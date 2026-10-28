Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.6 комментариев
МИД Белоруссии выразил соболезнования после крушения поездов в Испании
Министерство иностранных дел Белоруссии выразило глубокие соболезнования в связи со столкновением пассажирских поездов в испанской провинции Толедо.
«Искренне желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – говорится в заявлении ведомства. В МИД Белоруссии указали, что информации о наличии граждан республики среди погибших и раненых не поступало. Посольство страны в Испании находится в постоянном контакте с местными властями, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду МИД России выразил соболезнования испанскому народу в связи со столкновением поездов в провинции Толедо.
Председатель правительства Испании Педро Санчес пообещал установить причины крупной железнодорожной катастрофы.
Испанский премьер объявил трехдневный официальный траур в стране.