Telegraph: Лондон и Париж подготовили десант для отправки на Украину
Военнослужащие стран НАТО – Британии и Франции – провели совместные учения, имитирующие высадку на украинскую территорию под видом миротворческой миссии, сообщают британские СМИ.
Десантные подразделения Британии и Франции закончили подготовку к возможной переброске в зону боевых действий, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.
В маневрах на территории французской Бретани участвовали более 600 бойцов 16-й британской десантно-штурмовой бригады. Совместно с коллегами из 11-й парашютной бригады Франции они отработали сценарий высадки.
Тренировки приурочили к четвертой годовщине начала спецоперации. Учения стали финальным этапом подготовки военных к развертыванию в любой точке мира в составе сил НАТО.
Напомним, страны из числа так называемой «коалиции желающих» заявляли о планах направить войска на Украину.
Британия объявляла о начале работы штаба войск «коалиции». Генсек НАТО Марк Рютте рассказывал о планах по вводу войск НАТО на Украину после заключения мира.