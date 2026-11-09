При взрыве на металлургическом заводе в Турции погибли три человека

Tекст: Дарья Григоренко

Взрыв произошел на металлургическом заводе Habas в районе Алиага на западе страны, передает РИА «Новости».

Как пишет телеканал A Haber со ссылкой на губернаторство Измира, трое граждан погибли, 14 получили ранения, трое из них – тяжелые. «Ведутся непрерывные работы по спасению 10 граждан, оказавшихся под завалами», – говорится в сообщении.

Отмечается, что медицинские и экстренные службы продолжают работу в районе происшествия, а ситуация находится под контролем ведомства. Телеканал NTV отметил возможность нахождения рабочих под завалами.



Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник местные СМИ сообщили о взрыве на металлургическом заводе в турецком Измире.

В прошлом месяце количество жертв взрыва на угольной шахте в турецкой провинции Зонгулдак возросло до трех человек.

В августе двое рабочих пострадали в результате взрыва на металлургическом заводе в районе Теккекей в провинции Самсун.