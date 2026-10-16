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    16 октября 2026, 18:00 • В мире

    Выборы в Конгресс ломают вековые политические традиции США

    Выборы в Конгресс ломают вековые политические традиции США
    @ Mariam Zuhaib/AP/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Чуть больше двух недель остается до выборов в Конгресс США. Аналитики сходятся во мнении, что если в Палате представителей исход практически предрешен, то в Сенате развернется настоящая битва. Республиканцам, чьи позиции ослаблены топливным кризисом и инфляцией, предстоит отстоять «красные» штаты, где их победы имеют вековую историю. Удастся ли?

    3 ноября в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс. На них будут избраны все 435 членов Палаты представителей, а также определены обладатели 35 из 100 мест в Сенате.

    Напомним, в Сенат избираются по два представителя от каждого штата, всего 100 сенаторов. Срок их полномочий составляет шесть лет, при этом каждые два года переизбирается примерно треть состава. В Палате представителей 435 мест с правом голоса, которые распределяются между штатами пропорционально численности населения, но каждому штату гарантировано хотя бы одно место. Депутаты избираются по одномандатным округам на два года, поэтому на каждых очередных выборах Палата представителей обновляется полностью.

    На данный момент обе палаты контролируют республиканцы. В Палате представителей расклад такой: у республиканцев – 218 мест, у демократов – 212, еще четыре мандата остаются вакантными. В Сенате у Республиканской партии 53 сенатора, у Демократической – 45. При этом двое независимых сенаторов при голосовании систематически присоединяются к демократам.

    По данным ресурса Real Clear Politics, сейчас за демократов свои голоса готовы отдать 50,4% избирателей, а за республиканцев – 42,2%. При этом аналитики сходятся в том, что самая жаркая борьба развернется за нижнюю палату. Так, Poliwave оценивает вероятность ее перехода к Демпартии в 82%. В конкурентных округах Пенсильвании, Северной Каролины, Нью-Йорка и Мичигана небольшое изменение явки может решить исход.

    Согласно анализу Cook Political Report, из 35 сенатских мест примерно 13 эксперты относят к числу конкурентных. Особое внимание аналитиков приковано к четырем штатам: Огайо, Техас, Мэн и Айова. Если республиканцы удержат Сенат, Дональд Трамп сохранит важный рычаг влияния – в частности, при утверждении кадровых назначений.

    Как пишет Politico, амбиции республиканцев в преддверии выборов сводятся к тому, чтобы оставить за собой большинство в Сенате и сохранить как можно больше мест в Палате представителей. При этом сами они признают, что контроль над нижней палатой Конгресса «фактически утрачен». На этом фоне партийные структуры уже сокращают рекламные бюджеты в округах Палаты представителей и перенаправляют средства на спасение позиций в Сенате.

    При этом, по подсчетам Axios, политики от Демпартии обошли республиканцев по сборам на выборы. В частности, кандидат от демократов в Техасе Джеймс Таларико собрал 64 млн долларов, тогда как его конкурент-республиканец Кен Пакстон – 18 млн долларов. В Джорджии сенатор-демократ Джон Оссофф привлек 33,1 млн долларов против 2,8 млн у республиканца Майка Коллинза.

    В Мичигане Абдул Эль-Сайед собрал 30,7 млн долларов, а бывший конгрессмен Майк Роджерс от республиканцев – 9,7 млн долларов. Схожая ситуация наблюдается и в других конкурентных штатах, включая Огайо, Мэн, Аляску, Айову, Северную Каролину и Канзас. Как отмечает издание, преимущество демократов свидетельствует о высоком энтузиазме их сторонников.

    На этом фоне эксперты говорят, что у демократов действительно есть серьезные шансы получить большинство в Палате представителей. «Несмотря на то что официальный день голосования – 3 ноября, многие американцы уже сейчас отдают свои голоса по почте», – заметил американист Малек Дудаков.

    Он напомнил, что в Штатах действует система досрочного голосования, и бюллетени можно отправить на избирательные участки задолго до дня выборов. По словам аналитика, общенациональный отрыв демократов от республиканцев составляет в среднем восемь-девять процентных пунктов.

    «Это существенный перевес. Он, на мой взгляд, позволит Демпартии сравнительно легко получить большинство в Палате представителей (нижней палате Конгресса). Маловероятно, что команде Трампа удастся в последние дни кардинально изменить расклад в свою пользу», – считает собеседник. Главная интрига сохраняется в борьбе за Сенат: результат здесь определяют не общенациональные тренды, а итоги голосования в отдельных штатах.

    «Колеблющиеся штаты сейчас скорее склоняются в пользу Демократической партии. Это Северная Каролина, Джорджия и Мичиган – они традиционно играют ключевую роль в любой электоральной гонке в США», – детализировал Дудаков. При этом у республиканцев нарастают проблемы даже в штатах, где они традиционно пользуются поддержкой, – во многом из-за падения рейтингов Трампа, непопулярности его внешнеполитического курса и топливного кризиса.

    «Речь, в частности, идет о Техасе: штат может впервые за 40 лет избрать сенатором кандидата от демократов. Не менее показательна ситуация в Канзасе: этот штат не отдавал сенаторское кресло Демпартии с 1932 года, и нынешний цикл грозит прервать почти столетнюю традицию»,

    – перечислил эксперт. «Аналогичные сдвиги возможны и в Южной Каролине, – добавил он. – Другими словами, у республиканцев возникают серьезные проблемы даже в традиционно "красных" штатах. Если партия проиграет в этих регионах, она рискует потерять большинство не только в Палате представителей, но и в Сенате».

    Как отметил Дудаков, для республиканцев такой исход будет крайне неблагоприятным. «Без контроля над Сенатом Трамп не сможет утверждать своих министров и федеральных судей. Кроме того, в этом случае заметно возрастет вероятность инициирования новой процедуры импичмента в отношении президента. Кроме того, демократы могут в будущем году создать главе Белого дома немало проблем», – уточнил политолог.

    Схожей точки зрения придерживается Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований СПбГУ. Он напомнил, что существует устойчивая тенденция: на промежуточных выборах партия, которая контролирует Белый дом, теряет места в Палате представителей, и контроль над ней переходит к оппозиции. Поэтому прогнозировать общий вектор здесь несложно.

    «Главный вопрос – в глубине поражения республиканцев и, соответственно, в масштабе победы демократов»,

    – отметил американист. По его мнению, с Сенатом ситуация куда более напряженная. «Острая конкуренция сохраняется в Огайо и Канзасе. Примечательно, что борьба разворачивается даже в традиционно республиканских штатах. Республиканская партия всерьез обеспокоена исходом», – уточнил собеседник.

    На этом фоне он указал, что республиканцы рекордными темпами наращивают расходы на сенатскую кампанию в Техасе. Более того, в нее активно включился Илон Маск: предприниматель через суперкомитет политических действий (America PAC) направил внушительную сумму на поддержку кандидата от Республиканской партии. Но результат не предопределен.

    Как отметил Ярыгин, ориентироваться на опросы общественного мнения при этом не приходится. «Последние несколько избирательных циклов – и президентских, и выборов в Конгресс – показывают, что американцы далеко не всегда открыто говорят о своих предпочтениях. Эта тенденция прослеживается с 2016 года: тогда не принято было поддерживать Дональда Трампа, но в итоге люди проголосовали именно за него», – напомнил эксперт.

    Поэтому, по его оценкам, сгущать краски для республиканцев преждевременно. «Да, в США сложная экономическая ситуация, а уровень поддержки Трампа невысок. Но можно взглянуть на пример администрации Джо Байдена: к концу срока и авторитет Белого дома был не на высоте, и экономическая ситуация в стране оставляла желать лучшего. При этом демократы не потерпели сокрушительного поражения – тотально они не проиграли гонку за Палату представителей», – рассуждает американист. Говоря о настроениях избирателей, Ярыгин отметил, что

    традиционно внимание американцев в первую очередь сосредоточено на внутренней политике.

    В этом контексте ключевыми остаются два направления – экономика и здравоохранение. «В экономической плоскости избирателей прежде всего волнуют цены на топливо, что закономерно: Америка – одна из самых автомобилизированных стран в мире», – сказал политолог.

    Кроме того, продолжил собеседник, у американцев серьезное беспокойство вызывают растущие цены в магазинах. Причина не сводится исключительно к инфляции – значительную роль играет динамика цен на топливо, которая напрямую транслируется в подорожание товаров на полках.

    «Именно поэтому Трамп принимает пожарные меры – стремится насытить внутренний рынок дизелем. Эффект от таких шагов проявится не сразу, и в краткосрочной перспективе они вряд ли кардинально изменят картину. Тем не менее сами эти действия служат сигналом избирателям: администрация работает над решением проблемы», – добавил аналитик.

    Также растущая ставка ФРС ощутимо влияет на общий экономический и корпоративный климат. «Экономика не обрушивается, но ее положение постепенно ухудшается, и динамика ставки служит важным индикатором этого состояния. Это в том числе определяет, как будут голосовать избиратели», – рассуждает Ярыгин.

    Еще один болезненный вопрос – стоимость лекарств и страховок. «Фармацевтические компании не снижают цены на препараты, а это напрямую отражается на стоимости страховых полисов. Такая ситуация беспокоит американцев, но пик оформления страховок приходится на февраль-март. Поскольку этот сезон еще не наступил, проблема пока не стала острой для подавляющего большинства граждан», – отметил спикер.

    Что касается вопроса миграции, то он остается крайне политизированным: время от времени отдельные инциденты вновь привлекают к нему внимание общественности. Тем не менее сейчас он воспринимается как второстепенный по сравнению с экономическими проблемами, считает политолог.

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