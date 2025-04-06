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Число пострадавших в ДТП с автобусами в Москве возросло до семи
Число пострадавших в столкновении автобусов на улице Грина увеличилось до семи
В результате столкновения двух автобусов на улице Грина в Москве пострадали семь человек, троим из которых оказали медицинскую помощь на месте.
Как передает ТАСС, число пострадавших в результате столкновения двух автобусов на улице Грина в Москве увеличилось до семи человек. Представитель ГУ МВД по Москве сообщил, что предварительно пострадали семь человек.
ДТП произошло около 22:08 по местному времени в районе дома №1, корпус 8. В пресс-службе ГУП «Мосгортранс» уточнили, что авария произошла между коммерческим автобусом и городским автобусом 948-го маршрута. Первоначально сообщалось о трех пострадавших, которым была оказана медицинская помощь.
Водители обоих автобусов и пассажиры были оперативно эвакуированы. Транспортное сообщение на этом участке восстановили после завершения работы аварийных служб. Причины и обстоятельства происшествия выясняются компетентными органами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве на улице Грина произошло столкновение коммерческого и городского автобусов, в результате которого три пассажира получили травмы. Также в Москве автобус столкнулся с пожарной машиной МЧС, пострадали 15 человек, включая ребенка, и повреждены несколько автомобилей.
На улице Профсоюзная в Москве произошло ДТП с участием автобуса и маршрутного такси, в результате которого, по предварительным данным, пострадали пять человек.