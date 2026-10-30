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Синоптик пообещал москвичам последнее тепло бабьего лета в выходные
Октябрь в Москве оказался на три градуса теплее климатической нормы
В выходные в Москве ожидается потепление до 11 градусов, которое станет последним теплом бабьего лета, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Последнее тепло уходящего бабьего лета ожидает москвичей на выходных, температура поднимется до плюс 11 градусов», – сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, в выходные дни в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, вероятность осадков минимальна. Ночью воздух остынет до одного градуса тепла, а днем столбики термометров покажут от 8 до 11 градусов. Синоптик отметил, что уходящий октябрь в Москве оказался на 3,2 градуса теплее климатической нормы при дефиците дождей в 54%.
На европейской территории России температурный режим продолжит превышать климатическую норму на 4–9 градусов, указал метеоролог. В средней полосе страны ожидается от 10 до 15 градусов тепла, на юге – до плюс 20 градусов. В зоне проведения спецоперации прогнозируется преимущественно сухая погода и восточный ветер порывами до 13 метров в секунду. Дожди пройдут лишь в Крыму и низовьях Днепра, из-за чего в Херсонской области температура не превысит 13 градусов тепла.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о ночных заморозках до минус 3,5 градуса в Московском регионе.
В среду ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова спрогнозировала в Москве облачную погоду, небольшие дожди и потепление до 11 градусов в предстоящие субботу и воскресенье.
В прошлом месяце Тишковец спрогнозировал продолжительное потепление и ясную погоду в столичном регионе.