Иранцы описывают войну с Америкой стихами Фирдоуси. Они сравнивают Трампа с легендарным царем Турана Афросиабом. Согласно тексту поэмы, он наступал на Иран во главе огромного войска, но потерпел поражение от воинов богатыря Рустама, которые защищали свою страну от захватчиков и обратили туранцев в бегство.0 комментариев
Число жертв наводнения в Непале достигло 475 человек
Полиция Непала подтвердила гибель 475 человек в результате наводнения
Масштабное наводнение в Непале привело к катастрофическим последствиям, унеся жизни по меньшей мере 475 человек.
Количество жертв стихийного бедствия возросло, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Kathmandu Post и местную полицию. Ранее портал Ratopati сообщал о 469 погибших.
«Число погибших в результате разрушительного наводнения достигло 475», – говорится в публикации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, после мощного паводка в Непале без вести пропала почти тысяча человек.
В зоне разрушительного стихийного бедствия исчезли восемь граждан России. Спасатели благополучно эвакуировали двоих российских путешественников.