных условий для возобновления отношений с европейскими странами.