WSJ: ООН оказалась на грани банкротства из-за отсутствия платежей США и КНР

Как пишет The Wall Street Journal, ООН испытывает острую нехватку средств. Задолженность Соединенных Штатов перед организацией достигла 4 млрд долларов, а долг Китая составляет 455 млн долларов. На эти два государства приходится 42% базовых затрат объединения, передает РИА «Новости».

«ООН находится на грани банкротства по мере того, как США и КНР приостановили выплаты организации в борьбе за контроль», – отмечает издание Wall Street Journal. Из-за нехватки денег руководство пошло на масштабное урезание расходов, сократив три тысячи должностей в секретариате и закрыв часть офисов. В нью-йоркской штаб-квартире даже отключили эскалаторы.

Ситуация осложняется тем, что структура не имеет права брать взаймы. При этом полномочия руководства по увольнению персонала сильно ограничены, хотя на зарплаты уходит 70% всех трат. Решения о найме принимают 193 государства-члена, которые предпочитают запускать новые инициативы вместо оптимизации 40 тыс. действующих программ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил об угрозе финансового коллапса организации из-за нехватки средств.

Президент США Дональд Трамп назвал себя способным быстро стабилизировать бюджетное положение структуры.

Позже Вашингтон направил около 160 млн долларов в счет частичного погашения задолженности.