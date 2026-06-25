Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.10 комментариев
Трамп намерен продавать Турции реактивные авиадвигатели
Администрация президента США Дональда Трампа планирует продолжить продажу Турции реактивных двигателей на сотни миллионов долларов, несмотря на возражения некоторых членов Конгресса США, сообщили источники Reuters.
Вашингтон намерен поставить Анкаре десятки реактивных двигателей для оснащения турецкого боевого самолета KAAN, несмотря на возражения некоторых конгрессменов. Это важный жест в адрес Анкары в преддверии саммита НАТО, который состоится в Турции в июле, отметили информаторы Reuters.
Двигатели производства General Electric предназначены для первого турецкого истребителя собственной разработки KAAN. Стоимость пакета оценивается более чем в 700 млн долларов.
Продажа двигателей станет шагом к улучшению двусторонних отношений, которые ранее пострадали из-за покупки Анкарой российских систем С-400 и исключения Турции из программы F-35.
«Приобретение двигателей, безусловно, важно для Турции, но это также и самый простой способ для администрации США, которая дала Анкаре гораздо более амбициозные обещания, включая возвращение Турции к программе F-35», – заявила директор турецкой программы Института Ближнего Востока Гёнуль Тол.
Несмотря на возражения некоторых американских законодателей, ожидается, что сделка будет завершена в ближайшие дни. После этого Госдепартамент направит официальное уведомление Конгрессу.
Турецкие чиновники надеялись на одобрение сделки еще после сентябрьской встречи лидеров двух стран в Белом доме.
Истребитель KAAN разрабатывается Турцией для повышения обороноспособности на фоне напряженных отношений с Западом. Приобретение 80 двигателей F110-GE-129 у США было частью первоначального плана. До завершения разработки силовой установки самолеты будут оснащаться американскими агрегатами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция осенью 2025 года собиралась подписать договор о покупке 40 Eurofighter. При этом Анкара сохранила интерес к F-35 и F-16 на фоне закупки Eurofighter.