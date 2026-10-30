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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцам не хватает российского влияния

    Канцлер Мерц заявляет, что больше всего его беспокоит «не экономика ФРГ, не Евросоюз, не Америка и не Китай, а влияние России на наше общество». То есть на их, германское, общество. Чувак, ты серьезно?

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Быть или не быть империей – это очень русский выбор

    Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.

    3 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинцы не вернутся на Украину до победы России

    Что предлагает Украина тем гражданам Украины, которые из нее сбежали? «Просто жить и строить свою страну», как заявляет Зеленский, даже у тех, кто точно не подлежит мобилизации, не получится.

    5 комментариев
    30 октября 2026, 08:56 • Новости дня

    Синоптик пообещал москвичам последнее тепло бабьего лета в выходные

    Октябрь в Москве оказался на три градуса теплее климатической нормы

    Tекст: Мария Иванова

    В выходные в Москве ожидается потепление до 11 градусов, которое станет последним теплом бабьего лета, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    «Последнее тепло уходящего бабьего лета ожидает москвичей на выходных, температура поднимется до плюс 11 градусов», – сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    По его словам, в выходные дни в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, вероятность осадков минимальна. Ночью воздух остынет до одного градуса тепла, а днем столбики термометров покажут от 8 до 11 градусов. Синоптик отметил, что уходящий октябрь в Москве оказался на 3,2 градуса теплее климатической нормы при дефиците дождей в 54%.

    На европейской территории России температурный режим продолжит превышать климатическую норму на 4–9 градусов, указал метеоролог. В средней полосе страны ожидается от 10 до 15 градусов тепла, на юге – до плюс 20 градусов. В зоне проведения спецоперации прогнозируется преимущественно сухая погода и восточный ветер порывами до 13 метров в секунду. Дожди пройдут лишь в Крыму и низовьях Днепра, из-за чего в Херсонской области температура не превысит 13 градусов тепла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о ночных заморозках до минус 3,5 градуса в Московском регионе.

    В среду ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова спрогнозировала в Москве облачную погоду, небольшие дожди и потепление до 11 градусов в предстоящие субботу и воскресенье.

    В прошлом месяце Тишковец спрогнозировал продолжительное потепление и ясную погоду в столичном регионе.

    29 октября 2026, 11:58 • Новости дня
    Песков назвал странной массовую атаку дронов на Москву в дни саммита

    Песков назвал атаку дронов на Москву подтверждением необходимости спецоперации

    Песков назвал странной массовую атаку дронов на Москву в дни саммита
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытка массированной атаки украинских беспилотников на Москву подтверждает необходимость продолжения спецоперации.

    Песков заявил, что попытка организовать масштабный налет беспилотников на российскую столицу во время саммита «Россия – Африка» выглядит странной, пишут «Вести».

    «Это весьма странно, потому что это мирового масштаба событие, которое происходит в столице России. Конечно, в это время организовывать такую массовую дроновую атаку на Москву – странно», – отметил Песков.

    По его словам, российские системы ПВО отработали эффективно. Представитель Кремля подчеркнул, что инцидент в очередной раз доказывает необходимость продолжения спецоперации для защиты страны от подобных угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ночная атака беспилотников на Москву стала одной из крупнейших в году.

    В ночь на четверг средства противовоздушной обороны нейтрализовали большую часть из 613 летевших в сторону Московского региона беспилотников.

    В понедельник сотрудники ФСБ задержали двух агентов украинских спецслужб, готовивших удары по системе противоракетной обороны города.

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    29 октября 2026, 23:03 • Новости дня
    Песков: Лидеры стран Африки приехали в Москву вопреки помехам Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры африканских стран столкнулись с трудностями при прилете в Москву из-за атак украинских беспилотников, однако они отдают себе отчет в действиях киевского режима.

    По словам Пескова, африканские лидеры испытывали сложности с прибытием в российскую столицу из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины, но они находились в курсе ситуации, сообщают «Вести».

    «Они в курсе, многие в курсе. Они испытывали трудности с прилетом сюда. Несколько самолетов приземлилось в Шереметьеве вместо Внукова», – заявил Песков.

    Представитель Кремля добавил, что некоторые гости при отлете интересовались происходящим. Он подчеркнул, что участники международных мероприятий прекрасно знают о действиях властей Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал попытку массированной атаки украинских беспилотников на Москву подтверждением необходимости продолжения спецоперации. Прибывшие в Москву африканские лидеры собрались в Большом Кремлевском дворце на центральное пленарное заседание саммита. Президент Владимир Путин назвал союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами неоспоримыми.

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    29 октября 2026, 22:38 • Видео
    Переворот в Бразилии: было или показалось?

    Экс-кандидат в президенты Бразилии и сын бывшего президента Флавиу Болсонару, тайно бежавший после проигранных выборов в США, заявил о госперевороте в своей стране и о том, что он легитимный лидер. Значит ли это, что Вашингтон сделал ставку на революцию, а действующую власть будут свергать?

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    30 октября 2026, 08:24 • Новости дня
    Атака беспилотников на Москву стала одной из крупнейших за два года

    ПВО за ночь отразила налет 862 беспилотников на Московский регион

    Атака беспилотников на Москву стала одной из крупнейших за два года
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Попытка атаки вражеских беспилотников на столичный регион минувшей ночью стала одной из самых массированных за два года с применением почти 900 аппаратов.

    В период с 20.30 мск четверга до 07.30 мск пятницы в сторону Московского региона летело 862 беспилотника, передает ТАСС со ссылкой на данные мэра столицы Сергея Собянина.

    «Большая часть из них уничтожена силами ПВО Минобороны на дальних рубежах, 170 беспилотников нейтрализовано на подлете к Москве», – сообщил Собянин.

    Предыдущая крупная атака фиксировалась с вечера 28 по утро 29 октября, когда в сторону региона летело 613 дронов. При этом наиболее массированный налет произошел 19 и 20 сентября: тогда силы противовоздушной обороны сбили более 1,6 тыс. аппаратов, из которых 450 были ликвидированы на подлете к столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в пятницу Собянин сообщил об уничтожении 25 нацеленных на Москву беспилотников.

    Предыдущая ночная атака беспилотников на Москву также стала одной из крупнейших в году.

    В начале месяца на подступах к столичному региону перехватили 650 аппаратов.

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    29 октября 2026, 18:19 • Новости дня
    Суд арестовал москвича за убийство бывшей жены и сокрытие тела в лесу

    Суд в Москве арестовал мужчину за убийство бывшей жены и сокрытие тела

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Москве суд заключил под стражу мужчину, который обвиняется в убийстве своей бывшей супруги на почве ревности и сокрытии ее тела в Московской области, сообщила столичная прокуратура.

    «С учетом позиции Перовской межрайонной прокуратуры заключен под стражу фигурант уголовного дела об убийстве женщины на востоке Москвы», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

    По версии следствия, 37-летний обвиняемый, находясь в квартире на Зеленом проспекте, напал на бывшую жену из ревности, избил ее и задушил. Мужчина признал свою вину в совершении преступления по статье об убийстве.

    Чтобы скрыть следы, фигурант завернул тело в простыню и одеяло, обмотал скотчем и вывез в лесополосу около села Мещерино в Ступинском городском округе Подмосковья. Там он оставил тело, прикрыв его ветками. Расследование дела находится на контроле в прокуратуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник столичные следователи задержали мужчину за удушение сожительницы и сокрытие ее тела в Московской области.

    В начале месяца обвиняемый в убийстве сожительницы и ее дочери в Москве частично признал свою вину.

    В сентябре суд в Дагестане арестовал местного жителя по обвинению в убийстве бывшей жены и дочери.

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    30 октября 2026, 07:47 • Новости дня
    Эксперты раскрыли схему обмана с забытыми в банкоматах картами

    Мошенники начали вымогать деньги с помощью забытых в банкоматах карт

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Эксперты столичного проекта «Перезвони сам» порекомендовали москвичам не трогать забытые в банкоматах чужие банковские карты, так как они могут оказаться частью схемы по вымогательству денег.

    Злоумышленники намеренно оставляют карту в устройстве и ждут случайного прохожего. Когда человек пытается извлечь пластик, появляются мнимый владелец и подставные свидетели, которые обвиняют его в краже и требуют заплатить для урегулирования конфликта, передает mos.ru.


    Нередко такая карта является заранее заблокированной пустышкой, однако мошенники требуют от жертвы значительные суммы.

    Для защиты от провокаций специалисты советуют не извлекать забытую карту, не нажимать кнопки банкомата и сразу сообщить о находке в банк. Если карта уже оказалась в руках, следует дождаться сотрудника кредитной организации. При появлении мнимого владельца нельзя пытаться договориться: эксперты рекомендуют сразу вызывать полицию, так как аферисты боятся официальных разбирательств.

    «Эта схема – показательный пример использования злоумышленниками психологического давления. Человек не совершал кражи, а лишь проявил бдительность, попытался помочь. Но под давлением группы и ложных обвинений он часто теряет способность трезво мыслить и может согласиться на незаконные требования», – заявила руководитель проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг МВД предупредило об использовании дистанционными мошенниками предлога о грозящей блокировке счетов в системе быстрых платежей.

    Ранее эксперты московского проекта «Перезвони сам» сообщили о хищении злоумышленниками средств со счетов держателей Пушкинской карты.

    Также в МВД рассказали о вымогательстве денег с помощью намеренно оставленных в банкоматах банковских карт.

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    29 октября 2026, 23:50 • Новости дня
    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники

    Собянин сообщил о 22 сбитых на подлете к Москве беспилотниках

    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Системы противовоздушной обороны сбили 22 беспилотных летательных аппарата, которые двигались в направлении Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Пять БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», – написал Собянин в «Максе».

    Впоследствии Собянин добавил, что были сбиты еще пять беспилотников, а затем еще 12.

    На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атака беспилотников на Москву в ночь на четверг стала одной из крупнейших в году.

    Собянин сообщал, что в ночь на четверг средства противовоздушной обороны нейтрализовали большую часть из 613 летевших в сторону Московского региона беспилотников.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    29 октября 2026, 19:06 • Новости дня
    Штормовое предупреждение из-за ливней и сильного ветра объявили в Крыму

    МЧС объявило в Крыму штормовое предупреждение из-за сильных дождей и ветра

    Tекст: Вера Басилая

    Главное управление МЧС по Крыму объявило штормовое предупреждение в регионе на ближайшие двое суток в связи с ожидающимися сильными дождями, грозами и порывистым ветром.

    Экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях действует вечером в четверг, а также ночью и утром в пятницу. В эти дни на полуострове прогнозируются сильные дожди, грозы и усиление северо-восточного ветра до 12–17 метров в секунду, сообщает МЧС Крыма в Max.

    В ведомстве предупредили о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций. Непогода может привести к авариям на объектах энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

    Кроме того, возможны нарушения транспортного сообщения и затруднения в движении автомобилей, особенно на горных перевалах. Спасатели не исключили подтоплений территорий и происшествий в акваториях Черного и Азовского морей, а также в Керченском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в южной части Крымского полуострова из-за последствий сильных дождей началась эвакуация жителей. В Ялте ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вызванных продолжительными ливнями подтоплений.

    Залповый ливень разрушил инфраструктуру центрального пляжа Анапы.

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    29 октября 2026, 09:39 • Новости дня
    Ученый сообщил о превышении темпов потепления в России в 2,5 раза

    РАН: Климат в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем на Земле

    Темпы глобального потепления в России в 2,5 раза превышают средние показатели по планете, заявил научный руководитель Института теплофизики СО РАН Сергей Алексеенко.

    «Темпы потепления в 2,5 раза выше, чем в среднем по планете», – говорится в докладе, представленном Алексеенко на форуме «Золотая Долина» в Новосибирске, передает ТАСС.

    Он отметил, что Россия потребляет около половины используемого в мире тепла. По его словам, высокие потребности делают неэффективной ставку на развитие ветряной и солнечной энергетики, которая не сможет произвести достаточно тепла.

    Решением может стать геотермальная энергетика – использование глубинного тепла с применением микроволнового нагрева в скважинах. Ученый напомнил, что для этого на Камчатке создается Национальный центр компетенций по геотермальной энергетике.

    Кроме того, перспективным направлением является развитие парогазовых установок для более эффективного использования газа, так как они позволяют на 50% снизить выбросы углекислого газа и расход топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца руководитель Российской академии наук Геннадий Красников предупредил об увеличении числа разрушительных природных аномалий из-за стремительного изменения климатических условий на территории страны.

    В прошлом месяце начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок сообщил о возможности сдвига сроков наступления климатической зимы в Москве в связи с глобальным потеплением.

    В сентябре ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил повышение средней температуры в Москве на полтора градуса за тридцать лет.

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    29 октября 2026, 15:22 • Новости дня
    Минтранс напомнил о сроках и правилах перехода на зимнюю резину

    Минтранс: Автомобилистам рекомендовано менять летнюю резину при 5-7 градусах

    Tекст: Валерия Городецкая

    По закону переход на зимние шины обязателен до 1 декабря, но эксперты советуют делать это при снижении среднесуточной температуры до плюс пяти-семи градусов, сообщил Минтранс.

    «Техрегламент таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» говорит о том, что эксплуатировать летние шины нельзя с декабря по февраль», – говорится в сообщении министерства в Max.

    Отмечается, что при плюс пяти-семи градусах Цельсия и постоянных заморозках летняя резина теряет упругость из-за воздействия низких температур, что ухудшает сцепление с дорогой и увеличивает тормозной путь.

    Также в ведомстве уточнили, что зимние шины могут быть шипованными или нешипованными, но обязательно должны иметь маркировку «M+S», «M S» или «M&S».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг автоюрист Лев Воропаев заявил о необязательности смены летней резины на зимнюю в ноябре по действующим правилам.

    В прошлом году первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев сообщил о штрафах в 500 рублей за несоблюдение сезонной смены шин.

    В октябре прошлого года эксперты дали рекомендации водителям по правильному выбору времени для смены резины.

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    29 октября 2026, 09:46 • Новости дня
    В Москве завершилась трехлетняя реставрация храма Христа Спасителя

    Мэр Москвы Собянин сообщил о завершении реставрации храма Христа Спасителя

    В Москве завершилась трехлетняя реставрация храма Христа Спасителя
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мэр столицы Сергей Собянин объявил об окончании масштабных ремонтно-реставрационных работ в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя, которые шли на протяжении трех лет.

    В работах приняли участие более 500 каменщиков, кровельщиков, реставраторов и художников. «Завершили ремонтно-реставрационные работы в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя – главном и самом большом православном храме России», – написал мэр.

    Масштабное обновление затронуло фасады здания: специалисты промыли 15 тыс. квадратных метров стен и проверили почти 64 тыс. мраморных панелей, заделав трещины и сколы. Мастера привели в порядок четыре смотровые площадки и очистили знаменитые бронзовые горельефы на надвратной колокольне.

    Самым сложным участком стал главный купол диаметром почти 30 метров. Старое покрытие снимали небольшими фрагментами, чтобы защитить внутренние фрески от возможных осадков. Для нового покрытия использовали около 15 т нержавеющей стали с нитридом титана.

    На финальном этапе состоялся монтаж декоративных элементов крестов. Около 500 деталей весом до 40 кг тщательно отшлифовали, запаяли и покрыли сусальным золотом. На реставрацию крестов потребовалось почти два килограмма золота 960-й пробы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин благословения нового урожая фруктов в храме Христа Спасителя.

    Ранее мэр Москвы сообщал о планах завершить реставрацию крестов на храме к Пасхе.

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    29 октября 2026, 15:59 • Новости дня
    Блогер-иноагент Светов заочно получил год колонии

    Суд Москвы заочно приговорил блогера-иноагента Светова к году колонии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Московский суд вынес заочный приговор 41-летнему блогеру Михаилу Светову (признан в России иноагентом), назначив ему один год лишения свободы в колонии общего режима за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента.

    Уголовное дело рассматривалось в отсутствие подсудимого, поскольку он находится в розыске, сообщает прокуратура Москвы в Max. Следствие установило, что ранее Светов привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. После этого, находясь за пределами России, он опубликовал в социальной сети материалы без указания на их создание лицом, выполняющим функции иностранного агента.

    Суд назначил Светову наказание в виде года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено администрировать сайты и каналы в интернете сроком на три года. Минюст внес блогера в реестр иноагентов в ноябре 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце Басманный суд Москвы заочно приговорил блогера Майкла Наки (признан иноагентом в России) к 14 годам лишения свободы.

    В апреле блогер-иноагент Марат Никандров получил восемь месяцев условно по делу о неисполнении обязанностей иноагента.

    В марте блогеру Максиму Кацу (признан в России иноагентом) заочно назначили девять лет колонии общего режима.

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    30 октября 2026, 04:27 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении 37 летевших на Москву БПЛА
    Собянин сообщил об уничтожении 37 летевших на Москву БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В пятницу силы противовоздушной обороны уничтожили 37 дронов, летевших в направлении Москвы, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина.

    «16 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», – сообщил Собянин в «Максе».

    Позднее мэр проинформировал, что средствами противовоздушной обороны был уничтожен еще 21 беспилотник.

    Он отметил, что на месте падения их обломков находятся сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг системы противовоздушной обороны сбили 22 беспилотных летательных аппарата, двигавшихся в направлении Москвы.

    Атака беспилотников на Москву в ночь на четверг стала одной из крупнейших в году.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    29 октября 2026, 09:41 • Новости дня
    Вспышечная активность на Солнце упала до нуля

    Математический индекс вспышек на Солнце опустился до нулевой отметки

    Tекст: Мария Иванова

    После недели колебаний уровень вспышечной активности на Солнце снизился до нулевого показателя, однако в субботу на Земле ожидается магнитная буря из-за влияния второй корональной дыры.

    График вспышек на звезде выровнялся, а математический индекс упал до нулевой отметки из десяти возможных. При этом на поверхности Солнца сохранились активные области, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    В субботу на Земле ожидается магнитная буря от слабого до среднего уровня. Ее причиной станет вторая корональная дыра, которая в данный момент выходит на линию взаимодействия с планетой. Возмущения продлятся от 12 до 15 часов.

    Основные геомагнитные колебания придутся на первую половину субботнего дня. В первые часы магнитной бури возможно появление полярных сияний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН предупредила об ожидаемой новой волне геомагнитных возмущений из-за воздействия корональной дыры на Солнце.

    В начале месяца ученые зафиксировали возможный перелом в солнечной активности после продолжительного спада.

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    30 октября 2026, 06:34 • Новости дня
    Власти Москвы призвали не трогать впавших в спячку диких животных

    Власти Москвы призвали горожан не забирать домой спящих летучих мышей и ежей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жителям столицы не следует подкармливать, гладить или забирать домой обитающих в лесопарках диких животных, которые готовятся к зимней спячке, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

    Обитающие в столичных лесопарках ежи, летучие мыши, барсуки, енотовидные собаки и орешниковые сони готовятся к зимнему периоду и впадают в спячку. При этом белки и бобры продолжают бодрствовать на протяжении всего сезона, передает РИА «Новости».

    «Не трогайте и не берите животных на руки. Ежей, летучих мышей, сонь и других диких обитателей нельзя гладить или уносить домой – это нарушает их естественный ритм жизни и может причинить вред», – заявили в пресс-службе ведомства.

    Специалисты посоветовали соблюдать дистанцию при встрече со зверями, а спящим летучим мышам дать возможность спокойно дозимовать. Появление животного на открытом пространстве в неположенное время является тревожным признаком, который указывает на болезнь или травму. В ведомстве добавили, что летучие мыши могут переносить инфекции.

    В подобных ситуациях горожанам рекомендовали обращаться в единую справочную службу правительства столицы, МЧС или Московский зоопарк, на базе которого работает специализированный центр реабилитации рукокрылых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее присутствие летучих мышей в городах назвали отличным показателем благополучного состояния окружающей среды.

    Также зоолог-териолог Елена Ситникова заявила о неспособности обитающих в европейской части страны рукокрылых переносить опасные заболевания.

    Кроме того, пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщила о пробуждении редких видов летучих мышей в столице.

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    30 октября 2026, 07:52 • Новости дня
    Агентство АКРА подтвердило наивысший кредитный рейтинг Москвы

    АКРА подтвердило наивысший кредитный рейтинг Москвы на уровне AAA (RU)

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Рейтинговое агентство АКРА подтвердило наивысший кредитный рейтинг Москвы и ее государственных облигаций на уровне AAA (RU) со «стабильным» прогнозом.

    Столичный кредитный рейтинг сформирован на основе оценки множества факторов, включая высокий экономический потенциал, минимальную долговую нагрузку и операционную эффективность бюджета, передает ТАСС со ссылкой на департамент финансов Москвы.

    Эксперты отметили, что город занимает первое место в стране по объему валового регионального продукта. Доходная база бюджета высоко диверсифицирована, безработица находится на стабильно низком уровне, а социальная и инженерная инфраструктура высоко развита.

    С начала 2026 года государственный долг столицы сократился на 5%. Город сохраняет низкую долговую нагрузку, незначительные процентные расходы и ежегодный положительный баланс текущих операций, что обеспечивает достаточное количество средств для покрытия трат.

    В 2025 году почти 98% доходов столичного бюджета составили налоговые и неналоговые поступления. Аналитики также подтвердили максимальную оценку бюджетного профиля и наивысший рейтинг облигаций 74-го выпуска со сроком погашения в мае 2028 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее средние доходы жителей столицы достигли отметки в 219 тыс. рублей.

    Также управление ФНС по городу выявило 64 тыс. неработающих москвичей с теневыми доходами.

    Кроме того, президент Владимир Путин заявил о значительных затратах финансовых ресурсов Москвы.

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