  • Новость часаЭксперт предложил создать антидроновые войска ПВО
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    Как примирение Китая и Индии поможет России
    Эксперт: НАТО и Киев ищут способы лишить Россию стратегической авиации
    Сечин предложил меры для стабилизации топливного рынка
    Автовладельцев предостерегли от таблеток для снижения расхода топлива
    Лавров: Россию не устраивает создание на Украине новой Берлинской стены
    Российские войска в Константиновке за сутки освободили 114 зданий
    Эксперт сказал, какая защита нужна охотникам на дронов
    Модернизированный Ту-160М признали серьезной угрозой для НАТО
    ЕС собрался высылать мигрантов в Узбекистан
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Станут ли «Аннушка» и «Сарай» перехватчиками

    Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.

    3 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как и зачем Украина создает новый пантеон «героев»

    Под Киевом создается не столько место почтения к защитникам родины, сколько очередной ретранслятор ненависти и пропаганды террора. И это правильно поняли потомки жертв и соседи Украины.

    3 комментария
    Андрей Манчук Андрей Манчук На Кубе началась третья перестройка

    Кубинцы отстаивают свои принципы и завоевания своего строя всеми доступными способами. Рыночные реформы нужны стране для того, чтобы выиграть время и накопить силы для преодоления топливной блокады и подготовки к возможному военному вторжению США.

    8 комментариев
    24 июня 2026, 15:24 • Новости дня

    Эрдоган оценил слова Путина о переговорах с Украиной

    Эрдоган положительно оценил слова Путина о переговорах с Украиной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Турции Тайип Эрдоган высоко оценил позицию российского руководства относительно дипломатического урегулирования украинского конфликта.

    Комментируя готовность Москвы к диалогу на базе прошлых соглашений, он назвал этот шаг конструктивным, передает ТАСС.

    «Очень положительное», – охарактеризовал турецкий лидер заявление президента России Владимира Путина, отвечая на вопросы журналистов.

    Накануне президент России Владимир Путин обозначил четыре базовых условия для начала мирного процесса.

    В апреле Эрдоган подтвердил готовность Анкары организовать встречу на высшем уровне.

    Позднее глава государства призвал западные страны к скорейшему возвращению к переговорному процессу.

    24 июня 2026, 12:36 • Новости дня
    Российские войска в Константиновке за сутки освободили 114 зданий
    Российские войска в Константиновке за сутки освободили 114 зданий
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские штурмовые отряды уничтожили разрозненные группы украинских военных и заняли значительную часть застройки Константиновки в ДНР, сообщило Минобороны.

    Военнослужащие Южной группировки атаковали позиции ВСУ в юго-западной части Константиновки. Всего за сутки бойцы очистили от неприятеля 114 зданий, указало ведомство в Max.

    Вооруженные силы Украины понесли серьезные потери в живой силе и технике. За прошедший день противник лишился до 30 человек личного состава, одного бронеавтомобиля и 13 машин. Кроме того, российские военные уничтожили два квадроцикла и три артиллерийских орудия.

    Значительный урон нанесен техническому оснащению украинских формирований. В ходе боев ликвидирован 21 наземный робототехнический комплекс. Также армия России поразила 21 пункт управления беспилотными летательными аппаратами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне бойцы группировки войск «Юг» очистили от украинских формирований 128 зданий в Константиновке. Днем ранее российские военнослужащие освободили 103 постройки в этом населенном пункте.

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    24 июня 2026, 10:10 • Новости дня
    В НАТО начали поиск способов блокировки российских военных аэродромов

    В НАТО объявили конкурс идей для блокировки российских военных аэродромов

    В НАТО начали поиск способов блокировки российских военных аэродромов
    @ Xander Heinl/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Североатлантический альянс совместно с украинскими властями предложил частным разработчикам 250 тыс. евро за создание технологий для гарантированного выведения из строя тыловых баз российской авиации.

    НАТО и Украина обратились к частному сектору для поиска решений по блокированию российских аэродромов, пишет издание The War Zone.

    Программа Airfield Denial Challenge направлена на создание инновационных систем, способных лишить тактическую авиацию возможности наносить удары по целям с безопасных тыловых баз.

    «Оперативный опыт Вооруженных сил Украины твердо установил, что способность противника проецировать воздушную мощь с защищенных тыловых аэродромов остается одной из самых значительных асимметрий в текущем конфликте», – заявили в командовании трансформации НАТО. Там отметили, что существующие средства, включая артиллерию и дроны, демонстрируют ограниченную эффективность против защищенных объектов из-за недостаточной устойчивости к радиоэлектронной борьбе.

    Организаторы конкурса ищут автономные системы, способные действовать в условиях отсутствия GPS и подавлять множество целей одновременно. Предлагаемые технологии могут включать рои беспилотников или гибридные решения, но они должны быть готовы к быстрому внедрению. Заявки, требующие более года на реализацию, рассматриваться не будут.

    Прием предложений завершится 20 июля. Десять финалистов отберут 11 августа, а демонстрация проектов предварительно намечена на третье сентября в Польше. Эксперты сомневаются, что инициатива быстро приведет к созданию оружия, способного кардинально изменить ситуацию, учитывая ограниченные ресурсы Киева для массового производства сложной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году НАТО выразило обеспокоенность уязвимостью военных баз из-за ударов украинских дронов по российским аэродромам.

    В мае Украина совершила самую массовую атаку беспилотниками по территории России. Российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по аэродромной инфраструктуре противника.

    Комментарии (18)
    23 июня 2026, 16:29 • Видео
    Куба отказалась от социализма

    Кубинский парламент одобрил огромный пакет экономических реформ, меняющий экономическую систему на Острове свободы. Это капитуляция перед США?

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    24 июня 2026, 09:37 • Новости дня
    Южная Корея захотела получить пленных КНДР с Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Южная Корея стремится получить граждан КНДР, оказавшихся в украинском плену, ради медийного эффекта и военных целей, заявил кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Константин Асмолов.

    Востоковед Асмолов заявил, что Южная Корея хочет получить пленных КНДР из Украины в целях пропаганды, подобные акции нужны для создания образа «беглецов от тирании», сообщает Lenta.ru.

    «Любая история про то, как какой-то солдат, чиновник или кто-то еще понял, в каком «ужасе» он живет, и сбежал, имеет важное медийное значение», – пояснил востоковед. Он напомнил о случае 2016 года, когда побег 12 официанток оказался результатом обмана со стороны менеджера, связанного с южнокорейской разведкой.

    Ранее МИД Республики Корея заявил о готовности принять всех северокорейских военнопленных при их желании, выступая против принудительной репатриации. Переговоры между Сеулом и Киевом по этому вопросу запланированы на 30 июня. Эксперт отметил, что интерес Южной Кореи также связан с желанием изучить опыт участия КНДР в конфликте с применением беспилотников и современной техники.

    Асмолов обратил внимание на странности в истории с пленными. Известно лишь о двух северокорейцах, один из которых был захвачен без сознания, а у другого перебиты руки. Об их желании уехать на Юг сообщил только южнокорейский депутат, а публичных пресс-конференций с самими пленными не проводилось. Аналитик добавил, что подобное вмешательство Сеула ухудшит межкорейский диалог, а украинская сторона пока блокирует попытки России вернуть этих солдат по обмену.

    Украинское командование приказало захватить в плен северокорейского военного.

    В Пхеньяне открыли улицу в честь героев-бойцов операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.

    Президент России Владимир Путин также отметил вклад военных КНДР в освобождение Курской области.

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    23 июня 2026, 22:53 • Новости дня
    Найденный в турецкой провинции Самсун дрон сочли украинским

    DHA: Фрагмент дрона-камикадзе обнаружили в турецкой провинции Самсун

    Tекст: Антон Антонов

    На севере Турции в провинции Самсун в поле обнаружили моторную часть беспилотника, которую сочли возможным фрагментом дрона-камикадзе с Украины, сообщило агентство DHA.

    «По итогам первичной оценки было высказано предположение, что найденная моторная часть может принадлежать произведенному на Украине беспилотному летательному аппарату-камикадзе», – сообщает DHA.

    Фрагмент обнаружили местные жители в поле в районе Караташ округа Алачам. Они заметили упавший с большой высоты объект и обратились в экстренные службы, передает РИА «Новости».

    На место прибыли сотрудники жандармерии и спасательных служб, оцепили территорию и провели первичный осмотр. После завершения работ фрагмент беспилотника изъяли и направили на детальную техническую экспертизу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в деревне Кушкаясы турецкой провинции Кастамону крупный беспилотник упал в фундуковый сад рядом с жилым домом и загорелся.

    В черноморской провинции Самсун ранее упавший беспилотник оказался украинским и, по предварительным данным, сбился с курса из-за технической неполадки.

    На пляже Чакраз в черноморской провинции Бартын отдыхающие обнаружили обломки военного беспилотника без боеприпасов на борту.

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    24 июня 2026, 02:50 • Новости дня
    Штурмовики ВСУ прозвали присылаемых мобилизованных «одноразками»

    В полку ВСУ «Скала» за полгода произошло 26 небоевых смертей мобилизованных

    Tекст: Антон Антонов

    В штурмовом полку ВСУ «Скала», где за полгода зафиксировали более 20 небоевых смертей, новобранцев сослуживцы цинично называли «одноразками», пишут украинские СМИ.

    «Новобранцев в полку называли «одноразки», намекая на скорую смерть в бою», – сообщают украинские СМИ.

    Расследование журналистов установило, что за последние полгода в этом штурмовом подразделении ВСУ произошло не менее 26 небоевых смертей мобилизованных.

    По данным журналистов, военные умирали во время подготовки и обучения с конца 2025 года до весны 2026 года. Большинство погибших скончались вскоре после мобилизации, уже на этапах первоначального обучения и слаживания подразделений.

    Официально причины смертей чаще всего объясняли пневмонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими болезнями. В расследовании подчеркивается, что эти случаи могли быть связаны с издевательствами и избиениями, которым подвергались новобранцы в полку «Скала».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащий украинского батальона «Скала» умер в больнице после жестокого избиения сослуживцами.

    В Харьковской области на учебном полигоне 425-го отдельного штурмового полка «Скала» тело мобилизованного одессита со сломанными ногами обнаружили мертвым возле пункта дислокации части.

    Российские силовые структуры отметили практику в 425-м штурмовом полке «Скала» с отправкой новобранцев на передовую без подготовки, избиениями отказавшихся и использованием больных в отвлекающих подразделениях.

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    23 июня 2026, 22:00 • Новости дня
    Венгрия притормозила переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз

    Politico: Венгрия заблокировала новый этап переговоров Украины и Молдавии с ЕС

    Венгрия притормозила переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз
    @ Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Венгрия стала единственной страной, выступившей против совместного документа Евросовета и ЕК для открытия новых переговорных кластеров по вступлению Украины и Молдавии в ЕС, сообщает Politico.

    Венгрия вновь тормозит переговорный процесс о приеме Украины и Молдавии в Евросоюз. Будапешт стал единственным членом европейского объединения, выступившим против направления официального письма об открытии новых этапов дискуссий с Киевом и Кишиневом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Журналисты связывают этот шаг с прохладным отношением премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра к перспективам членства Киева. Ожидается, что вопрос попытаются утвердить повторно на следующей неделе.

    Ранее, в начале июня, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла о согласовании всеми странами начала предметных дискуссий. Первый этап касался ключевых принципов Евросоюза, включая верховенство права и работу демократических институтов.

    Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр настоял на исключении пункта об ускоренном вступлении Украины из итоговой декларации Евросоюза.

    Все страны Европейского союза одобрили запуск первого этапа переговорного процесса по вступлению Украины и Молдавии в объединение.

    Мадьяр отказался поддерживать форсированную интеграцию Украины в Европейский союз из-за продолжающегося конфликта.

    Мадьяр заявил о необходимости закрытия 33 переговорных глав для полноправного членства Украины в Евросоюзе сроком до 15 лет.

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    24 июня 2026, 12:57 • Новости дня
    Лавров исключил принятие временных решений по ситуации на Украине
    Лавров исключил принятие временных решений по ситуации на Украине
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не будет размениваться на временные решения в вопросе урегулирования украинского кризиса, Москва будет привержена пониманиям, достигнутым по Украине, президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

    Глава МИД Сергей Лавров во время выступления на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» подчеркнул неприятие полумер по конфликту на Украине, передает РИА «Новости».

    «Для России вопрос имеет принципиальный характер, и размениваться на какие-то временные промежуточные решения, а уж тем более принимать продиктованные кем-то ультиматумы, мы, конечно же, не будем», – сказал Лавров.

    Дипломат напомнил, что в августе прошлого года лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп достигли ряда пониманий на Аляске. Москва по-прежнему придерживается этих политических путей выхода из сложившейся ситуации.

    Также руководитель внешнеполитического ведомства отметил, что мяч в решении проблемы находится не на российской стороне. По его словам, оппоненты все чаще пытаются перебросить его из офсайда, однако такой подход не сработает.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не хочет даже думать об использовании саммита на Аляске для довооружения Киева.

    До этого Лавров обвинил европейские страны в применении переговорного процесса для прикрытия геополитической экспансии.

    При этом Москва ожидает реализации достигнутых в Анкоридже соглашений для завершения украинского кризиса.

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    24 июня 2026, 14:12 • Новости дня
    Лавров: Россию не устраивает создание на Украине новой Берлинской стены
    Лавров: Россию не устраивает создание на Украине новой Берлинской стены
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Планы европейских государств отправить свои контингенты на подконтрольные Киеву территории приведут к серьезному историческому расколу, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров прокомментировал западные инициативы по гарантиям безопасности, выступая на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения», передает РИА «Новости».

    «Главное – ввести войска на то, что останется от Украины... Стабилизационные силы – суть, ядро тех гарантий, которые Европа даст Украине в плане безопасности. То есть это на веки вечные новая Берлинская стена», – заявил министр.

    Дипломат отдельно подчеркнул, что подобный вариант урегулирования совершенно не устраивает Москву.

    Ранее Лавров назвал планируемые Западом «стабилизационные силы» на Украине оккупационными войсками.

    Европейские страны использовали переговоры с Москвой для дипломатического прикрытия геополитической экспансии.

    ЕС стремится добиться прекращения огня ради сохранения режима Владимира Зеленского в качестве плацдарма против России.

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    23 июня 2026, 21:37 • Новости дня
    Росатом сообщил о проектировании завода по переработке ядерного топлива для АЭС будущего
    Росатом сообщил о проектировании завода по переработке ядерного топлива для АЭС будущего
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госкорпорация «Росатом» приступила к разработке проекта нового крупного комплекса по переработке отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) и возврату ядерных материалов в производственный цикл. Предприятие должно стать одним из ключевых элементов перехода России к замкнутому ядерному топливному циклу и развитию атомной энергетики нового поколения.

    В настоящее время специалисты проводят работы по обоснованию инвестиций. В рамках этого этапа будет выбрана площадка для размещения будущего производства, говорится в сообщении на сайте госкорпорации. Решение планируется принять до конца года с учетом транспортной доступности, экологических требований и возможности интеграции предприятия в действующие производственные цепочки.

    Проект предусматривает модульный принцип строительства, который позволит в дальнейшем увеличивать мощности завода. Первый производственный модуль рассчитан на переработку до 400 тонн топлива в год. Выход объекта на проектные показатели ожидается в следующем десятилетии.

    После запуска новый комплекс станет крупнейшим российским предприятием такого профиля. Он будет способен перерабатывать топливо как традиционных тепловых реакторов, так и реакторов на быстрых нейтронах, которые являются важной частью концепции двухкомпонентной атомной энергетики.

    Создание завода связано с развитием замкнутого ядерного топливного цикла, при котором переработанные материалы повторно используются для производства топлива. Такой подход позволит более рационально расходовать природные ресурсы, сократить объемы накопления отработавшего топлива и сформировать новые возможности для отечественной атомной отрасли на международном рынке.

    Заместитель генерального директора «Росатома» по машиностроению и индустриальным решениям Андрей Никипелов отметил, что развитие технологий ядерного рециклинга может укрепить позиции России в мировой атомной энергетике.

    «Промышленные технологии ядерного рециклинга и развитая инфраструктура – это не только решение актуальной экологической задачи в нашей стране. Мировые запасы отработавшего ядерного топлива, достигающие 360 тысяч тонн, и активное строительство АЭС отечественного дизайна за рубежом дают России уникальный шанс закрепить свой лидерский статус на мировом рынке ядерных решений», – заявил Никипелов.

    По его словам, расширение производственных возможностей и развитие радиохимических технологий позволит перейти от отдельных услуг для зарубежных партнеров к созданию долгосрочных стратегических проектов.

    Директор по государственной политике в области радиоактивных отходов, ОЯТ и вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов «Росатома» Василий Тинин подчеркнул, что новый объект станет важной частью российской системы замкнутого топливного цикла.

    «Этот завод станет важным звеном в переходе к замкнутому ядерному топливному циклу в России. После запуска в эксплуатацию создаваемая нами инфраструктура в долгосрочной перспективе позволит неоднократно вовлекать в топливный цикл регенерированные ядерные материалы и обеспечить потребности в сырье энергосистем четвертого поколения», – отметил Тинин.

    Разработка проекта ведется в рамках Комплексной отраслевой программы «Развитие радиохимического направления». В работе участвуют профильные организации научного и топливного дивизионов «Росатома», включая АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина», который является головной научной организацией по радиохимическим технологиям.

    При подготовке нового производства используются результаты ранее проведенных исследований и разработки, созданные в том числе для проекта переработки облученного топлива инновационного реактора на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 в составе Опытно-демонстрационного энергокомплекса IV поколения в Северске.

    В «Росатоме» рассчитывают, что новый радиохимический комплекс станет технологической основой для дальнейшего развития атомной энергетики с минимизацией отходов и расширением использования ядерных материалов.

    Ранее президент России Владимир Путин анонсировал запуск первой в мире ядерной энергосистемы с замкнутым топливным циклом к 2030 году.

    В Железногорске заработал второй комплекс Опытно-демонстрационного центра по переработке отработавшего ядерного топлива без образования жидких радиоактивных отходов.

    Международное агентство по атомной энергии признало безоговорочное лидерство российских специалистов в создании инновационных энергетических технологий на быстрых нейтронах.

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    24 июня 2026, 14:34 • Новости дня
    Эксперт: НАТО и Киев ищут способы лишить Россию стратегической авиации

    Эксперт Кнутов: НАТО и Киев ищут способы лишить Россию стратегической авиации

    Эксперт: НАТО и Киев ищут способы лишить Россию стратегической авиации
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Конкурс НАТО и Киева по созданию систем для атаки на стратегические российские аэродромы мог быть объявлен в расчете на потенциальный прямой конфликт с Москвой в 2030 году, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее альянс совместно с Украиной пообещал 250 тыс. евро за создание проекта по выведению из строя российских аэродромов.

    «Судя по вводным данным, речь идет о том, что в ближайшие месяцы будет проведен конкурс на действенные проекты по созданию систем для выведения из строя инфраструктуры аэродромов и тактической авиации, которая применяется в качестве носителей крылатых ракет. При этом система должна быть недорогой и несложной, поскольку у Украины весьма ограниченный бюджет и достаточно старые технологии», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его мнению, основной упор организаторами конкурса делается на возможность выведения из строя систем управления аэродромов, радиолокационных средств, а также других устройств связи, которые позволяют управлять действиями летчиков.

    «Думаю, целью проекта организаторы видят одновременное обрушение систем сразу на нескольких стратегических аэродромах России. Нельзя исключать, что это делается с расчетом на реальный прямой конфликт между Москвой и НАТО, о возможности возникновения которого к 2030 году уже не раз говорилось на разных уровнях», – напомнил собеседник.

    Спикер предупредил: этот украино-североатлантический проект может иметь успех, если Россия не будет активно развивать системы защиты военных объектов. «Недавно сообщалось, что главе Пентагона Питу Хегсету были продемонстрированы образцы электромагнитной пушки. Эти устройства могут быть контрабандой завезены в Россию, а затем их разместят вокруг аэродромов и одновременно включат в определенный момент», – отметил он.

    «Что касается формы объявления конкурса – то это распространенная для Запада практика», – напомнил спикер. «Вашингтон и Киев хотят привлечь талантливых изобретателей, но не требующих столь больших денег, как оборонные гиганты вроде Lockheed Martin», – резюмировал Кнутов.

    Ранее  НАТО совместно с Минобороны Украины объявили премию в размере 250 тыс. евро за действенные идеи или работоспособные проекты по предотвращению использования Россией своих авиабаз. Программа называется Airfield Denial Challenge («Вызов по отмене аэродромов»), сообщает TWZ.

    В материале отмечается: «оперативный опыт ВСУ показал», что способность России наносить авиаудары с «безопасных тыловых аэродромов остается одной из наиболее существенных асимметрий в конфликте». По их словам, российская тактическая авиация находится за пределами досягаемости украинских ударных средств.

    «Мы должны найти технологии, которые помогут навсегда ограничить использование противником авиационной инфраструктуры: самолетов, взлетно-посадочных полос, хранилищ топлива и боеприпасов, а также инфраструктуры наземного обеспечения. К участию приглашаются украинские военно-технологические компании, стартапы и инженерные команды», – пояснили в свою очередь в Минобороны Украины.

    Требования к системе: работа в условиях отсутствия GPS и средств радиоэлектронной борьбы, в любых погодных условиях и в любое время года, а также быстрое развертывание. Кроме того, она должна функционировать без постоянного контроля со стороны человека, в идеале – быть полностью автономной, определять цели с помощью искусственного интеллекта и обеспечивать «достаточную массу и точность для одновременного поражения нескольких точек на аэродроме».

    Ранее сообщалось, что стратегические ракетоносцы, обновленные до стандарта Ту-160М, получили уникальные двигатели, значительно увеличивающие дальность полета и позволяющие наносить разрушительные удары вне зоны действия противовоздушной обороны противника.

    «Недавняя модернизация бомбардировщиков Ту-160 и расширение производства новых самолетов этого типа повышают вероятность возникновения серьезной угрозы для НАТО в случае возможного конфликта. Эти бомбардировщики ценятся за непревзойденную скорость и высокую грузоподъемность», – отмечалось в статье TWZ. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как защитить «малое небо» России от угроз.

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    23 июня 2026, 23:32 • Новости дня
    Украина объяснила отказ Зеленского посетить конференцию в Гданьске

    Спикер МИД Украины Тихий: Зеленский не поедет в Гданьск из-за риска скандалов

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский отказался от участия в июньской конференции по восстановлению Украины в Гданьске, чтобы избежать возможных скандалов, заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий.

    Тихий счел решение оправданным. «Оно направлено на то, чтобы конференция оставалась в прагматичных, экономических, правильных рамках, без лишней политизации и без скандалов», – приводит его слова ТАСС,

    Как писала газета ВЗГЛЯД, между Варшавой и Киевом продолжает развиваться дипломатический скандал.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о более эффективном проведении конференции по восстановлению Украины в Гданьске без участия Зеленского.

    Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что возглавит украинскую делегацию на встрече в Гданьске.

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    24 июня 2026, 02:26 • Новости дня
    Российские бойцы начали бои за запорожское Любицкое

    Tекст: Антон Антонов

    Российские подразделения вплотную подошли к селу Любицкое в Запорожской области и начали бои за его освобождение, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По данным Марочко, российские бойцы расширяют зону контроля у Воздвижевки и юго-западнее Рождественского в Запорожской области. Любицкое находится примерно в 15 км от Воздвижевки, передает ТАСС.

    «Мы подошли к населенному пункту Любицкое. Можно говорить, что наши военнослужащие приступили к освобождению данного населенного пункта», – заявил Марочко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, операторы беспилотных систем группировки войск «Восток» сорвали атаку диверсионно-разведывательных групп ВСУ на российские позиции в районе Воздвижевки на запорожском направлении.

    Российские военнослужащие готовятся к освобождению населенного пункта Долинка в Запорожской области.

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    24 июня 2026, 05:00 • Новости дня
    Развожаев сообщил об отключении электричества в Севастополе
    Развожаев сообщил об отключении электричества в Севастополе
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В результате удара по энергетической инфраструктуре Севастополь временно остался без электроснабжения, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    «В результате атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру город временно остался без электроснабжения. Враг снова бьет подло, стараясь лишить нас привычных условий жизни и посеять панику», – сообщил Развожаев в «Максе».

    Губернатор сообщил, что на энергетических объектах введен особый режим. Специалисты оценивают масштаб повреждений и, как подчеркнул Развожаев, делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома горожан. Все экстренные службы, по его словам, находятся в полной готовности.

    «Нас не запугать отсутствием света. Мы проходили и не такое, выстоим и сейчас», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, БПЛА атаковали Севастополь. Развожаев сообщал, что военные уничтожили девять украинских беспилотников.

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    23 июня 2026, 22:25 • Новости дня
    Неопознанный беспилотник упал и загорелся рядом с жилым домом в Турции
    Неопознанный беспилотник упал и загорелся рядом с жилым домом в Турции
    @ Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В деревне Кушкаясы турецкой провинции Кастамону крупный беспилотник упал в фундуковый сад рядом с домом и загорелся после удара о землю, сообщает газета Milliyet.

    По данным Milliyet, неопознанный беспилотник упал рядом с жилым домом и вспыхнул, его обломки разлетелись по окрестностям. Уточняется, что дрон упал примерно в десяти метрах от дома, передает РИА «Новости».

    Местный житель Муса Зилан услышал сильный грохот и, выйдя на улицу, обнаружил в своем саду обломки аппарата. По предварительным оценкам, масса беспилотника могла превышать 200 кг. После поступления сигнала на место прибыли подразделения жандармерии, которые оцепили район падения и начали расследование. Власти Турции устанавливают происхождение и принадлежность аппарата, расследование продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, это не первый подобный инцидент. Так, на пляже Капысую на границе турецких провинций Бартын и Кастамону отдыхающие обнаружили выброшенный на берег вооруженный беспилотник.

    Упавший в черноморской провинции Турции Самсун БПЛА оказался украинским; по данным СМИ, он сбился с курса из-за технической неполадки.

    На побережье Черного моря в районе Карасу жители нашли фрагменты беспилотника неизвестного происхождения, который, по мнению специалистов, мог перевозить взрывчатку.

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    24 июня 2026, 09:43 • Новости дня
    При атаке дронов в Нижегородской области погибли два человека

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате ночной атаки украинских беспилотников в Нижегородской области погибли два мирных жителя, еще двое получили ранения и были госпитализированы, сообщил глава региона Глеб Никитин.

    Над регионом в ночь со вторника на среду перехватили 23 беспилотных летательных аппарата, указал Никитин в Max.

    «Двое человек погибли, еще двое человек находятся в больнице», – написал губернатор.

    Кроме того, повреждения получили один промышленный объект, несколько жилых домов и легковые автомобили. При этом критического урона инфраструктуре удалось избежать.

    На местах падения обломков работают оперативные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня один из объектов в Нижнем Новгороде получил повреждения после налета дронов.

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