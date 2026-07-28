В Вашингтоне выжидают, кто из участников украинского конфликта дрогнет первым. Россия находится уже в третьем цикле активизации контактов с США по Украине, который развивается в русле схожих вводных, но со своими особенностями.8 комментариев
Посол Джалали: Иран и Оман решат размер платы за проход в Ормузском проливе
Тегеран и Маскат обсуждают взимание транзитных сборов с торговых кораблей западных государств при пересечении Ормузского пролива, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
«По этому вопросу Иран и Оман ведут переговоры. Как отмечали власти и МИД исламской республики, мы с Оманом принимаем решения относительно безопасности Ормузского пролива и режима прохода судов через него», – сказал дипломат ТАСС.
Также Джалали анонсировал особый льготный режим транзита для российских кораблей.
Еще в марте комитет парламента Ирана одобрил введение пошлин на проход иностранных судов через Ормузский пролив.
В июле иранский МИД обвинил США в срыве договоренностей с Оманом по совместному управлению судоходством в этой акватории.