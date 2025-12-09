Сегодняшние унижения со стороны США станут для поколения европейских политиков, с которым Россия будет иметь дело в будущем, такой же важной школой жизни, какой Вторая мировая война была для тех, кто мог налаживать диалог с СССР во второй половине XX века.6 комментариев
Украина практически исчерпала резервы для ремонта энергообъектов
Украинские энергетики столкнулись с критическим дефицитом средств для ремонта поврежденной инфраструктуры, внутри страны резервы фактически исчерпаны, заявил СМИ директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко.
Ресурсы Украины для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры практически исчерпаны, передает ТАСС, ссылаясь на заявление изданию «Страна» директора Центра исследования энергетики Александра Харченко. Он заявил: «Сейчас я не вижу ресурсов ни у "Укрэнерго", ни у генерирующих, ни у распределительных компаний, чтобы закупать оборудование, которое им уже нужно и будет нужно через два–три месяца».
Харченко отметил, что у «Укрэнерго» остались «какие-то закрома Украины», однако и эти резервы могут быстро закончиться. По его словам, у других компаний ресурсов хватит только на два-три удара по энергообъектам.
Эксперт подчеркнул, что после исчерпания запасов энергетики Украины фактически окажутся в ситуации, когда повреждения энергетической инфраструктуры будет невозможно устранить с помощью доступных средств и запчастей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу по всей Украине прогремели мощные взрывы, под удар попали военные и энергетические объекты.
Чуть позже из-за крупной аварии Черниговская область Украины оказалась обесточена на 90%.
Между тем жители Украины в числе самых популярных поисковых запросов вновь выбрали график отключения электричества, оставив позади телепроекты и известных персон, следует из данных сервиса Google Trends.