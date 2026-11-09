Путин освободил от должности замглавы Россотрудничества Богомолова

Tекст: Дарья Григоренко

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Освободить Богомолова Кирилла Сергеевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», – говорится в указе главы государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент России Владимир Путин официально утвердил Наталию Киселеву в должности заместителя руководителя Россотрудничества.

В том же месяце Путин утвердил кандидатуру Константина Колпакова на пост заместителя руководителя Россотрудничества.

В июне глава государства утвердил назначение Алексея Клещева замглавы Россотрудничества.