Tекст: Александра Юдина

Американский предприниматель в своей соцсети X выразил недовольство по поводу количества обвинительных приговоров за высказывания в интернете в Британии.

В частности, Маск сравнил ситуацию в Британии с Россией, подчеркнув разницу в числах. Он отметил, что с 2008 по 2017 годы в России за незаконные высказывания в интернете осудили 98 человек, тогда как в Британии только за 2016 год было вынесено 1696 обвинительных приговоров.

Маск охарактеризовал это явление как «отвратительное», обратив внимание на лицемерие западной страны, которая часто критикует Россию за нарушения свободы слова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что свободы слова на Западе точно нет, и события последних нескольких лет это показали.



