Число пострадавших из-за тайфуна «Бави» на Тайване достигло 135 человек

Tекст: Алексей Дегтярёв

Большинство людей получили травмы при падении с мопедов и велосипедов. Некоторые жители пострадали еще на этапе подготовки к непогоде, передает РИА «Новости» со ссылкой на центральное информационное агентство острова.

Тайфун «Бави» приблизился к острову 9 июля. Местные метеорологи назвали его самым мощным штормом с 1987 года. Пик непогоды пришелся на выходные, а 12 июля циклон покинул территорию и направился вглубь материка.

За четыре дня экстренные службы зафиксировали более 3 тыс. происшествий. Основной ущерб нанесли поваленные деревья и разрушения объектов общественной инфраструктуры. Власти приняли решение эвакуировать 15,2 тыс. человек в 14 городах.

Мощные порывы ветра оставили без электричества 249,1 тыс. домохозяйств. К 12 июля подачу энергии удалось восстановить почти везде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в зоне действия тайфуна «Бави» в китайской провинции Фуцзянь отсутствовали организованные туристические группы из России. Несколькими днями ранее правительство Японии организовало специальный центр сбора данных для подготовки к удару этой стихии. В ноябре прошлого года власти Тайваня эвакуировали почти 5 тыс. жителей уезда Хуалянь из-за надвигающегося супертайфуна «Фунг-Вонг».