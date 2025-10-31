В Госдуме напомнили о штрафах в 500 рублей за летнюю резину зимой

Tекст: Алексей Дегтярев

Пока инспекторы могут ограничиваться предупреждениями, но правовая база для выдачи штрафов уже существует, сказал Федяев, передает ТАСС.

«Думаю, что цель – не наказание, а дисциплина. На кону безопасность водителя и семьи», – заявил депутат.

Федяев напомнил, что обязательство сезонной смены шин закреплено в техрегламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Он уточнил, что два года назад в правила эксплуатации транспорта были внесены поправки о сезонном порядке использования шин. В частности, с 1 декабря по 28 февраля ездить можно только на зимней резине.

При этом, как добавил парламентарий, регионы вправе самостоятельно увеличивать сроки действия этого запрета из-за различий в климатических условиях по стране. Законодательство устанавливает только базовые календарные границы, а водителям советуют ориентироваться на среднесуточную температуру, сменяя шины при снижении температуры до плюс пяти – плюс семи градусов.

Ранее Минтранс сообщал, что автомобилистам рекомендуется переходить на зимние шины при среднесуточной температуре около плюс пяти-семи градусов Цельсия и не позднее первого декабря.

При этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечал, что температура воздуха в Москве в ближайшую неделю днем останется выше пяти градусов, что позволяет не спешить со сменой летней резины на зимнюю.