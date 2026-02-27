Telegraph: Лондон и Париж подготовили десант для отправки на Украину

Tекст: Алексей Дегтярёв

Десантные подразделения Британии и Франции закончили подготовку к возможной переброске в зону боевых действий, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

В маневрах на территории французской Бретани участвовали более 600 бойцов 16-й британской десантно-штурмовой бригады. Совместно с коллегами из 11-й парашютной бригады Франции они отработали сценарий высадки.

Тренировки приурочили к четвертой годовщине начала спецоперации. Учения стали финальным этапом подготовки военных к развертыванию в любой точке мира в составе сил НАТО.

Напомним, страны из числа так называемой «коалиции желающих» заявляли о планах направить войска на Украину.

Британия объявляла о начале работы штаба войск «коалиции». Генсек НАТО Марк Рютте рассказывал о планах по вводу войск НАТО на Украину после заключения мира.