В Госдуме напомнили о штрафах в 500 рублей за летнюю резину зимой
Владельцам автомобилей грозит штраф в 500 рублей за несоблюдение сезонной смены шин, это затрагивает все регионы России, заявил первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.
Пока инспекторы могут ограничиваться предупреждениями, но правовая база для выдачи штрафов уже существует, сказал Федяев, передает ТАСС.
«Думаю, что цель – не наказание, а дисциплина. На кону безопасность водителя и семьи», – заявил депутат.
Федяев напомнил, что обязательство сезонной смены шин закреплено в техрегламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».
Он уточнил, что два года назад в правила эксплуатации транспорта были внесены поправки о сезонном порядке использования шин. В частности, с 1 декабря по 28 февраля ездить можно только на зимней резине.
При этом, как добавил парламентарий, регионы вправе самостоятельно увеличивать сроки действия этого запрета из-за различий в климатических условиях по стране. Законодательство устанавливает только базовые календарные границы, а водителям советуют ориентироваться на среднесуточную температуру, сменяя шины при снижении температуры до плюс пяти – плюс семи градусов.
Ранее Минтранс сообщал, что автомобилистам рекомендуется переходить на зимние шины при среднесуточной температуре около плюс пяти-семи градусов Цельсия и не позднее первого декабря.
При этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечал, что температура воздуха в Москве в ближайшую неделю днем останется выше пяти градусов, что позволяет не спешить со сменой летней резины на зимнюю.