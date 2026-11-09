География и идеология сделали Россию идеальным кандидатом на роль «опасного Иного» в европейской геополитике. Существование угрозы извне необходимо для консолидации внутренней аудитории. Но не только.4 комментария
Путин освободил от должности замглавы Россотрудничества Богомолова
Президент России Владимир Путин освободил Кирилла Богомолова от должности заместителя руководителя Россотрудничества.
Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Освободить Богомолова Кирилла Сергеевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», – говорится в указе главы государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент России Владимир Путин официально утвердил Наталию Киселеву в должности заместителя руководителя Россотрудничества.
В том же месяце Путин утвердил кандидатуру Константина Колпакова на пост заместителя руководителя Россотрудничества.
В июне глава государства утвердил назначение Алексея Клещева замглавы Россотрудничества.