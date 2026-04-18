На Украине придумали план действий на случай возвращения России в футбол

Сирия заинтересована в расширении сотрудничества с Украиной в аграрном секторе, передает ТАСС.
Президент Арабской республики Ахмед аш-Шараа подтвердил обсуждение проекта по созданию логистического центра для продовольственных товаров.
«В первую очередь Сирия и Украина поддерживают исторические партнерские отношения, прежде всего в сфере продовольствия и энергетики. <...>. Ключевым направлением сотрудничества является создание в Сирии хаба для реэкспорта основных продовольственных товаров через сирийские порты», – отметил сирийский лидер в интервью турецкому агентству Anadolu. Детали обсуждаемой инициативы пока не раскрываются.
В начале апреля Дамаск посетила украинская делегация. Владимир Зеленский по итогам встречи с аш-Шараа сообщил, что стороны затронули широкий круг тем, включая вопросы безопасности, ситуацию вокруг Ирана, а также энергетическое и инфраструктурное взаимодействие.
Кроме того, президент Сирии призвал ближневосточные государства активнее использовать логистический потенциал страны. По его словам, на фоне конфликта между США и Ираном сирийская территория стала безопасным коридором для поставок энергоносителей. Часть иракской нефти уже экспортируется через порты республики.
Аш-Шараа также выделил проект «Четыре моря», который призван объединить логистику Каспийского, Средиземного и Красного морей, а также Персидского залива. Маршрут пройдет через территории Азербайджана, Сирии и Турции, что позволит снизить стоимость грузоперевозок во всем регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству создать механизм поставок продовольствия в Сирию. До этого Россия приостановила экспорт пшеницы в Арабскую республику из-за задержек платежей. Для обновления логистической инфраструктуры сирийские власти подписали соглашение о модернизации порта Тартус с эмиратской компанией DP World.