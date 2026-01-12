Минобороны: «Орешник» вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод

Tекст: Валерия Городецкая

Завод занимался ремонтом и обслуживанием авиационной техники ВСУ, включая переданные западными странами самолеты F-16 и МиГ-29, сообщается в Telegram-канале ведомства.

На территории предприятия также производились ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) большой и средней дальности, которые использовались для атак по гражданским объектам в глубине России.

В результате удара были разрушены производственные цеха, складские помещения с готовой продукцией, а также инфраструктура заводского аэродрома.

Кроме того, в ходе массированной атаки с использованием оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» и крылатых ракет «Калибр» в Киеве были поражены мощности двух предприятий, участвовавших в сборке ударных БПЛА для атак по территории России. По данным Минобороны, атака также затронула объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу оборонной промышленности Украины.

