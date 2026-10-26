Оппозиционный «Студенческий список» победил на парламентских выборах в Сербии

Оппозиционный «Студенческий список» набрал 52,54% голосов на выборах в Сербии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Движение протестующих студентов и их сторонников «Студенческий список» получило 52,54% голосов по итогам обработки бюллетеней с 96,2% участков на прошедших парламентских выборах. Коалиция «Объединенная Сербия» бывшего президента страны Александра Вучича набрала 39,29%, передает РИА «Новости» со ссылкой на Республиканскую избирательную комиссию Сербии.

Остальные политические силы пока не преодолели барьер в 3%.

Всего к голосованию было зарегистрировано 19 политических сил, которые претендуют на 250 мест в однопалатном парламенте. Впервые половину из участников выборов составили движения со статусом представителей национальных меньшинств, для которых порог прохождения в парламент отменен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Антониу Кошта поздравили оппозиционный «Студенческий список» с победой на досрочных парламентских выборах в Сербии.

В воскресенье бывший президент Сербии Александр Вучич признал поражение Сербской прогрессивной партии и коалиции «Объединенная Сербия» на голосовании.

Группа протестующих напала на мать бывшего президента Сербии Ангелину Вучич.