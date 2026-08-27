Число погибших при наводнении в Непале увеличилось до 175 человек

Tекст: Мария Иванова

Количество погибших в результате масштабного наводнения в Непале достигло 175 человек, передает РИА «Новости». Судьба еще 476 иностранных граждан остается неизвестной.

«На данный момент обнаружено 175 тел, в то время как многие люди, как местные жители, так и туристы числятся пропавшими без вести», – сообщили источники в посольстве Непала.

В дипломатическом представительстве уточнили, что данные о пропавших без вести иностранцах, среди которых представители 28 государств, будут проверяться. Поисково-спасательные операции в зоне бедствия продолжаются.

Разрушительное наводнение началось в среду утром, когда мощный поток воды со стороны Китая обрушился в реку Бхоте-Коши. Стихия нанесла серьезный ущерб округу Расува, в связи с чем власти ввели режим повышенной готовности для населенных пунктов ниже по течению.

Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за масштабного наводнения в Непале без вести пропали свыше 570 человек. Спасатели эвакуировали из зоны бедствия 116 пострадавших на вертолетах.

Эксперты назвали причиной разрушительного паводка масштабное обрушение ледника.