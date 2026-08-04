Мы наблюдаем реальный прорыв в теме, которую по привычке называем «старостью». Кстати, и слово-то это уже стараются не использовать – так же, как «бабка», «дед», – хотя бы в образованной среде, потому что оно уже несет негативные коннотации.7 комментариев
Госсекретарь США анонсировал скорую сделку по Ормузскому проливу
Рубио сообщил о скором достижении договоренности по судоходству через Ормуз
Вашингтон рассчитывает в ближайшее время завершить переговоры и подписать итоговое соглашение о правилах безопасного судоходства в акватории Ормузского пролива, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.
Американские власти фиксируют позитивную динамику в диалоге о безопасности морских маршрутов на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости». Окончательный вариант документа пока находится в стадии разработки.
По словам госсекретаря США Марко Рубио, стороны близки к финальному результату. «В этих переговорах достигнут определенный прогресс, но они еще не завершены. Мы надеемся, что это произойдет очень скоро», – подчеркнул глава американской дипломатии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп анонсировал старт американо-иранских переговоров.
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