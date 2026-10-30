Синоптик пообещал москвичам последнее тепло бабьего лета в выходные

Октябрь в Москве оказался на три градуса теплее климатической нормы

Tекст: Мария Иванова

«Последнее тепло уходящего бабьего лета ожидает москвичей на выходных, температура поднимется до плюс 11 градусов», – сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в выходные дни в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, вероятность осадков минимальна. Ночью воздух остынет до одного градуса тепла, а днем столбики термометров покажут от 8 до 11 градусов. Синоптик отметил, что уходящий октябрь в Москве оказался на 3,2 градуса теплее климатической нормы при дефиците дождей в 54%.

На европейской территории России температурный режим продолжит превышать климатическую норму на 4–9 градусов, указал метеоролог. В средней полосе страны ожидается от 10 до 15 градусов тепла, на юге – до плюс 20 градусов. В зоне проведения спецоперации прогнозируется преимущественно сухая погода и восточный ветер порывами до 13 метров в секунду. Дожди пройдут лишь в Крыму и низовьях Днепра, из-за чего в Херсонской области температура не превысит 13 градусов тепла.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о ночных заморозках до минус 3,5 градуса в Московском регионе.

В среду ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова спрогнозировала в Москве облачную погоду, небольшие дожди и потепление до 11 градусов в предстоящие субботу и воскресенье.

В прошлом месяце Тишковец спрогнозировал продолжительное потепление и ясную погоду в столичном регионе.