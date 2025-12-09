Украина практически исчерпала резервы для ремонта энергообъектов

Эксперт заявил о фактическом исчерпании ресурсов Украины для ремонта энергетики

Tекст: Тимур Шайдуллин

Ресурсы Украины для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры практически исчерпаны, передает ТАСС, ссылаясь на заявление изданию «Страна» директора Центра исследования энергетики Александра Харченко. Он заявил: «Сейчас я не вижу ресурсов ни у "Укрэнерго", ни у генерирующих, ни у распределительных компаний, чтобы закупать оборудование, которое им уже нужно и будет нужно через два–три месяца».

Харченко отметил, что у «Укрэнерго» остались «какие-то закрома Украины», однако и эти резервы могут быстро закончиться. По его словам, у других компаний ресурсов хватит только на два-три удара по энергообъектам.

Эксперт подчеркнул, что после исчерпания запасов энергетики Украины фактически окажутся в ситуации, когда повреждения энергетической инфраструктуры будет невозможно устранить с помощью доступных средств и запчастей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу по всей Украине прогремели мощные взрывы, под удар попали военные и энергетические объекты.

Чуть позже из-за крупной аварии Черниговская область Украины оказалась обесточена на 90%.

Между тем жители Украины в числе самых популярных поисковых запросов вновь выбрали график отключения электричества, оставив позади телепроекты и известных персон, следует из данных сервиса Google Trends.