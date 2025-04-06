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В ДТП с автобусами на юго-западе Москвып пострадали три человека
Коммерческий и городской автобусы столкнулись на улице Грина в Москве, пострадали три пассажира
В Москве на улице Грина произошло столкновение коммерческого и городского автобусов, в результате которого три пассажира получили травмы и были отправлены в медицинские учреждения для оказания помощи.
На юго-западе Москвы произошло столкновение между коммерческим и городским автобусами, передает РИА «Новости». Авария случилась на улице Грина в районе дома 1к8. В результате происшествия пострадали три пассажира автобуса 948-го маршрута. Им была оказана первая медицинская помощь на месте.
Инцидент произошел около 22.08 по местному времени. Пресс-служба Мосгортранса подтвердила факт ДТП и сообщила, что пострадавшие пассажиры были доставлены в медицинские учреждения для дальнейшего обследования и лечения.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции ведут расследование случившегося. Основной целью правоохранителей является выяснение причин, приведших к столкновению транспортных средств. Обстоятельства аварии остаются под пристальным вниманием сотрудников правоохранительных органов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве автобус столкнулся с пожарной машиной МЧС, в результате чего пострадали 15 человек, включая ребенка, и повреждены несколько автомобилей. На улице Профсоюзная в Москве произошло ДТП с участием автобуса и маршрутного такси, в результате которого пострадали пять человек.