30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.0 комментариев
Маск осудил Британию за количество обвинений за интернет-высказывания
Американский миллиардер Илон Маск выразил недовольство числом обвинений за интернет-высказывания в Британии, сравнив данные с Россией.
Американский предприниматель в своей соцсети X выразил недовольство по поводу количества обвинительных приговоров за высказывания в интернете в Британии.
В частности, Маск сравнил ситуацию в Британии с Россией, подчеркнув разницу в числах. Он отметил, что с 2008 по 2017 годы в России за незаконные высказывания в интернете осудили 98 человек, тогда как в Британии только за 2016 год было вынесено 1696 обвинительных приговоров.
Маск охарактеризовал это явление как «отвратительное», обратив внимание на лицемерие западной страны, которая часто критикует Россию за нарушения свободы слова.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что свободы слова на Западе точно нет, и события последних нескольких лет это показали.