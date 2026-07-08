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Turkıye: На саммите НАТО подписали оружейные контракты на 50 млрд долларов
В Анкаре в рамках форума Североатлантического альянса заключены соглашения о поставках вооружений и реализации совместных проектов на десятки миллиардов долларов, пишут турецкие СМИ.
Во время саммита военного блока в столице Турции стороны были подписаны контракты на сумму не менее 50 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на Turkiye.
Новые соглашения касаются закупок систем противовоздушной обороны и беспилотных летательных аппаратов.
Кроме того, контракты предполагают реализацию различных совместных проектов в сфере создания современных вооружений и боевой техники.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Североатлантический альянс подготовил презентацию новейших оборонных проектов на миллиарды долларов.
Нидерланды и Украина договорились о совместном выпуске беспилотных летательных аппаратов на саммите НАТО.
В мае генсек организации Марк Рютте предложил европейским союзникам нарастить производство вооружений.