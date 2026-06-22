  • Новость часаАвиация России нанесла удары бомбами ФАБ-500 по объектам ВСУ в ДНР
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Власть над ценой нефти сместилась от скважины к логистике

    Иран превращается из аутсайдера в держателя ключей от глобальной энергобезопасности. Россия же, замкнувшая на себя систему страховок, своп-контрактов и альтернативных маршрутов, становится еще одним осевым элементом новой логистики.

    2 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Победим антирусскую ненависть

    Западные мечты одолеть и расчленить Россию вовсе не умозрительные бредни. Уже давно милитаризируется Европа, вполне конкретно готовясь к прямому столкновению с Россией. Это столкновение фактически уже идет на фронтах СВО. И нам снова надо быть готовыми к тому, чтобы противостоять, выстоять и в конце концов победить. Как в 1945 году.

    9 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Как украинские тетки отравляют все живое вокруг

    «Украинская тетка» – это не пол, не возраст и не этническая принадлежность. Это архетип (по странному стечению, украинские мужчины в большей мере сходны с русскими). У гоголевской Оксаны из «Ночи перед Рождеством» весь потенциал вырасти в такую вот украинскую тетку.

    39 комментариев
    22 июня 2026, 18:13 • Новости дня

    Авиация России нанесла удары бомбами ФАБ-500 по объектам ВСУ в ДНР

    Авиация России нанесла удары бомбами ФАБ-500 по объектам ВСУ в ДНР
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Экипажи Воздушно-космических сил России применили авиабомбы ФАБ-500 для поражения военных объектов противника, сообщило Минобороны России.

    Удары пришлись по пункту управления беспилотными летательными аппаратами и месту временного размещения личного состава, передает Минобороны.

    Атакованные позиции принадлежали 15-й отдельной бригаде оперативного назначения Национальной гвардии Украины. Цели располагались в районах населенных пунктов Анновка и Доброполье на территории Донецкой народной республики.

    Ведомство также опубликовало кадры успешного поражения указанных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипажи российских истребителей-бомбардировщиков ликвидировали пункты управления беспилотниками в Доброполье точными ударами бомб ФАБ-500.

    Несколькими днями ранее дроны-камикадзе «Герань» поразили пункт дислокации сил украинской нацгвардии около этого же населенного пункта.

    До этого российская авиация нанесла удары тяжелыми бомбами по другим военным объектам противника в Донецкой народной республике.

    22 июня 2026, 12:55 • Новости дня
    В Воронеже из-за ракетного удара ВСУ пострадали три человека
    В Воронеже из-за ракетного удара ВСУ пострадали три человека
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В небе над Воронежем дежурные силы ПВО сбили несколько высокоскоростных воздушных целей, в результате падения обломков пострадали три человека, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

    Средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили несколько высокоскоростных воздушных целей в небе над Воронежем, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. Ракетная опасность в регионе отменена.

    «На данный момент известно о трех пострадавших, в том числе одном – в тяжелом состоянии. Повреждены производственные объекты одного из предприятий Воронежа», – написал глава региона. Он добавил, что повреждения также получили фасады и остекление нескольких многоквартирных домов и автомобили.

    Губернатор подчеркнул, что информация о последствиях атаки уточняется, на местах происшествий работают оперативные службы. Глава региона также напомнил жителям о недопустимости публикации в интернете фотографий и видеозаписей с последствиями падения обломков и призвал не приближаться к подозрительным предметам.

    Минувшей ночью дежурные силы ПВО нейтрализовали над Воронежской областью 18 украинских беспилотников.

    Обломки украинского БПЛА подожгли крышу жилого дома под Тулой.

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    21 июня 2026, 23:55 • Новости дня
    Мэр Харькова заявил об ударе авиабомбами по ТЭЦ

    Tекст: Катерина Туманова

    В Харькове был нанесен удар по одной из ТЭЦ. По заявлениям украинской администрации для атаки на объект энергетической инфраструктуры применялись корректируемые авиационные бомбы.

    В воскресенье днем целью удара стала харьковская ТЭЦ, сообщил мэр города Игорь Терехов. Было зафиксировано несколько прямых прилетов КАБов, сообщают украинские СМИ. По информации из местных пабликов целью была ТЭЦ-5.

    Украинские военные признали, что российская армия адаптировалась к контрмерам ВСУ против авиаударов в районе Харькова и «начинает снова наращивать свое огневое воздействие».

    Минообороны России 21 июня сообщили, что ударом ФАБ-500 были разрушены центры управления дронами ВСУ под Харьковом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска нанесли массированные удары КАБами по объектам в Запорожье. Под удар попали мост и ДнепроГЭС.

    Ранее, 19 июня ВС России уничтожен крупный склад в Харькове. А экипажи российских Су-34 поразили пункт управления беспилотниками в Харьковской области авиабомбами ФАБ-500.

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    21 июня 2026, 12:12 • Видео
    В США раскрыт заговор вокруг коронавируса

    Глава национальной разведки США Тулси Габбард перед уходом в отставку опубликовала скандальный доклад о происхождении коронавируса. И что же узнал мир о потрясшей его пандемии?

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    22 июня 2026, 15:41 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по объектам ВСУ в Черноморске
    Российские войска нанесли удар по объектам ВСУ в Черноморске
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Мощные взрывы и сильный пожар произошли на территории портового города в Одесской области после атаки на позиции украинских военных.

    Вооруженные силы России нанесли удар по инфраструктуре украинских войск в портовом Черноморске, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    Согласно информации источника, на территории города были зафиксированы мощные взрывы, после которых на пораженных объектах начался сильный пожар. Детали о характере разрушений и точном назначении уничтоженной инфраструктуры в настоящее время уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня российские военные атаковали объекты по выпуску комплектующих для беспилотников на территории бывшего харьковского завода «Промсвязь».


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    22 июня 2026, 06:41 • Новости дня
    Пленный боец ВСУ Контробай: Украина потеряла Красный Лиман

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинская армия практически утратила контроль над Красным Лиманом, а украинские солдаты вынуждены спасаться сами по вине своего командования, заявил украинский пленный боец 120-й отдельной бригады теробороны ВСУ Юрий Контробай.

    «Красный Лиман мы потеряли, и обратно уже никак не вернем. Если кто-то попал на Красный Лиман, то выбраться оттуда практически нереально… Я все это видел сам… Очень многие ребята, понимая это, начинают покидать свои позиции и правильно делают», – сказал пленный, передает РИА «Новости».

    Контробай также отметил, что российские военные полностью контролируют обстановку как на земле, так и в воздухе.

    В связи с этим украинские военнослужащие массово оставляют свои позиции, пытаясь спасти жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, штурмовые отряды продвинулись в городской черте Красного Лимана. Министерство обороны заявило о создании «огневого мешка» для остатков украинских формирований.

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    22 июня 2026, 07:07 • Новости дня
    «Северяне» разгромили батальон мучителя «Цитруса» в районе Лосевки

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки наибольшего успеха достигли в районе Лосевки Харьковской области, где штурмовики разбили подразделения 159 омбр ВСУ.

    «В этом районе за оборону ВСУ отвечает подразделение 5 батальона 159 омбр во главе с командиром позывной «Цитрус». Отдельные боевики находятся на позициях более полугода без еды и медобеспечения. Отмечены случаи, когда по личному указанию «Цитруса» недовольных военнослужащих ликвидировали сбросами с БПЛА», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    При этом на Волчанском направлении штурмовики продвинулись на 12 участках на 800 метров. Стрелковые бои идут в лесопосадках возле ранее освобожденных Покаляного, Караичного и Волоховки.

    На Великобурлукском направлении ожесточенные бои идут в районе Петро-Ивановки, где бойцы продвинулись на одном участке на 400 метров.

    «В Казачьей Лопани штурмовые группы «Северян» продвинулись вглубь населенного пункта на 150 м и заняли порядка 10 домовладений. ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление и перебрасывают резервы», – поделились «Северяне».

    Бойцы «Севера» рассказали, что в Черниговской области большие потери несут  подразделения 3 батальона 114 обр ТерО: среди операторов БПЛА, специалистов ПВО и обычных пехотинцев.

    На Сумском направлении в Иволжанском продолжаются тяжелые встречные бои, в ходе которых удалось сломить сопротивление врага, продвинуться и закрепиться в нескольких домовладениях. А в Краснопольском районе стрелковые бои идут в лесных массивах возле Михайловки и Покровки. За сутки штурм-подразделения продвинулись на 300 м.

    В Сумском районе штурмовики продвинулись на 15 участках. Общее продвижение составило до 800 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ для борьбы с «Северянами» направили солдат бывшего танкового батальона. Бомбы ФАБ-500 разгромили центры управления дронами ВСУ под Харьковом. Пленный боец ВСУ Контробай заявил, что Украина потеряла Красный Лиман.

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    22 июня 2026, 11:29 • Новости дня
    В центре Донецка обезвредили спрятанные на крыше жилого дома дроны ВСУ
    В центре Донецка обезвредили спрятанные на крыше жилого дома дроны ВСУ
    @ TRO_DPR

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Донецка на крыше жилого дома обнаружили и нейтрализовали три тяжелых украинских квадрокоптера ВСУ, подготовленных для дневных атак на мирных жителей, сообщили в штабе обороны ДНР.

    Специалисты штаба обороны ДНР успешно обезвредили три тяжелых беспилотника Вооруженных сил Украины, спрятанных на крыше жилого дома в Донецке, передает РИА «Новости». Аппараты были размещены там под покровом ночи.

    «Под прикрытием ночного массированного налета противник разместил три тяжелых квадрокоптера «Баба-яга» на крыше жилого здания в центре столицы для дальнейшей их активации в дневное время и удара по мирному населению», – говорится в сообщении ведомства.

    Предотвратить угрозу удалось благодаря бдительности местных жителей. Они вовремя заметили приземлившиеся дроны и оперативно сообщили об этом в региональное управление ФСБ России.

    В результате атаки украинских ударных дронов в ДНР погиб один мирный житель.

    В марте Донецк подвергся атаке вражеских турбореактивных аппаратов.

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    22 июня 2026, 13:09 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по объектам нефтепереработки и складам горючего ВСУ
    ВС России нанесли удары по объектам нефтепереработки и складам горючего ВСУ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также используемым ВСУ складам горючего.

    Кроме того, удары наносились по местам сборки и хранения беспилотников дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты 12 управляемых авиабомб и 734 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 167 044 беспилотника, 662 ЗРК, 29 870 танков и других бронемашин, 1746 боевых машин РСЗО, 35 454 орудия полевой артиллерии и миномета, 64 658 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России за сутки нанесли серию ракетных и бомбовых ударов по логистике ВСУ.

    Ранее они поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспорта

    ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и шесть групповых ответных ударов.

    Видео ударов смотрите в канале Max газеты ВЗГЛЯД.

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    22 июня 2026, 13:54 • Новости дня
    ВС России «Геранями» уничтожили хранилище ГСМ ВСУ в Запорожской области

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России нанесли точный удар по нефтебазе в районе населенного пункта Высокогорное в Запорожской области, лишив украинских операторов дронов запасов горючего, сообщило Министерство обороны.

    Минобороны обнародовало видеозапись успешной атаки на объекты украинской армии, передает РИА «Новости».

    Удар наносился с использованием ударных аппаратов «Герань». Целью стала инфраструктура противника в Запорожской области.

    «Минобороны опубликовало кадры поражения хранилища ГСМ на нефтебазе «Канцеровка», используемого в интересах ВСУ, специалистами войск беспилотных систем с применением БПЛА «Герань» в районе населенного пункта Высокогорное Запорожской области», – отмечается в заявлении.

    Российские беспилотники «Герань» поразили логистический центр украинской армии в Харьковской области.

    Днем ранее дроны-камикадзе нанесли высокоточные удары по базе горюче-смазочных материалов в Днепропетровской области.

    Момент поражения хранилища горюче-смазочных материалов ВСУ в Запорожской области российскими «Геранями» смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    22 июня 2026, 16:14 • Новости дня
    Российские войска поразили склад боеприпасов и позиции ВСУ в Константиновке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бойцы группировки «Юг» успешно ликвидировали пункт временной дислокации и арсенал противника в Константиновке, сообщило Минобороны.

    Точечные удары наносились при тесном взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов, сообщается в канале ведомства в Max. Вражеский объект располагался в одном из домов частного сектора. Огонь артиллерии спровоцировал возгорание здания, что привело к мощной детонации хранившихся внутри боеприпасов.

    Российские подразделения продолжают удерживать под постоянным огневым контролем все районы населенного пункта, подчеркнули в Минобороны. Операторы разведывательных дронов помогают оперативно выявлять и уничтожать любые появляющиеся цели.

    Видео с уничтожением пункта дислокации и склада боеприпасов ВСУ смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

    Ранее ВС России нанесли удары по объектам нефтепереработки и складам горючего ВСУ.

    В субботу российский Су-34М уничтожил крупный склад украинских дронов под Харьковом.

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    22 июня 2026, 13:36 • Новости дня
    Военкор Котенок: ВСУ могли атаковать Воронеж ракетами Storm Shadow

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска могли атаковать территорию Воронежа ракетами Storm Shadow, сообщил военкор Юрий Котенок.

    Котенок в Max сообщил, что ВСУ били ракетами Storm Shadow. Официального подтверждения данной информации пока не поступало.

    В 11.40 по московскому времени губернатор области Александр Гусев объявлял в Telegram о ракетной опасности, однако о самом факте прилетов не сообщал.

    При этом очевидцы заявляют о характерных звуках в небе. Одна из местных жительниц рассказала, что слышала сильный гул и заметила над своим домом около четырех объектов, визуально напоминающих снаряды.

    Гусев ранее сообщил, что в результате падения обломков сбитых над Воронежем высокоскоростных целей пострадали три человека.

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    21 июня 2026, 21:19 • Новости дня
    Сенатор Джабаров заявил о поражении Украины на полях сражений

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские войска терпят неудачу в зоне проведения специальной военной операции, пытаясь скрыть это с помощью бессмысленных террористических атак, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

    Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Украина терпит поражение на полях сражений, передает RT. По его словам, Киев пытается компенсировать военные неудачи атаками.

    «Но вот такими атаками, абсолютно бессмысленными и исключительно террористическими, они создают видимость своих успехов на поле боя. И этим кормят своих западных покровителей: Францию, Британию, Германию», – подчеркнул сенатор.

    Джабаров отметил, что на подобные действия начали реагировать и в США, ошибочно полагая, что Киев еще способен нанести России стратегическое поражение. Он добавил, что Москва бросит все силы для достижения победы, так как только она сможет остановить нынешний украинский режим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой в Брянской области.

    Эксперты назвали удары по гражданским объектам попыткой компенсации фронтовых неудач Киева.

    Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор признал военное поражение украинской армии.

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    21 июня 2026, 20:52 • Новости дня
    Системы ПВО за 13 часов сбили 168 украинских дронов

    Tекст: Ольга Иванова

    Масштабный налет вражеских беспилотников успешно ликвидирован дежурными расчетами над центральными и южными областями страны, а также морскими акваториями.

    Российские военные успешно нейтрализовали серьезную угрозу с воздуха за минувшие полдня, передает РИА «Новости». В Министерстве обороны уточнили детали операции по защите воздушного пространства.

    Представители ведомства выступили с официальным заявлением. «Двадцать первого июня в период с 7.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 168 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – подчеркнули в министерстве.

    Аппараты противника были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тверской, Тульской и Смоленской областей. Кроме того, вражеские дроны сбили в московском регионе, Краснодарском крае, Республике Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские средства ПВО уничтожили 187 украинских беспилотников над регионами страны и акваториями двух морей.

    18 июня военные перехватили 555 вражеских дронов во время рекордной атаки.

    14 июня системы противовоздушной обороны сбили 104 аппарата самолетного типа.

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    22 июня 2026, 10:35 • Новости дня
    Пушилин сообщил о контроле ВС России над Славянско-Краматорской агломерацией

    Пушилин заявил о продвижении ВС России вдоль реки Северский Донец

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия взяла под огневой контроль большую часть Славянско-Краматорской агломерации в ДНР, продвигается вдоль Северского Донца после освобождением Юрковки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    По словам Пушилина, ВС России установили огневой контроль над значительной частью Славянско-Краматорской агломерации после освобождения села Рай-Александровка на севере ДНР, передают «Вести».

    «Наши подразделения имеют все перспективы для освобождения Славянской-Краматорской агломерации, потому что огневой контроль над значительной частью агломерации теперь установлен», – отметил Пушилин.

    Кроме того, после освобождения села Юрковка российские войска продвигаются вдоль реки Северский Донец к другим населенным пунктам. Глава ДНР добавил, что освобождение Юрковки создает плацдарм для дальнейшего наступления на западном направлении, где войска продвигаются к нескольким соседним населенным пунктам.

    Подразделения Южной группировки войск взяли под контроль населенный пункт Рай-Александровка.

    Также российские военные освободили село Юрковка.

    Ранее бойцы Вооруженных сил России сократили дистанцию до окраин Краматорска до одиннадцати километров.

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    22 июня 2026, 08:13 • Новости дня
    Батальон теробороны ВСУ понес потери в Черниговской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подразделения территориальной обороны ВСУ в Черниговской области после комбинированного удара российских военных лишились операторов беспилотников, специалистов ПВО, сообщил источник в российских силовых структурах.

    Подразделения третьего батальона 114-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ несут большие потери в Черниговской области, сказал собеседник РИА «Новости».

    Они потеряли операторов БПЛА, специалистов ПВО и обычную пехоту.

    Некрологи убитых военных публикуются в официальном аккаунте батальона в социальных сетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня российские военные разгромили позиции второго батальона 93-й бригады ВСУ на Черниговском направлении.

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    22 июня 2026, 11:35 • Новости дня
    В Белгородской области водитель автобуса погиб после удара БПЛА

    Водитель автобуса погиб при атаке БПЛА в Белгородской области

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ нанесли удар FPV-дроном по автобусу на участке автодороги Красная Яруга – Вязовое в Краснояружском округе Белгородской области, погиб водитель, сообщили в оперштабе региона.

    Вооруженные силы Украины нанесли удар по гражданскому транспорту на участке дороги Красная Яруга – Вязовое в Краснояружском округе, передает канал оперштаба региона в Max.

    Пострадавшего экстренно госпитализировали в местную больницу.
    «В Краснояружском округе на участке автодороги Красная Яруга – Вязовое FPV-дрон атаковал автобус. Водителя в тяжелом состоянии доставили в Краснояружскую ЦРБ. Врачи боролись за его жизнь до последнего, но полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью», – говорится в заявлении ведомства.

    Ранее 16 июня в поселке Красная Яруга из-за детонации FPV-дрона пострадал местный житель.

    Несколькими днями ранее украинский беспилотник ударил по пассажирскому автобусу в селе Вознесеновка.

    В начале месяца при атаке дрона на промышленный объект в Краснояружском округе погиб один сотрудник предприятия.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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