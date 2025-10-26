В Приамурье возбудили дело после аварии с автобусом и грузовиком

Tекст: Дмитрий Зубарев

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, возбуждено после серьезного ДТП с участием автобуса и грузового авто в Амурской области, передает ТАСС. Инцидент произошел утром на 20-м километре трассы «Подъезд к городу Благовещенск»: столкнулись автобус Yutong и грузовой рефрижератор.

В Следственном комитете отметили: «Следственным отделом по городу Белогорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ». Сейчас устанавливается точное число пострадавших и проводится комплекс следственных мероприятий.

По информации правоохранителей, причиной аварии стал выезд водителя автобуса на встречную полосу. В результате аварии водители обоих транспортных средств и двое пассажиров автобуса были госпитализированы в больницу.

В момент аварии в автобусе находились 26 человек, включая одного ребенка. Прокуратура Амурской области уже начала собственную проверку по факту случившегося.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Барнауле в результате аварии с автобусом пострадали три пассажира. В Петрозаводске в похожей аварии с маршруткой получили травмы девять человек. В Москве количество пострадавших в ДТП с автобусами достигло семи человек.