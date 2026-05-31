  Россиянка Ильтерякова завоевала золото на ЧЕ по художественной гимнастике
    Как киевский режим блокирует стремление украинцев к миру
    Глава МАГАТЭ Гросси отреагировал на удары по Запорожской АЭС
    Франция определила правила размещения ядерного оружия за рубежом
    Депутат Рады пообещала ужесточение мобилизации на Украине
    Премьер Чехии признал провал плана по военным расходам НАТО
    Греция передала почти 200 артиллерийских орудий Украине
    Медведев заявил о возможности удара по АЭС Украины в ответ на «новый Чернобыль»
    Фанаты ПСЖ восхитились игрой Сафонова в финале Лиги чемпионов
    Минобороны сообщило об успехах российских войск на Украине
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Киеву не терпится устроить «ядерную Бучу»

    Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов За словами о деколонизации России скрывается жажда мести

    Костяк нынешней антироссийской коалиции составляют страны, разбогатевшие на бесчеловечной эксплуатации заморских стран, и они до сих пор испытывают фантомные боли от потери своих колониальных империй. Так что их злоба в отношении нашей страны понятна и объяснима.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Москва стала Третьим Римом

    29 мая 1453 года пал Константинополь. Но после завершения истории Второго Рима на политическом небосводе появилась звезда Третьего – тогда его история только начиналась. И его дальнейшая судьба во многом зависела от одного принципиального духовно-политического решения.

    31 мая 2026, 13:07 • Новости дня

    Bloomberg: ЕС рассматривает заморозку потолка цен на российскую нефть

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз (ЕС) обсуждает временную заморозку потолка цен на российскую нефть на фоне роста мировых котировок, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, сообщили СМИ.

    Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, в настоящее время ограничение установлено на уровне 44,10 доллара за баррель, передает «Коммерсант».

    Механизм предполагает автоматический пересмотр предельной стоимости каждые шесть месяцев. По правилам, потолок должен находиться на 15% ниже средней рыночной цены российской марки Urals. Однако из-за роста стоимости нефти, в том числе из-за фактического закрытия Ормузского пролива, очередной пересмотр мог бы поднять планку до 65 долларов за баррель.

    Один из вариантов предполагает сохранение текущего лимита, а также отказ от автоматического повышения до конца года. Ожидается, что эта мера войдет в новый пакет антироссийских санкций, который Евросоюз планирует официально представить в начале июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия предлагала снизить потолок цен на российскую нефть до 45 долларов за баррель.

    Позже страны Евросоюза отказались от введения нового лимита.

    План по сдерживанию стоимости сырья оказался неосуществимым из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    30 мая 2026, 14:03 • Новости дня
    Медведев выложил сгенерированное ИИ видео с испуганными Макроном и Мерцем

    Tекст: Вера Басилая

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев поделился созданным ИИ видео, где президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Британии Кир Стармер приходят в ужас от демонстрации мощи российского вооружения.

    Медведев разместил в Max видео, которое сгенерировало ИИ. На кадрах президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Британии Кир Стармер с ужасом наблюдают за пусками ракет.

    Визуальный ряд сопровождается закадровым голосом самого политика, зачитывающего фрагмент своего вчерашнего сообщения.

    «Это пока цветочки», – прокомментировал публикацию автор канала.

    В конце апреля зампред Совбеза Дмитрий Медведев раскритиковал руководство Евросоюза за одержимость военными действиями.

    В январе политик ответил на военные планы Эммануэля Макрона видеозаписью удара российским комплексом «Орешник». В начале мая Дмитрий Медведев назвал милитаристскую Германию опасной для Европы и России.

    30 мая 2026, 16:02 • Новости дня
    Euroclear обжаловал решение российского суда о взыскании 200 млрд евро

    Tекст: Вера Басилая

    Бельгийский депозитарий Euroclear подал в Арбитражный суд Москвы апелляцию на определение о взыскании около 200 млрд евро убытков по иску Центробанка.

    Бельгийский депозитарий Euroclear направил жалобу в Арбитражный суд Москвы, передает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник. Апелляция стала ответом на постановление инстанции от 26 мая.

    Согласно принятому ранее решению, с бельгийского депозитария постановили немедленно взыскать 200 млрд евро в пользу российского регулятора. Теперь жалобу ответчика вместе с материалами разбирательства передадут в Девятый арбитражный апелляционный суд.

    Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийской финансовой структуры 200 млрд евро компенсации.

    Позже Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Банка России о немедленном исполнении данного судебного решения.

    Центробанк направил в столичный арбитраж заявление для получения исполнительного листа.

    30 мая 2026, 12:44 • Видео
    Поляки хотят особо оскорбить Зеленского

    Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского высшей награды республики – ордена Белого Орла, а также заявил, что руководство Украины не готово к вступлению в ЕС и в очередной раз это подтвердило. Что же случилось?

    30 мая 2026, 16:47 • Новости дня
    Архиепископ Пецци назвал причину ухода с поста главы католиков России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший руководитель Конференции католических епископов России Павел Пецци сообщил, что подал в отставку из-за проблем со здоровьем, чтобы развеять возникающие слухи и конспирологические теории.

    Экс-глава российских католиков архиепископ Паоло Пецци объяснил причины своей отставки. В своем сообщении в газете «Коммерсант» он пояснил, что решение об уходе было продиктовано исключительно медицинскими показаниями. Бывший руководитель Конференции католических епископов России пояснил, что решил публично озвучить причину отставки, «чтобы не распространялись теории заговора и ложные слухи».

    По словам священнослужителя, ухудшение самочувствия не позволяет ему полноценно руководить епархией. Несмотря на отставку, он планирует остаться в Москве и продолжить служение в статусе епископа на покое.

    Временно исполнять обязанности главы назначен вспомогательный епископ Николай Дубинин. Павел Пецци управлял архиепархией Божией Матери в Москве с 2007 года, а Конференцию католических епископов России возглавлял с 2011 года.

    Ранее, в начале мая папа римский принял отставку Павла Пецци. Как писала газета ВЗГЛЯД, понтифик самостоятельно выберет нового руководителя столичной католической архиепархии.

    До этого, в январе архиепископ отказался подписывать заявление Христианского межконфессионального консультативного комитета о защите гонимых христиан.

    30 мая 2026, 15:17 • Новости дня
    МИД указал на непоследовательную позицию западных политиков по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    За последние полтора года риторика государств НАТО относительно урегулирования украинского кризиса неоднократно менялась, вызывая серьезные сомнения в искренности их миротворческих намерений, заявили в МИД России.

    Внешнеполитическое ведомство обратило внимание на противоречивые заявления представителей Североатлантического альянса, передает РИА «Новости». В официальном Telegram-канале дипломаты опубликовали специальную инфографику. Там собраны высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и главы Финляндии Александра Стубба.

    «На протяжении последних полутора лет мы слышим от представителей стран НАТО то о необходимости начала скорейших переговоров с Москвой с целью установления прочного мира, то о необходимости «давления» на Россию, поставках вооружения боевикам ВСУ и войне до победного конца», – заявили в министерстве.

    Представители ведомства также добавили, что подобная изменчивая линия поведения европейских государств заставляет серьезно сомневаться в их реальных целях.

    Ранее сенатор Владимир Джабаров указал на невозможность посредничества президента Финляндии Александра Стубба в переговорах Москвы и Брюсселя.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал полную остановку боевых действий главным условием для старта диалога.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила западные страны в нежелании вести реальные мирные переговоры по украинскому кризису.

    30 мая 2026, 13:50 • Новости дня
    Финский бренд Kuoma объявила о закрытии фабрики после ухода из России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Финский производитель обуви Kuomiokoski Oy закрывает историческую фабрику и переносит мощности в другой город на фоне финансовых потерь после ухода с российского рынка, пишут местные СМИ.

    Финская компания Kuomiokoski Oy, выпускающая обувь под брендом Kuoma, вынуждена закрыть фабрику в поселении Куомиокоски и перенести производство в город Мянтюхарью, сообщает местный телерадиовещатель Yle. Предприятие в Куомиокоски непрерывно работало с 1930 года.

    Руководство компании отмечает, что новое помещение в Мянтыхарью располагает более современными производственными мощностями. Теперь предприятие способно обрабатывать до 18 пар обуви в час.

    В последние годы фирма столкнулась с серьезным падением финансовых показателей на фоне ухода с российского рынка. С 2022 года оборот компании сократился примерно на треть, а в 2025 году производитель потерял более одного млн евро.

    Обувь бренда производится не только в Финляндии. Верхнюю часть ботинок изготавливают в Латвии, а сырье поступает в том числе из стран Азии. В некоторых моделях только подошва и стелька сделаны на финской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, товарооборот между Россией и Финляндией сократился в 12 раз за последние четыре года. В приграничных финских регионах за год обанкротилось свыше трехсот различных фирм. А тем временем, предприниматели из финского города Иматра ждут открытия границы с Россией.

    30 мая 2026, 16:07 • Новости дня
    Глава АЕБ предложил начать отношения РФ и Европы с «чистого листа»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российским властям и европейским предпринимателям стоит забыть прошлые разногласия и выстраивать новое сотрудничество без оглядки на прежние конфликты, считают в Ассоциации европейского бизнеса

    Генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг считает, что при возобновлении работы европейских компаний на российском рынке отношения следует начинать заново. Такое мнение он высказал в интервью РБК.

    «Когда мы идем на восстановление, на перестройку отношений, перемирие, невозможно смотреть в прошлое и говорить: «А ты вот так неправильно делал!» Это как супружеская ссора: если муж и жена хотят помириться, надо мириться. Нельзя идти в будущее, смотря назад. Наша позиция - нужно начать с чистого листа. Если этот момент наступит», – подчеркнул Шиллинг.

    Руководитель организации уверен, что при восстановлении контактов обе стороны будут ориентироваться на долгосрочные перспективы и взаимную выгоду. При этом эксперт признал, что сейчас разговоры о возвращении европейских предприятий носят преимущественно теоретический характер. В ассоциации изначально осознавали сложность этого вопроса, требующего глубокого анализа и тщательной подготовки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил о готовности России к возвращению европейских компаний.

    Ранее посол России в ФРГ Сергей Нечаев сообщил о намерении ряда немецких предприятий возобновить работу на отечественном рынке. А президент Эстонии Алар Карис отметил ожидание европейским бизнесом завершения украинского конфликта для восстановления своей деятельности.

    30 мая 2026, 15:16 • Новости дня
    МИД констатировал падение диалога Москвы и Берлина «ниже плинтуса»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Межгосударственные контакты между Россией и ФРГ полностью прекратились, при этом текущая ситуация исключает возможность возобновления дипломатического взаимодействия в обозримом будущем, отметили в МИД.

    Дипломатические отношения России и Германии достигли критически низкой отметки. Высокопоставленный представитель российского внешнеполитического ведомства Дмитрий Любинский в беседе с ТАСС оценил текущее положение дел как беспрецедентно сложное.

    «У нас диалог с Германией отсутствует полностью. Говорить, что реваншистские заявления властей ФРГ могут его как-то еще осложнить было бы преувеличением, потому что осложнить его практически невозможно, он находится уже ниже плинтуса», – подчеркнул он.

    Заместитель министра добавил, что сейчас не наблюдается абсолютно никаких условий для возвращения к конструктивному обсуждению накопившихся проблем. Перспективы завязывания каких-либо контактов с Берлином остаются нулевыми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Государственной думы заявили о возвращении Берлина на путь реваншизма. Ранее Любинский указал на масштабное перевооружение немецкой армии для сдерживания России. До этого дипломат уже констатировал падение двусторонних отношений до низшей точки с момента образования ФРГ.

    30 мая 2026, 15:05 • Новости дня
    Гана нарастила покупку российских удобрений вместо китайских

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эксперты спрогнозировали рост поставок российских удобрений в Гану на 30%, африканская республика намерена существенно нарастить импорт отечественных агрохимикатов на фоне жестких экспортных ограничений со стороны Пекина.

    Гана увеличивает закупки подкормок для растений из РФ после того, как Китай ограничил их экспорт, пишут « Известия». В марте 2026 года Пекин ужесточил поставки ради защиты собственного рынка из-за проблем в Ормузском проливе.

    В 2025 году объем ввоза этой продукции в республику достиг 244,5 млн долларов. «Объемы поставок российских удобрений в страну в ближайшие несколько лет могут увеличиться на 15–30%», – считает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

    Сельское хозяйство Ганы сильно зависит от зарубежных поставок из-за узкого посевного окна в сезон дождей. Спрос на агрохимикаты на африканском континенте растет быстрее, чем в других регионах, при этом треть мирового экспорта шла через Ормузский пролив.

    В зоне риска оказались также Кения, Уганда и ЮАР. Хотя Китай обнулил пошлины, он блокирует вывоз собственных удобрений. Россия же успешно конкурирует благодаря качеству, цене и комплексному предложению, что открывает для нее новые возможности на континенте, отмечают аналитики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава британского МИД Иветт Купер предупредила о риске масштабного голода из-за перебоев с поставками удобрений через Ормузский пролив.

    Ранее заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов выразил готовность поддерживать страны глобального Юга поставками агропродукции. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил способность Москвы удовлетворить растущие потребности мирового рынка.

    30 мая 2026, 17:02 • Новости дня
    Петербуржец задержан после стрельбы из пневматики по автобусам

    В Петербурге задержали мужчину за стрельбу из пневматики по автобусам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Молодой житель Петербурга повредил стекла общественного транспорта на остановке, открыв огонь из пневматического пистолета и скрывшись на автомобиле, сейчас он задержан, сообщили в управлении МВД по городу.

    Правоохранительные органы Петербурга задержали местного жителя, подозреваемого в обстреле общественного транспорта из пневматического оружия. Об инциденте сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

    Инцидент произошел 24 мая на Витебском проспекте. Водитель одного из автобусов услышал характерные хлопки, после чего обнаружил поврежденные стекла и заметил отъезжающую машину. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о вандализме.

    «В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали 23-летнего подозреваемого. У задержанного изъят пневматический пистолет, который, по предварительным данным, использовался при совершении преступления», – заявили в ведомстве. Сейчас фигурант отпущен под подписку о невыезде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе полиция Петербурга задержала мужчину за стрельбу из пневматики по уличному музыканту.

    Ранее юноша в Хабаровском крае ради эксперимента обстрелял из пневматического пистолета автобус с рабочими. А в прошлом году стражи порядка поймали пятерых петербуржцев после стрельбы по прохожим из окна жилого дома.

    30 мая 2026, 14:34 • Новости дня
    Ледоход в Якутии унес десять судов в дрейф по Индигирке

    На реке Индигирка в Якутии из-за резкого ледохода оторвало и унесло десять судов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Абыйском улусе Якутии на реке Индигирка из-за ледохода течением унесло 10 судов, признаков загрязнения водного объекта не зафиксировано, ситуация находится на контроле, сообщили в правительстве республики.

    На реке Индигирка в Якутии из-за резкого ледохода оторвало и унесло десять судов. Мощное течение сорвало с якорных цепей речной флот у села Белая Гора в Абыйском районе республики, отправив корабли вниз по реке без управления, сообщает Минэкологии Якутии.

    Половина дрейфующей техники принадлежит администрации Ленского бассейна внутренних водных путей. Оставшиеся пять кораблей числятся на балансе Ленского объединенного речного пароходства. Правительство региона взяло ситуацию под строгий контроль и провело экстренные рабочие совещания.

    Информацию о случившемся оперативно передали в уполномоченные органы для реагирования. Специалисты ведомства подчеркнули, что признаков загрязнения Индигирки топливом не обнаружено. Водная артерия имеет статус объекта федерального экологического надзора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая власти Якутии объявили эвакуацию двух поселков из-за ледохода на реке Лене. Вскоре паводок отступил от эвакуированных населенных пунктов. Между тем, двумя годами ранее во время ледохода в регионе затонули два теплохода.

    30 мая 2026, 15:33 • Новости дня
    В России зафиксировали масштабный сбой в работе графического сервиса Figma

    Жители России пожаловались на масштабный сбой в работе сервиса Figma

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отечественные дизайнеры и разработчики сообщили о потере доступа к работе графического редактора Figma, при этом официальных заявлений о блокировке сервиса не поступало.

    Жители России пожаловались на масштабный сбой в работе графического сервиса Figma. Трудности с подключением к платформе начались 30 мая, информирует портал DownDetector. Владельцы аккаунтов жалуются на невозможность зайти на сайт, запустить приложение и открыть свои рабочие файлы.

    Наибольшее количество сообщений о неполадках поступает от жителей Новосибирской области и Петербурга. Figma является онлайн-инструментом, который широко используют веб-дизайнеры и разработчики для проектирования сайтов и мобильных приложений.

    Причины технических проблем пока остаются неизвестными. Профильные российские ведомства не выпускали официальных сообщений о возможной блокировке популярного графического редактора на территории страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае представители IT-отрасли заявили о штатной работе платформы GitHub в России. До этого Роскомнадзор опроверг введение ограничений для сервиса видеоконференций Google Meet.

    30 мая 2026, 17:30 • Новости дня
    Бойцам СВО разрешили получать аттестат без сдачи ЕГЭ

    Минпросвещения: Участники СВО смогут получить аттестат без сдачи ЕГЭ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Завершающие обучение участники СВО получили право на прохождение промежуточной аттестации и выдачу документа об образовании без обязательной сдачи единого государственного экзамена ЕГЭ, пояснили в Минпросвещения.

    Бойцы Вооруженных сил России смогут получить аттестат без сдачи ЕГЭ, при этом за ними сохраняется право пройти экзамен для дальнейшего поступления в высшие учебные заведения.

    «Введение промежуточной аттестации гарантирует, что каждый участник СВО получит документ об образовании вовремя и без каких-либо препятствий», – заявил ТАСС эксперт Минпросвещения Иван Бондюков.

    По словам специалиста, нововведение призвано снизить психологическую нагрузку на военнослужащих, которые сейчас завершают свое обучение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, выпускникам школ в приграничных регионах также разрешили получать аттестаты без обязательной сдачи единого госэкзамена.

    Ранее сообщалось, что участники спецоперации имеют право на поступление в государственные вузы по отдельной десятипроцентной квоте. До этого Госдума одобрила законопроект о бесплатном втором среднем профессиональном образовании для ветеранов боевых действий.

    30 мая 2026, 20:07 • Новости дня
    В Пхеньяне открыли мемориальную доску бывшему послу России Мацегоре

    Tекст: Вера Басилая

    На территории российского посольства в столице КНДР состоялась церемония открытия барельефа в память об Александре Мацегоре, который руководил дипломатической миссией в Пхеньяне.

    Мемориальную доску установили по инициативе сотрудников дипломатических учреждений России в КНДР, передает РИА «Новости». Церемония прошла 30 мая.

    «На территории посольства состоялась церемония открытия памятной доски с барельефом скончавшегося в декабре прошлого года посла Александра Мацегоры», – сообщили в российском дипломатическом ведомстве.

    Барельеф стал зеркальной копией памятного знака, посвященного Герою России Андрею Карлову, который также был послом в КНДР. Автором работы выступил заслуженный художник республики Ли Сун Мен.

    В мероприятии приняли участие председатель Президиума Верховного народного собрания Чо Ен Вон, глава МИД Чхве Сон Хи, а также посол Китая Ван Яцзюнь и дети Мацегоры.

    Временный поверенный в делах России Владимир Топеха отметил, что мемориальная доска служит примером служения Родине для будущих дипломатов. После минуты молчания участники возложили цветы под звуки государственных гимнов.

    Чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора скончался в возрасте 70 лет в декабре прошлого года.

    30 мая 2026, 15:54 • Новости дня
    Эстония установила первые устройства защиты от дронов

    Эстония установила первые устройства защиты от дронов на востоке страны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эстонские власти приступили к оборудованию восточных рубежей страны специальными техническими средствами для противодействия беспилотным летательным аппаратам.

    На восточной границе Эстонии появились первые комплексы, предназначенные для борьбы с дронами. Оборудование разместили на юго-востоке государства, передает РИА «Новости».

    «Первые устройства установлены и работают», – цитирует агентство заявление официальных лиц.

    Новые технические средства развернуты на трех участках сухопутной границы. Они охватывают территорию между эстонско-российским пунктом пропуска Лухамаа и местом пересечения границ Эстонии, Латвии и России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года правительство Эстонии выделило дополнительные 17 млн евро на укрепление восточных рубежей.

    Вскоре авиационные власти страны закрыли для полетов участки воздушного пространства в районе российской границы из-за активности беспилотных аппаратов Украины. Позже министр обороны Украины принес извинения за нарушение эстонского воздушного пространства киевским дроном.

    30 мая 2026, 16:34 • Новости дня
    Представители Драги опровергли предложение ЕС о посредничестве с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший премьер-министр Италии Марио Драги не получал никаких предложений о посредничестве на возможных переговорах России и Евросоюза по украинскому кризису, сообщил представитель итальянского политика.

    Слухи о вероятном назначении бывшего премьер-министра Италии Драги на роль переговорщика между ЕС и Россией не подтвердились, передает ТАСС.

    Комментируя ситуацию, представитель политика отметил отсутствие реальных инициатив.

    «Марио Драги не получал никаких предложений. Его возможное участие – лишь циркулирующее в СМИ предположение», – заявил собеседник агентства.

    По словам представителя, Драги отличается прагматизмом и отказывается анализировать гипотетические сценарии без четкой конкретики. Ранее европейские лидеры, включая действующего премьера Италии Джорджу Мелони, выступали за назначение единого представителя Евросоюза для диалога с Москвой. При этом Рим не выдвигал собственных кандидатов на эту должность.

    В прессе регулярно появляются разные имена потенциальных посредников, среди которых фигурировали экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Финляндии Александер Стубб. Российский лидер Владимир Путин называл предпочтительной кандидатуру Герхарда Шрёдера, однако Берлин и Брюссель отвергли эту идею. Сама Меркель подчеркивала, что представлять Евросоюз должен один из действующих политиков.

    В окружении Марио Драги опровергли слухи о его назначении дипломатическим представителем Евросоюза.

    Президент Финляндии Александр Стубб выразил готовность представлять интересы Европы в будущем диалоге с Москвой.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил контекст слов Владимира Путина о предпочтительной кандидатуре Герхарда Шредера.

    С 30 мая Россия останавливает ввоз из Армении ряда овощей, ягод и зелени, а также поставки минеральной воды «Джермук». Это совпало с рядом недружественных по отношению к России шагов команды армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Для российских покупателей последствия окажутся почти незаметными: выпадающие объемы легко компенсируют отечественные производители и другие страны-экспортеры. Однако для Армении потеря российского рынка может стать серьезным ударом, поскольку именно Россия является главным покупателем армянской продукции. Подробности

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    Бунт против канцлера Мерца имеет фатальный недостаток

    В Германии задумались о смене власти без выборов, поскольку канцлер Фридрих Мерц чрезвычайно раздражает немцев и провоцирует в правящей партии апокалиптические ожидания. У бунтарей хорошие шансы, но будет лучше, если канцлером останется Мерц. Он для этого достаточно плох. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Поляки хотят особо оскорбить Зеленского

      Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского высшей награды республики – ордена Белого Орла, а также заявил, что руководство Украины не готово к вступлению в ЕС и в очередной раз это подтвердило. Что же случилось?

    • Румынию втягивают в войну

      Румыния высылает российского генконсула и закрывает одно из консульств после падения беспилотника на многоэтажный жилой дом. Что произошло? Как это понимать? Чего ждать теперь?

    • Германия хочет сменить канцлера

      В правящей партии Германии – ХДС – обсуждают замену канцлера, поскольку нынешний Фридрих Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Кто придет ему на смену? Что это изменит?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лунный посевной календарь на июнь 2026 года: благоприятные дни для посадок, новолуние и полнолуние

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2026 года: новые выплаты, пенсии, биометрия и важные законы

      Июнь 2026 года встретит россиян множеством важных нововведений. С первого дня лета начнется прием заявок на новую семейную налоговую выплату, в аэропортах стартует эксперимент по посадке на рейсы с помощью биометрии, а пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, получат прибавку. Кроме того, изменятся правила ввоза товаров из стран ЕАЭС, вырастут госпошлины для операторов связи и вступят в силу новые ГОСТы. Разбираем все изменения июня 2026 года.

    • Большие церковные праздники июня 2026 года: православный календарь, Петров пост и главные даты месяца

      Июнь 2026 года – месяц, когда православные верующие переходят от радостного празднования Троицы к более спокойному и аскетичному летнему ритму церковной жизни. Месяц открывается Духовым днем, прославляющим Святого Духа, затем следует Неделя всех святых, после чего наступает многодневный Петров пост, который продлится до 11 июля. Кроме того, в июне есть важная поминальная дата – Троицкая родительская суббота. Рассказываем о главных православных праздниках июня 2026 года, о том, что можно и нельзя делать верующим в эти дни, а также о правилах питания в Петров пост.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

