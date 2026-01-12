  • Новость часаМинобороны: «Орешник» вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод
    Северная Корея показала подводную аномалию
    Юшков объяснил нежелание нефтяных компаний США возвращаться в Венесуэлу
    Рар: Европа боится не потери Гренландии, а развала НАТО
    Абиссинец из России возглавил мировой рейтинг кошек 2025 года
    Мирошник рассказал о массовых расстрелах ВСУ мирных жителей в Селидове
    Российские войска освободили Новобойковское в Запорожской области
    Власти ДНР рассказали о боях к западу от Красноармейска
    Трампа разозлил отказ нефтегиганта ExxonMobil инвестировать в Венесуэлу
    Наследный принц Ирана призвал Трампа «навсегда обезглавить змею»
    Антон Крылов Антон Крылов Когда закончится эра ремейков

    Количество фильмов по мотивам советской кино- и мультклассики зашкаливает. Полнометражных блокбастеров пока не снято разве что по «Ну, погоди!» и «Приключениям кота Леопольда». Увидим мы на экранах что-то свежее или нам так и предстоит смотреть фантазии на советские темы?

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис «Госуслуги» как путь к справедливости

    Цифровизация впервые по-настоящему уравнивает людей вне зависимости от их социального статуса и уровня благосостояния. Именно поэтому она на удивление легко и непринужденно была принята страной.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Как тишина на дне Балтики взорвала Евросоюз изнутри

    Кризис, накрывший Европу в 2025 году – это кризис доверия. Страны ЕС перестали верить друг другу. В «цветущем саду» царит закон джунглей.

    12 января 2026, 16:56

    Минобороны: «Орешник» вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате удара Вооруженных Сил России с применением комплекса «Орешник» был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, сообщило Минобороны России.

    Завод занимался ремонтом и обслуживанием авиационной техники ВСУ, включая переданные западными странами самолеты F-16 и МиГ-29, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    На территории предприятия также производились ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) большой и средней дальности, которые использовались для атак по гражданским объектам в глубине России.

    В результате удара были разрушены производственные цеха, складские помещения с готовой продукцией, а также инфраструктура заводского аэродрома.

    Кроме того, в ходе массированной атаки с использованием оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» и крылатых ракет «Калибр» в Киеве были поражены мощности двух предприятий, участвовавших в сборке ударных БПЛА для атак по территории России. По данным Минобороны, атака также затронула объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу оборонной промышленности Украины.

    Ранее мэр Львова Андрей Садовый раскрыл подробности удара «Орешником».

    11 января 2026, 21:32
    Командующий дивизиона раскрыл детали уничтожения F-16 ВСУ

    Командующий дивизионом сообщил об уничтожении F-16 ВСУ двумя ракетами С-300

    Командующий дивизиона раскрыл детали уничтожения F-16 ВСУ
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Расчет российского зенитного комплекса С-300 поразил самолет F-16 ВСУ, выпустив по цели две ракеты, рассказал командующий зенитно-ракетным дивизионом с позывным Север в материале «Соловьев Live».

    По словам Севера, российский расчет зенитного ракетного комплекса С-300 уничтожил истребитель F-16 Воздушных сил Украины, применив для этого две ракеты, передает ТАСС. Кадры были показаны в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия1».

    Командующий дивизионом сообщил, что первая ракета повредила самолет, а вторая окончательно его уничтожила. По его словам, подготовка к атаке велась долго, экипаж выжидал подходящий момент, чтобы поразить цель.

    Военнослужащий отметил, что расчет получил современный комплекс С-300 в декабре 2024 года и с тех пор сбил множество целей, включая беспилотники, ракеты ATACMS, снаряды HIMARS и управляемые авиационные бомбы.

    Командир бригады полковник Алексей Жирков подчеркнул, что российские системы ПВО превосходят западные аналоги, в частности американский комплекс Patriot. Он отметил, что комплексы С-300В4, которыми оснащена бригада, надежно прикрывают войска и населенные пункты, эффективно уничтожая современные воздушные угрозы.

    Жирков добавил, что российских военнослужащих специально готовят для борьбы с техникой НАТО.

    Министерство обороны России заявило о первом сбитом российскими средствами ПВО самолете F-16 Воздушных сил Украины в апреле 2025 года.

    12 января 2026, 04:40
    Иноагент Латынина признала правоту Путина и заявила о «наёживании» фейками
    Иноагент Латынина признала правоту Путина и заявила о «наёживании» фейками
    @ Анатолий Струнин/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Признанная в России иноагентом журналист Юлия Латынина, выступавшая с позиций либеральной общественности, заявила, что её долгие годы обманывали ею же воспеваемые СМИ, заставляя верить совсем не в то, что было на самом деле.

    «Я всегда смеялась, когда нам рассказывали, что за всем этим стояла Америка. Но переслушиваю пленку, на которой [помощник госсекретаря США Виктория] Нуланд в 2014-м году обсуждает, кого поставить руководить Украиной, и у меня ощущение, что меня грандиозно наёжили. И даже не с 14 года, а раньше. И я понимаю, что вся та картина, с которой мы радостно пришли к 22 году, была нарисована фейковыми красками на дырявом холсте. И что многие тезисы [президента России Владимира] Путина гораздо больше соответствовали действительности. И я понимаю, что мне врали», – приводит портал «Брянские новости» высказывание Латыниной в блоге.

    По её словам, она долгое время не стремилась разобраться в том, кто и что говорит, когда же принялась изучать материалы расследований, заметила значительные нестыковки и начала понимать, что между либеральной версией реальности и правдой зияет бездна.

    «И я понимаю, что мне врали», – несколько раз повторяет она.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский летом 2025 года расширил санкционный список, включив в него российскую журналистку Юлию Латынину (признана Минюстом России иноагентом).

    31 декабря 2025, 09:59
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    12 января 2026, 04:10
    Глава Минобороны Британии Хили заявил, что едва не попал под удар «Орешником»
    Глава Минобороны Британии Хили заявил, что едва не попал под удар «Орешником»
    @ Christian Spicker/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава британского Минобороны Джон Хили заявил таблоиду Sun о том, как едва не угодил под удар российского «Орешника», находясь в Киеве, и отметил, что момент оказался серьёзным.

    «Он сказал это после того, как опасно приблизился к российскому ракетному обстрелу. Источник сообщил, что он «чуть не попал» подо Львовом, где в четверг одновременно с атакой беспилотника на Киев была выпущена ракета «Орешник», в результате чего погибли четыре человека», – пишет британская Sun.

    Хили, чей поезд вынужденно остановился, сказал: «Мы были достаточно близко, чтобы услышать сирены воздушной тревоги. Это был серьезный момент и суровое напоминание о массированных обстрелах украинцев беспилотниками и ракетами в условиях минусовых температур».

    Напомним, Хили, находясь с визитом в Киеве, сказал представителям СМИ, что, если бы ему предстояло похитить мирового лидера по аналогии с действиями США в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, он выбрал бы Владимира Путина. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова Хили «влажными фантазиями британских извращенцев».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мэр Львова Андрей Садовый заявил о тяжелых повреждениях объекта критической инфраструктуры после удара «Орешником». Министр Хили заявил, что в Британии намерены создать новую ракету для ВСУ.

    При этом Британия занимает первое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    12 января 2026, 02:40
    Стало известно о разработке в России стратосферного беспилотника «Хищник»

    Разработчик рассказал о стратосферном беспилотнике-истребителе «Хищник»

    Стало известно о разработке в России стратосферного беспилотника «Хищник»
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    В России ведется разработка многофункционального стратосферного беспилотника «Хищник», который сможет выполнять миссии на высоте до 15 км, рассказал генеральный директор компании-разработчика «Герон» Владимир Табунов.

    По его словам, «Хищник» сможет выполнять длительные миссии на больших высотах и частично заменит функции спутниковых и наземных систем. Платформа подходит для коммерческого, научного и оборонного применения, рассказал он ТАСС.

    Ключевые характеристики беспилотника включают максимальную скорость до 550 км/ч, дальность полета до 12 тыс. км, рабочую высоту до 15 тыс. м и полезную нагрузку до 500 кг.

    Табунов отметил, что внедрены вертикальный взлет и посадка, режим висения.

    При разработке использовалась технология «монокрыло», которая позволяет увеличить скорость и полезную нагрузку, а также улучшает скрытность аппарата.

    В «Хищник» интегрированы искусственный интеллект и режим 3D-сканирования пространства. Табунов подчеркнул, что беспилотник сможет решать задачи, связанные с освоением околокосмического пространства.

    «При разработке «Хищника» внедрены решения, которые, по нашей оценке, способны дать существенный технологический эффект для научно-технического прогресса и решения задач, связанных с освоением околокосмического пространства», – сказал гендиректор компании «Герон».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Ростеха Сергей Чемезов заявил о рекордных масштабах выпуска вооружений в России. Росреестр сообщил о намерении удвоить число своих дронов. Добровольцы на СВО рассказали о создании «роя дронов» для удара по ВСУ.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД выясняла, как российское оружие было улучшено в 2025 году.

    11 января 2026, 22:44
    В Британии раскрыли планы по созданию новой ракеты для ВСУ

    Британия создаст для Украины баллистическую ракету Nightfall

    Tекст: Катерина Туманова

    Британия создаст для Украины баллистическую ракету Nightfall с боеголовками весом 200 кг, которая сможет уничтожать российские объекты на расстоянии до 480 км, пишет британский таблоид Daily Mail.

    Британия намерена «предоставить в руки украинцев передовое оружие» с мощными баллистическими ракетами большой дальности, которые могут уничтожать российские цели на расстоянии более 300 миль (482 км), говорится в статье Daily Mail.

    По данным издания, Министерство обороны ищет британские фирмы для проектирования, разработки и поставки первых трех испытательных ракет по контракту стоимостью 9 млн фунтов стерлингов.

    Высоко оценивая потенциал нового оружия, министр обороны Джон Хили вспомнил, как во время поездки в Киев его поезд был вынужден сделать экстренную остановку, чтобы не попасть под удар.

    «Это был серьезный момент и яркое напоминание о шквале беспилотников и ракет, обрушившихся на украинцев в условиях минусовой температуры. Мы этого не потерпим и полны решимости предоставить в руки украинцев самое современное оружие, чтобы они могли дать отпор», – заявил он.

    Объявление о проекте Nightall прозвучало после того, как министр обороны Джон Хили сообщил, что Великобритания потратит 200 млн фунтов стерлингов на подготовку британских войск к отправке в Украину в случае прекращения огня с Россией.

    При этом та же Daily Mail ранее заявила, что премьер-министру Киру Стармеру нельзя доверять в вопросах обороны и военной политики, так как он теряется в военных вопросах, а его подход сочетает браваду с нереалистичными ожиданиями.

    Напомним, что Британия занимает первое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Британия и Франция, по данным СМИ, планируют направить до 15 тыс. военных при условии заключения мирного соглашения с Россией. Премьер Британии Стармер заявил, что Британия и Франция создадут военные базы на Украине в случае прекращения огня.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто предупредил о риске войны Британии и Франции с Россией.

    12 января 2026, 04:55
    Телеканал Welt назвал ситуацию в Киеве с энергетикой катастрофической

    Tекст: Катерина Туманова

    Корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер, пребывающий на Украине, сообщил, что катастрофическая ситуация в сфере энергетики в Киеве всё более очевидна.

    «Это становится заметно: людям в квартирах холодно, отопления почти нет, всё нестабильно. При этом снова и снова отключается вода и электричество», – приводит слова журналиста «360» со ссылкой на YouTube-канал Welt.

    Ваннер отметил, что всё это последствия атак на энергетическую инфраструктуру в городе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, жители Одессы перекрыли дорогу из-за отключения света. В украинском Львове также наблюдаются перебои со светом. Пожар  произошел на ТЭЦ-5 в Киеве после серии взрывов. Свет, вода и тепло пропали в нескольких районах Киева.

    11 января 2026, 20:01
    Daily Mail: План Стармера по отправке войск на Украину – бред и бравада

    Daily Mail: План Стармера по отправке войск на Украинуя является бредом

    Daily Mail: План Стармера по отправке войск на Украину – бред и бравада
    @ пресс-служба Владимира Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Планы премьер-министра Кира Стармера о возможном размещении британских военных на Украине подвергают чрезмерному риску жизни солдат, ему нельзя доверять в военных вопросах, сообщает Daily Mail.

    Премьер-министру Киру Стармеру нельзя доверять в вопросах обороны и военной политики, пишет Daily Mail. По мнению авторов издания, Стармер теряется в военных вопросах, а его подход сочетает браваду с нереалистичными ожиданиями.

    В частности, журналисты считают его план по размещению британских войск на территории Украины «бредом», который, скорее всего, приведёт к угрозе для самих военнослужащих.

    В статье подчеркивается, что после окончания Холодной войны Британия значительно сократила военные расходы: с 7% ВВП в 1956 году до нынешних 2%. Эти средства были перенаправлены на здравоохранение, образование и социальные выплаты, что, по мнению авторов, ослабило армию страны.

    Кроме того, значительная часть военной техники устарела, а численность вооружённых сил недостаточна для серьёзных современных конфликтов.

    Daily Mail отмечает, что многие британцы по-прежнему завидуют военной мощи США и мечтают о восстановлении прежнего статуса Британии, однако в нынешних условиях повышение военных расходов может быть сложной задачей. Лидер партии Reform UK Найджел Фарадж призывает увеличить расходы на оборону, но также понимает риски и непопулярность участия в крупных военных конфликтах.

    Издание делает вывод, что Британии необходим более «жёсткий и реалистичный» подход к обороне, а не предложения, подобные плану Стармера по отправке войск на Украину. По мнению авторов, это не только не отпугнёт Москву, но и подвергнет британских солдат опасности.

    Британия занимает первое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что Британия и Франция создадут военные базы на Украине в случае прекращения огня.

    Лидеры «коалиции желающих» подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска.

    СМИ сообщали, что Британия и Франция планируют направить до 15 тыс. военных при условии заключения мирного соглашения с Россией.

    11 января 2026, 22:12
    В Конгрессе потребовали от посла Украины объяснить захват церквей

    Конгрессвумен Луна потребовала комментария от посла Украины по захвату церквей

    Tекст: Вера Басилая

    Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна направила послу Украины в Вашингтоне Ольге Стефанишиной запрос с требованием прокомментировать информацию о случаях незаконного захвата церквей.

    Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна потребовала разъяснений от посла Украины в Вашингтоне Ольги Стефанишиной по поводу сообщений о захвате церквей на Украине, передает ТАСС.

    В социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Луна обратилась к Стефанишиной с просьбой прокомментировать видео с подобными случаями и предложила организовать встречу с представителями православных христиан, посетивших ее офис.

    Ранее Луна сообщила, что к ней обратились представители православной церкви на Украине с просьбой о защите,заявляя, что местные власти предпринимают попытки захватить их храмы. По словам конгрессвумен, она осознает сложное положение украинского посла, однако подчеркнула недопустимость задержаний христиан и оправдания таких действий.

    Она также заявила о намерении фиксировать все случаи незаконного захвата церквей на Украине и добиваться привлечения к ответственности чиновников, причастных к этим инцидентам.

    Ранее американская конгрессвумен Анна Паулина Луна призвала прекратить выделение Украине денежных средств из-за рейдов на церкви и задержаний священников.

    Эксперты ООН выразили тревогу по поводу ограничений свободы вероисповедания и религиозной практики для Украинской православной церкви на Украине.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия властей Украины приведут к использованию храмов канонической Украинской православной церкви как бань и саун.

    11 января 2026, 17:41
    Директор православной гимназии Воронежа рассказала о последствиях удара ВСУ
    Директор православной гимназии Воронежа рассказала о последствиях удара ВСУ
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Воронежская православная гимназия временно перевела более 300 учеников на дистанционное обучение из-за повреждений, вызванных ночной атакой украинских беспилотников, сообщила директор гимназии Марина Шахова.

    В ночь на воскресенье Воронежская православная гимназия во имя святителя Митрофана Воронежского получила повреждения в результате атаки украинских беспилотников, передает РИА «Новости».

    Директор гимназии Марина Шахова сообщила, что были повреждены фасад здания, выбиты окна, а также зафиксировано попадание по крыше одного из корпусов. В момент происшествия в гимназии находился охранник, он не пострадал.

    По ее словам, сейчас проводится оценка нанесенного ущерба и принимаются меры для организации дальнейшей работы учреждения, пока учащиеся переведены на дистанционное обучение.

    «Сколько это продлится, сказать не могу. Всего в учебном заведении учатся более 300 ребят», – заявила Шахова.

    В гимназии сейчас работают представители правоохранительных и следственных органов, а сотрудники учреждения проводят уборку и устраняют последствия повреждений. Шахова также отметила, что решение о дальнейшем формате обучения будет приниматься после получения заключения специалистов о состоянии здания.

    Ранее Мария Захарова заявила, что организаторы и исполнители атак Украины на Воронежскую область и другие регионы России понесут неотвратимое наказание.

    Напомним, в воскресенье глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что при падении обломков дрона в Воронеже на один из частных домов смертельные ранения получила молодая женщина.

    При атакеБПЛА на Воронежскую область пострадали четыре человека, также получила повреждения Воронежская православная гимназия.

    12 января 2026, 08:24
    Солдаты ВСУ уничтожены при попытке установить флаг Украины под Добропольем

    Tекст: Вера Басилая

    Группа бойцов 106-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ была уничтожена у села Доброполье в Запорожской области при попытке войти в населенный пункт для установки украинского флага, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По словам Кимаковского, группа военнослужащих 106-й отдельной бригады теробороны ВСУ была уничтожена возле села Доброполье Запорожской области при попытке проникнуть в населенный пункт с целью установки украинского флага, передает ТАСС.

    Кимаковский уточнил, что украинским военным была поставлена задача снять на видео момент установки флага в Доброполье, однако их засекли и ликвидировали у входа в село. По его словам, попытка установить украинский флаг была пресечена силами, контролирующими этот район.

    В декабре 2025 года силовые структуры отмечали, что 425-й отдельный штурмовой полк «Скала» ВСУ опубликовал в социальных сетях видеоролик, созданный с помощью искусственного интеллекта. В ролике бойцы держали украинский флаг вместо российского триколора на фоне Красноармейска.

    Ранее подразделения ВСУ предприняли попытку установить флаг Украины с помощью БПЛА на здании городской администрации в Купянске Харьковской области.

    Силовые подразделения и беспилотные системы уничтожили две диверсионные группы и сбили семь дронов с флагами Украины на территории Красноармейска и Димитрова.

    12 января 2026, 02:55
    Долг BMW перед покупателем из Подмосковья превысил 400 млн рублей
    Долг BMW перед покупателем из Подмосковья превысил 400 млн рублей
    @ Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Житель Подмосковья, владевший кроссовером X7 немецкого производителя BMW добился взыскания с автоконцерна более 400 млн рублей после того, как ему отказали заменить автомобиль с неисправной вентиляцией сидений.

    Судебный спор между жителем Подмосковья и BMW начался после того, как в купленном в 2021 году за 11 млн рублей кроссовере X7 обнаружилась некорректная работа вентиляции задней части передних сидений, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Владелец автомобиля обратился в суд с требованием вернуть деньги и предоставить новый автомобиль. Представители BMW отказались исполнять судебное решение и выплачивать неустойку в размере стоимости автомобиля, сославшись на уход концерна с российского рынка.

    Претензии покупателя авто дошли до Верховного суда, который поддержал истца и отправил спор на повторное рассмотрение с требованием выплатить компенсацию.

    За время затяжных разбирательств сумма долга BMW продолжила расти из-за начисления законной неустойки. На сегодняшний день, по данным источника, долг BMW перед покупателем превысил 400 млн рублей, а ситуация остается беспрецедентной для российского автопрома.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, свыше десяти автомобильных производителей и Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) получили штраф от Европейской комиссии в размере 458 млн евро за сговор в утилизации автомобилей. Среди нарушителей оказался и BMW. Германский автоконцерн BMW за третий квартал 2025 года получил чистую прибыль в 1,7 млрд евро, что значительно превышает результаты прошлого года.

    12 января 2026, 09:52
    ФСБ сообщила о предотвращении теракта на мосту в Пермском крае

    ФСБ предотвратила попытку подрыва ж/д моста в Пермском крае

    ФСБ сообщила о предотвращении теракта на мосту в Пермском крае
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В Пермском крае задержан мужчина, который по указанию телефонных мошенников изготовил взрывное устройство для подрыва железнодорожного моста, дома у него нашли 10 кг взрывчатки.

    Сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который, по данным спецслужбы, планировался украинскими спецслужбами на железнодорожном мосту в Пермском крае, передает ТАСС.

    В Центре общественных связей ФСБ уточнили, что операция проводилась при силовой поддержке Росгвардии на Чусовском железнодорожном мосту Свердловской железной дороги.

    В городе Чусовом задержан гражданин России 1972 года рождения. По информации ФСБ, мужчина рассказал, что стал жертвой телефонных мошенников и, следуя их указаниям, изготовил самодельное взрывное устройство якобы для проверки антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры региона. Он перевел мошенникам 350 тыс. рублей на так называемые безопасные счета, а дальнейшие инструкции получал от лиц, представившихся сотрудниками правоохранительных органов.

    При обыске по месту жительства задержанного обнаружено 10 кг взрывчатых веществ, компоненты для изготовления взрывных устройств и веб-камера, предназначенная для наблюдения за железнодорожным мостом. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 222.1 УК РФ о незаконном обороте взрывчатых веществ; рассматривается вопрос о возбуждении дел по статьям о приготовлении к теракту и незаконном изготовлении взрывчатки. В ЦОС ФСБ отметили, что по совокупности совершенных преступлений задержанному грозит до пожизненного лишения свободы.

    В ФСБ напомнили, что спецслужбы Украины продолжают активную вербовку россиян в интернете и мессенджерах, склоняя их к тяжким преступлениям. В ведомстве подчеркнули, что сотрудники правоохранительных органов никогда не связываются с гражданами через Telegram, не требуют предоставлять данные паспортов и банковских карт, а также не привлекают к оперативным мероприятиям дистанционно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года Федеральная служба безопасности предотвратила попытку совершения теракта в отношении школьников в Адыгее.

    ФСБ задержала в Ставрополе девушку за подготовку теракта против военных.

    Ранее сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов в Калужской области.

    11 января 2026, 21:56
    Орбан предрек гибель Европы из-за передачи 800 млрд евро Украине

    Орбан: Передача 800 млрд евро Украине приведет к экономической гибели Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что выделение Украине 800 млрд евро может привести к краху европейской экономики.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что передача Украине 800 миллиардов евро приведет к экономической гибели Европы, передает РИА «Новости».

    По его словам, Украина запрашивает 800 млрд евро в течение следующего десятилетия, не учитывая расходы на вооружение, а в Брюсселе требуют от Венгрии отказаться от поддержки семей, пенсионеров, дешевой энергетики, больниц и справедливых налогов ради помощи Киеву. Орбан подчеркнул, что Венгрия продолжит ставить интересы своего народа на первое место и не поддержит такой подход, который, по его мнению, ослабляет Европу. Ранее он отмечал, что такой суммы хватило бы на выплату пенсий венграм в течение 40 лет.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал руководство на Украине «гомункулом» в контексте просьбы Киева о 800 млрд долларов.

    Орбан также заявил, что венгерские средства должны использоваться для развития самой Венгрии, а не для поддержки Украины.

    12 января 2026, 00:07
    Путин в День работника прокуратуры напомнил о судьбоносной силе решений
    Путин в День работника прокуратуры напомнил о судьбоносной силе решений
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и сотрудников с профессиональным праздником – Днем работника прокуратуры, напомнив о ключевых чертах личности и профессиональных качествах трудящихся на этом поприще.

    Поздравляя работников прокуратуры с профессиональным праздником Путин сделал акцент на значимость их труда. Президент напомнил, что профессия прокурора требует глубоких знаний законодательства, умения аргументировать решения, высокой ответственности и принципиальности.

    Эти качества всегда отличали лучших работников прокуратуры, оставаясь ориентиром для молодого поколения.

    «В вашей работе нет, не может быть места формальному, равнодушному отношению к делу. Ведь от решений прокурора зависят судьбы людей, их репутация, вера в справедливость и силу государства», – подчеркнул Путин в праздничном обращении, представленном на сайте Кремля

    Он указал на то, что сотрудники прокуратуры решают широкий круг задач по выявлению, пресечению и предупреждению нарушений закона, отстаивают  и восстанавливают права и интересы граждан, общества и государства, вносят вклад в борьбу с преступностью и коррупцией, поддерживают гособвинение в судебных инстанциях.

    Президент выразил уверенность, что сотрудники прокуратуры продолжат честно и добросовестно выполнять свои обязанности, оставаясь надежной опорой правопорядка.

    12 января 2026, 14:42
    Российские войска освободили Новобойковское в Запорожской области
    Российские войска освободили Новобойковское в Запорожской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Днепр» освобождено Новобойковское в Запорожской области.

    Группировкой нанесено поражение формированиям горно-штурмовой бригады, бригадам береговой обороны ВСУ, теробороны и нацгвардии около Кирова, Орехова, Юрковки в Запорожской области и Садового в Херсонской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Уничтожены до 50 военнослужащих и артиллерийское орудие.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ возле Андреевки, Кондратовки и Мирополья в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям бригады теробороны рядом со Старицей.

    При этом ВСУ потеряли свыше 240 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии, в том числе польскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab. Уничтожены станция РЭБ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и три склада матсредств.

    Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Благодатовки, Ковшаровки, Моначиновки, Нечволодовки, Новоосиново, Петровки и Синихи в Харьковской области.

    Потери противника при этом составили более 180 военнослужащих, бронетранспортер М113 и два американских бронеавтомобиля HMMWV, 12 пикапов, а также боевая машина РСЗО «Град». Уничтожены три склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны у Кондратовки, Константиновки, Краматорска, Никифоровки, Славянска и Степановки в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Противник потерял свыше 190 военнослужащих, шесть бронемашин, в том числе американский бронетранспортер М113 и итальянский Puma, три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходные артиллерийские установки Paladin и шведский Archer. Уничтожены четыре склада боеприпасов и матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, пехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и пяти бригад нацгвардии в поблизости от Белицкого, Водянского, Гришино в ДНР, Гавриловки и Новоподгородного в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили более 400 военнослужащих. Уничтожены пять бронемашин, включая американский бронетранспортер Stryker, бронеавтомобили HMMWV и австралийский Bushmaster, а также три пикапа и артиллерийское орудие, перечислили в оборонном ведомстве.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ около Александровки, Орлов в Днепропетровской области, Голубково, Горького, Зализничного, Новоукраинки, Самойловки и Шевченковского в Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, три бронемашины, боевую машину РСЗО «Град», подытожили в оборонном ведомстве.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ВС России удалось достичь рекордных темпов наступления в 2025 году.

    Напомним, накануне российские военные освободили Белогорье в Запорожской области, а до этого они очистили Зеленое в той же Запорожской области.

