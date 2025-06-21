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Politico узнала об отказе ЕС вводить ограничения цен на российскую нефть
Официальные лица сообщили Politico, что ЕС откажется от введения лимита в 45 долларов за баррель российской нефти из-за ирано-израильского конфликта.
«Конфликт между Израилем и Ираном сделал план по сдерживанию цен на российскую нефть неосуществимым. Европейский союз не будет продвигать планы по введению новых жестких ценовых ограничений на экспорт российской нефти в свете опасений, что новый конфликт на Ближнем Востоке приведет к росту цен на нефть», – пишет Politico.
Это предложение, согласно которому максимальная цена на российскую нефть была бы снижена с 60 долларов за баррель до 45 долларов, должно было обсуждаться в понедельник в Брюсселе министрами иностранных дел всего блока. Однако два дипломата подтвердили газете, что растущий конфликт между Израилем и Ираном означает, что этот план больше не работает.
«Идея снижения предельного уровня цен, вероятно, не будет реализована из-за международной ситуации на Ближнем Востоке и ее нестабильности. На встрече G7 на этой неделе все страны согласились с тем, что они предпочли бы не принимать решение прямо сейчас. Цены были довольно близки к предельному значению, но сейчас цены растут и падают, ситуация слишком нестабильна», – сказал один из дипломатов.
Напомним, ЕК анонсировала снижение потолка цен на российскую нефть до 45 долларов. В Кремле оценили последствия снижения потолка цен на российскую нефть.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, агентство Bloomberg сообщило о нежелании США соглашаться с G7 по снижению потолка цен на нефть.
В свою очередь, президент России Владимир Путин продлил запрет на экспорт нефти по ценовому потолку.