    Мадьяр пообещал пересмотреть контракты по проекту АЭС «Пакш-2»
    Патрушев назвал Прибалтику и Финляндию соучастниками ударов БПЛА ВСУ по портам на Балтике
    Религиовед объяснил возбуждение уголовного дела из-за кальяна на куличе
    Мадьяр заявил о планах продолжить закупки нефти из России
    Кремль отказался поздравлять победителя выборов в Венгрии
    Песков заявил о готовности России к диалогу с Венгрией
    Sohu: Путин звонком Пезешкиану показал миру сильную позицию России на Ближнем Востоке
    Британия не поддержала американскую блокаду Ормузского пролива
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Коллективный Запад превращается в просто Запад

    Без единой структуры, командования, общей стратегии нынешний коллективный Запад станет просто неким клубом по интересам. Содружеством государств разной судьбы, находящихся на разных континентах и преследующих собственные цели.

    0 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Израиль попытается сорвать американо-иранское урегулирование

    Двухнедельное перемирие между США и Ираном, скорее всего, является стратегической паузой перед новым витком конфликта – и ничем более. Однако правое правительство Израиля не устраивает даже этот вариант.

    0 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Уход Орбана не решит геополитических проблем Венгрии

    В Брюсселе и нескольких крупных столицах Европы праздник – Виктор Орбан проиграл на выборах в Венгрии. В очередной раз не сработала попытка участия команды Дональда Трампа, настойчиво призывавшего голосовать за Орбана.

    5 комментариев
    13 апреля 2026, 20:35 • Экономика

    Ту-454 прочат роль российского «лайнера мечты»

    Ту-454 прочат роль российского «лайнера мечты»
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    В Казани впервые показали макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ту-454. Технических подробностей пока не так много, но эксперты допускают: в ближайшее десятилетие эта модель может воплотиться в реальный лайнер и закрыть сразу несколько потребностей отечественной гражданской авиации. Его называют российским аналогом Boeing 787 Dreamliner («лайнер мечты») и Airbus A350.

    Макет перспективного пассажирского самолета Ту-454 впервые представили на Российском венчурном форуме в Казани. Фотографии презентации опубликовала Объединенная авиастроительная корпорация. На снимках запечатлены глава Татарстана Рустам Минниханов, министр науки и высшего образования России Валерий Фальков и помощник президента Андрей Фурсенко.

    Подробности проекта пока не разглашаются. Руководитель проекта Алексей Шаданов отметил, что, хотя «Туполев» сосредоточен на выпуске Ту-214, разработка новых технологий не прекращается.

    О самом Ту-454 известно следующее: самолет может занять нишу дальнемагистральных широкофюзеляжных лайнеров, сопоставимых по классу с Boeing 787 Dreamliner и Airbus A350, однако по размерам он может быть чуть меньше аналогов. В качестве силовой установки рассматривается два перспективных двигателя ПД-26, которые являются развитием ПД-35.

    По мнению экспертов, представленная на форуме машина может быть своего рода прототипом реального будущего самолета – потребность в котором в России действительно есть. Однако при его создании придется учесть множество факторов: от себестоимости продукции до ее конкурентоспособности на мировом рынке.

    «Россия заявила о намерении создать суверенный, независимый от импорта авиапром – включая гражданское самолетостроение и двигателестроение. В рамках этой концепции ранее уже запущены работы по самолетам разной размерности – от девяти кресел и выше», – напоминает Олег Пантелеев, исполнительный директор аналитической службы «Авиапорт».

    Что касается широкофюзеляжных дальнемагистральных машин, то в комплексной программе развития отрасли сейчас представлен Ил-96-300. Однако, по словам аналитика, эта машина уже устарела и неконкурентоспособна на рынке, поэтому в ближайшее десятилетие должна появиться альтернатива.

    Важно, что внутри страны есть запрос на такие самолеты. При этом эксперт обращает внимание на ключевую экономическую проблему: если соотнести стоимость создания нового лайнера с потенциальной выручкой от продажи только на внутреннем рынке, он никогда не окупится. Отсюда возникает дилемма: «Либо мы изначально создаем заведомо убыточную машину, решая задачу импортонезависимости, либо делаем конкурентоспособный на мировом рынке аппарат, но в кооперации с другими странами».

    Первый вариант выглядит вполне решаемым – тем более что в таком случае самолет может быть менее сложным технически. Второй – ощутимо сложнее. «Напомню, наши попытки вступить в альянс с Китаем привели к тому, что КНР сейчас самостоятельно разрабатывает свой широкофюзеляжный самолет», – обращает внимание собеседник. Впрочем, если Ту-454 будет практически полностью профинансирован государством, ситуация может сложиться иначе.

    По мнению Пантелеева, технических компетенций российских институтов, головных разработчиков и производителей комплектующих достаточно, чтобы сделать полноценный самолет.

    Отдельно эксперт остановился на анонсированном двигателе – ПД-26. Аббревиатура «ПД» расшифровывается как «перспективный двигатель» – так в России обозначают новые гражданские авиадвигатели. Их выпуском занимается Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК). В нынешнем столетии было запущено три основные программы, в рамках которых создаются так называемые унифицированные газогенераторы.

    Их также называют «сердцем двигателя», – это самая сложная, технологически емкая и наукоемкая часть конструкции. Пантелеев объясняет на примере: если у вас есть газогенератор, рассчитанный на двигатель тягой 10 тонн, вы можете сделать на его основе как более слабый двигатель (на 8 тонн), так и более мощный (на 12,5 тонны). Газогенератор – это своего рода универсальная основа.

    Что уже сделано на практике? Двигатель ПД-14 запущен в серию и сертифицирован. На его базе можно выпускать модификации разной мощности – от 12 до 16 тонн. Также создается ПД-8 – на базе его генератора планируется сделать вертолетный движок. Кроме того, стендовые испытания прошел ПД-35, который в дальнейшем могут модифицировать в ПД-26. В свою очередь авиаэксперт Роман Гусаров более оптимистичен в прогнозах относительно перспектив Ту-454. Он, как и Пантелеев, считает, что такой самолет нужен российскому авиастроению.

    «Машина будет способна покрыть расстояние между крайними точками нашей страны. Более того, назрела необходимость создания целой линейки лайнеров – с разной длиной фюзеляжа, чтобы адаптироваться под нужды разных перевозчиков»,

    – пояснил аналитик. «Также России принципиально важно иметь полный цикл разработки и производства самолета – от создания материалов до выпуска внешних элементов фюзеляжа. Практика показывает: проблемы могут возникнуть даже из-за санкций на поставку одного элемента», – обратил внимание он.

    Эксперт напоминает, что разработка самолета начинается с технического задания, после чего Минпромторг объявляет конкурс. Конструкторское бюро представляет несколько проектов, а затем победитель получает финансирование. По его мнению, ориентиром для нового широкофюзеляжного лайнера мог бы стать Boeing-777 – он сейчас наиболее востребован авиакомпаниями.

    Гусаров также допустил, что разработку могут передать другому бюро – «КБ Яковлева» или «КБ Ильюшина», если государство посчитает, что «Туполеву» нужно сосредоточиться на модернизации военных Ту-160 и Ту-22. Однако все эти этапы начнутся не раньше завершающей стадии создания двигателя.

    «Стран, которые проектируют и производят современные авиадвигатели, меньше, чем ядерных держав. Это крайне наукоемкая и сложная отрасль. Поэтому, думаю, работа над ПД-35 завершится в 2030-х годах.

    Сейчас он проходит стендовые испытания отдельных элементов», – напомнил эксперт. «После этого двигатель должен будет подтвердить характеристики в ходе испытаний взлетного, крейсерского и других режимов в Летно-исследовательском институте им. Громова. Затем конструкторы начнут разрабатывать менее тяговитый, но более экономичный ПД-26 на основе газогенератора ПД-35. Это чрезвычайно сложная камера сгорания, на которую навешивают турбину, компрессор и другое оборудование», – детализировал собеседник.

    «Что касается сроков ввода самолета в строй, то можно вспомнить, что разработка Sukhoi Superjet 100 началась в 2002 году, а в 2011 году он уже получил сертификат Межгосударственного авиационного комитета. При оптимистичном сценарии Ту-454 может выйти на линии примерно в те же сроки», – предположил собеседник.

    Теоретически, допускает эксперт, Россия сможет поставлять Ту-454 и на экспорт. «Думаю, в первую очередь в нем будет заинтересована Индия. Кроме того, мы могли бы наладить поставки двигателей Китаю. Пекин сейчас прорабатывает планы создания подобного самолета, и использование российского двигателя с китайским фюзеляжем – вполне рабочая схема. Это дало бы обеим странам возможность расширить технологическое сотрудничество», – пояснил Гусаров.

    Главное
    Мадьяр заявил об отказе Венгрии поддержать ускоренное вступление Украины в ЕС
    Дмитриев: Отказ от российского газа обошелся ЕС в 26 млрд долларов за полтора месяца
    Финляндия потратила 65 млн евро на некачественную военную форму
    В России разрешили применение новой вакцины от рака кишечника
    Заслуженный учитель России оценил идею вернуть в школах уборку классов учениками
    Объявлена дата российской премьеры фильма о Майкле Джексоне
    Суд вынес приговор бывшему мужу блогера Лерчек

    Последствия иранской войны меняют экономический статус России

    С точки зрения экономических интересов России ближневосточный кризис не только повысил цены на нефть. Последствия будут куда более серьезными и не всегда положительными. В чем плюсы и минусы происходящего для российского бюджета и бизнеса – и каким может оказаться в результате главный выигрыш нашей страны? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Перейти в раздел

    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот ожидают. Часть III

    Уроки конфликта региональных властей с жителями сибирских сел, где был объявлен карантин по особо опасному заболеванию, еще предстоит усвоить. И речь идет не только о непосредственно вовлеченных сторонах. Например, общероссийское упорядочение может коснуться личных подсобных хозяйств (ЛПХ) – где, как выявили последние события, в безналоговом режиме и вне постоянного ветеринарного контроля можно найти десятки и даже сотни голов крупного рогатого скота. Подробности

    Перейти в раздел

    Венгры предпочли Орбану «мягкого националиста»

    Выборы в Венгрии ознаменовали конец 20-летнего правления партии «Фидес», из которых 16 лет страной руководил Виктор Орбан. По предварительным итогам, оппозиционная партия «Тиса» получит 138 мест в парламенте, а ее лидер Петер Мадьяр займет пост премьер-министра. Почему Виктор Орбан, который заручился поддержкой США, потерпел поражение и как новая власть Венгрии будет строить отношения с Россией? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Выборы в Венгрии стали важны для всех

      В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    • Израиль выиграл или проиграл?

      США даже в самих США считают стороной, предварительно проигравшей войну в Иране. А вот с Израилем все не так однозначно. Стратегически он, вероятно, проиграл. А вот тактически выиграл.

    • Кто остановил войну в Иране? Как надолго?

      В пятницу в Пакистане, благодаря усилиям которого удалось приостановить войну в Иране, проходят переговоры между сторонами конфликта. Уже понятно, что мир висит на волоске, а пауза в войне – сама по себе чудо.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
