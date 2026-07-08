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Япония создала штаб из-за приближения тайфуна «Бави»
Японское правительство организовало центр сбора данных для подготовки к удару тайфуна «Бави», который движется со стороны Филиппин со скоростью ветра до 50 метров в секунду.
Специальная структура развернута на базе канцелярии премьер-министра Санаэ Такаити, передает РИА «Новости»
Главная цель ведомства заключается в оперативном получении и обмене данными между профильными министерствами.
Тропический циклон находится восточнее Филиппин и стремительно движется к южной японской префектуре Окинава, не теряя своей разрушительной силы. Ожидается, что девятый по счету тайфун обрушится на острова Мияко и Исигаки в пятницу и субботу. Сильный шквалистый ветер и высокие волны прогнозируются уже с четверга.
Атмосферное давление в эпицентре воронки достигает 925 гектопаскалей. Скорость воздушных потоков составляет 50 метров в секунду, а отдельные порывы превышают 70 метров в секунду.
Метеорологи предупреждают, что такой мощи стихии достаточно для массового обрушения опор линий электропередачи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня японские власти проводили эвакуацию более 2 млн человек из-за угрозы оползней и наводнений.
Тогда же метеорологи предупреждали о предстоящем столкновении двух тропических циклонов над Японскими островами.
В конце мая из-за приближения мощного тайфуна к Окинаве местные авиакомпании отменили по меньшей мере 290 авиарейсов.