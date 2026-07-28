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В ДТП с микроавтобусом в Приамурье пострадали шесть человек
В Приамурье шесть пассажиров автобуса пострадали при столкновении с грузовиком
В Амурской области на Новотроицком шоссе произошло столкновение частного микроавтобуса с припаркованным грузовиком, в результате которого различные травмы получили несколько пассажиров.
Авария случилась утром 28 июля на 59-м километре автодороги. Микроавтобус следовал из Свободного в Благовещенск и в условиях плохой видимости из-за тумана врезался в грузовой автомобиль, стоявший на обочине, передает РИА «Новости».
«По предварительным данным, в микроавтобусе было восемь человек. Шесть из них получили травмы различной степени тяжести», – сообщили в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности. Водителя зажало в салоне, спасателям пришлось деблокировать его.
Среди пострадавших оказались две женщины-пассажирки. У одной из них диагностирован перелом руки, у другой – ушиб головы. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году следователи в Приамурье возбудили уголовное дело после аварии с участием пассажирского автобуса и грузовика.
В начале месяца 12 человек пострадали при столкновении рейсового автобуса с грузовым автомобилем под Воронежем.
Несколькими днями ранее на Камчатке восемь пассажиров получили травмы из-за опрокидывания микроавтобуса.