Посол Джалали: Иран и Оман решат размер платы за проход в Ормузском проливе

Tекст: Алексей Дегтярёв

«По этому вопросу Иран и Оман ведут переговоры. Как отмечали власти и МИД исламской республики, мы с Оманом принимаем решения относительно безопасности Ормузского пролива и режима прохода судов через него», – сказал дипломат ТАСС.

Также Джалали анонсировал особый льготный режим транзита для российских кораблей.

Еще в марте комитет парламента Ирана одобрил введение пошлин на проход иностранных судов через Ормузский пролив.

В июле иранский МИД обвинил США в срыве договоренностей с Оманом по совместному управлению судоходством в этой акватории.