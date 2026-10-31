На протяжении десятилетий Израиль был «витриной Запада» и островком высокоразвитой материальной цивилизации в бушующем море арабского мира. Такой успех был связан с факторами, которые вскоре могут стать достоянием истории. И не по вине израильтян.5 комментариев
ФСБ получила от США данные о подготовке теракта в Москве
ФСБ: США передали данные о подготовке теракта в Москве
Федеральная служба безопасности по партнерским каналам получила от США информацию о подготовке террористического акта в Москве.
ФСБ получила по партнерским каналам от США информацию о подготовке теракта в Москве, проводится соответствующая работа, передает РИА «Новости».
В ФСБ отметили, что в настоящий момент проводится соответствующая работа по проверке полученной информации.
Ранее посольство США в России предупредило о «достоверной угрозе» с «массовыми жертвами» на территории московского музея-заповедника «Царицыно». Американское правительство координирует меры реагирования с профильными органами власти России, отметили дипломаты.
Ранее ФСБ показала подготовленные агентами СБУ для атаки на Москву дроны.
Сотрудники ФСБ задержали двух агентов СБУ при подготовке атаки на ключевой элемент системы противоракетной обороны Москвы.
В прошлом месяце сотрудники спецслужб задержали жителя столицы за планирование теракта.