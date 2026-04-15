Гимнастке Ильтеряковой вынесено предупреждение за инцидент с флагом Украины

Президент Дональд Трамп демонстративно молится об успехе военных действий против Ирана, а министр обороны США Пит Хегсет демонстрирует татуировку с лозунгом времен Крестовых походов. Соблазн зачислить Господа Бога в свои ряды всегда остается сильным. Но чем он оборачивается в наши дни?3 комментария
World Gymnastics вынесла Ильтеряковой предупреждение за инцидент с флагом Украины
Российская гимнастка София Ильтерякова получила официальное предупреждение от World Gymnastics после того, как на церемонии награждения осталась стоять спиной при исполнении гимна Украины.
Официальное заявление с предупреждением в адрес Софии Ильтеряковой опубликовано на сайте Международной федерации гимнастики, передают «Вести».
Инцидент произошел в марте на церемонии награждения этапа Кубка мира по художественной гимнастике в Софии. Тогда пятнадцатилетняя Ильтерякова, выступавшая под нейтральным флагом, заняла второе место в упражнениях с обручем.
Во время исполнения гимна Украины победительница Таисия Онофрийчук и бронзовый призер София Раффаэли повернулись к национальным флагам, а Ильтерякова осталась стоять спиной. Федерация гимнастики Украины ранее потребовала лишить спортсменку нейтрального статуса.
World Gymnastics отметила, что повторение подобных нарушений протокола приведет к лишению нейтрального статуса. В заявлении также говорится о необходимости уточнения правил церемоний награждения.
На церемонии награждения Кубка мира по художественной гимнастике в Баку украинская спортсменка Таисия Онофрийчук демонстративно отказалась фотографироваться с уроженкой Москвы Верой Туголуковой, представляющей Кипр.