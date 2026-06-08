  • Новость часаПолитолог: Результаты выборов искажают реальную волю народа Армении
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Чем нынешняя приватизация отличается от аукционов 1990-х

    В России, где почти десять лет приватизация активов была на паузе, она снова становится инструментом экономической политики. В условиях санкций и неизбежности технологического разворота эффективность становится критическим параметром. А бизнес достаточно повзрослел, чтобы стать партнером государства.

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    Сергей Зацаринный Сергей Зацаринный Зачем нам Золотая Орда

    История Золотой Орды настолько тесно переплелась с историей Руси, что многие события нашей истории невозможно понять правильно, не зная всех перипетий в Орде. Привычные версии, сформированные некогда нашим первым историографом Карамзиным, являются лишь мифами.

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    8 июня 2026, 11:27 • Новости дня

    Военкоры сообщили об уничтожении хаба «Укрпочты» в Харькове

    «Операция Z» сообщила об уничтожении хаба «Укрпочты» в Харькове

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ночных массированных ударов по объектам инфраструктуры Харькова был полностью ликвидирован крупный логистический центр «Укрпочты» в Харькове, сообщили военкоры.

    Минувшей ночью по целям в Харькове наносились массированные удары. Одной из главных мишеней стал хаб «Укрпочты», который оказался полностью уничтожен в результате атаки, следует из сообщения в Max «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    В начале июня российские войска поразили стратегические объекты в Харькове.

    Военный эксперт Борис Рожин перечислил среди уничтоженных украинских целей склады логистических компаний.

    Ранее дроны ВС России уничтожили редкий шведский танк под Харьковом.

    8 июня 2026, 00:28 • Новости дня
    Евротройка выдвинула условия для прекращения конфликта на Украине
    Евротройка выдвинула условия для прекращения конфликта на Украине
    @ Leon Neal/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликовано совместное заявление лидеров Британии, Франции и Германии Кира Стармера, Эммануэля Макрона и Фридриха Мерца по итогам переговоров в Лондоне, в которых участвовал Владимир Зеленский.

    В документе говорится, что лидеры стран «евротройки» «поддержали предложение о налаживании прямого диалога между Украиной и Россией – при активном участии США и европейских стран – с целью достижения прекращения огня и содействия дальнейшим переговорам». Лидеры подчеркнули, что Европа, по их мнению, должна сыграть ключевую роль в любом урегулировании, передает ТАСС.

    В своем заявлении евротройка представила ряд условий долгосрочного мира на Украине. В первую очередь они призвали к немедленному прекращению всех боевых действий и переговорам на основе сложившейся линии боевого соприкосновения.

    Лидеры трех стран выступили против любого изменения государственных границ Украины силовым путем и настаивают на юридически обязательных гарантиях для киевского режима, включая возможное развертывание иностранного военного контингента стран так называемой коалиции желающих.

    Одновременно они решительно возражают против разморозки российских суверенных активов до окончания конфликта и до того момента, пока, по их оценке, Россия не возместит весь ущерб, причиненный Украине.

    В коммюнике говорится, что в любую будущую сделку должны быть заложены гарантии европейской безопасности, а все элементы переговоров, касающиеся ЕС и НАТО, обязаны согласовываться с Евросоюзом, его государствами-членами и союзниками по НАТО.

    Лидеры также указали на срочную необходимость нарастить производство перехватчиков и совместно разрабатывать противоракетные и дальнобойные системы вооружений для поддержки будущей устойчивости Вооруженных сил Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Даунинг-стрит в Лондоне состоялась встреча Стармера, Макрона и Мерца по вопросу возможных контактов с Россией. Позже к ним присоединился Зеленский.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что боевые действия с украинской стороной могут прекратиться за день, если украинское командование прикажет своим подразделениям покинуть территорию российских регионов.

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    8 июня 2026, 02:50 • Новости дня
    В результате удара БПЛА по поезду Москва–Симферополь погиб помощник машиниста
    В результате удара БПЛА по поезду Москва–Симферополь погиб помощник машиниста
    @ Официальная группа Правительства Крыма в соцсети «ВКонтакте» 2

    Tекст: Антон Антонов

    Пассажирский поезд, следовавший из Москвы в Симферополь, подвергся атаке дрона, в результате которой погиб помощник машиниста и ранен машинист, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    «В результате удара вражеского дрона по тепловозу пассажирского поезда сообщением Москва – Симферополь, по предварительным данным, ранен машинист, помощник машиниста – погиб, пассажиры не пострадали», – сообщил Аксенов в «Максе».

    Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему машинисту. По его словам, сейчас решается вопрос доставки пассажиров по маршруту на автобусах, чтобы завершить их поездку.

    Он также заверил, что органы власти Крыма окажут всю необходимую помощь и поддержку участникам происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при ударе украинского дрона по поезду из Азовского в Керчь один человек погиб.

    Власти Крыма назначили компенсации пострадавшим при атаке ВСУ на Симферополь и семьям погибших.

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    7 июня 2026, 14:35 • Видео
    Выборы в Армении: Пашинян устоит?

    В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

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    7 июня 2026, 22:13 • Новости дня
    Стармер, Макрон, Мерц и Зеленский встретились по вопросу переговоров с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    На Даунинг-стрит в Лондоне проходит встреча лидеров Британии, Франции и Германии Кира Стармера, Эммануэля Макрона и Фридриха Мерца о возможных контактах с Россией, позже к ним присоединился Владимир Зеленский.

    Президент Франции и канцлер Германии Фридрих Мерц прибыли в резиденцию Стармера на Даунинг-стрит для обсуждения потенциальных переговоров с Россией, передает РИА «Новости».

    Лидеры собрались около 18.30 по местному времени (20.30 мск) и начали встречу в формате Е3 без участия Зеленского. Макрон пришел пешком через черный ход с территории британского МИДа, помахал журналистам, после чего его у входа в резиденцию поприветствовал Стармер. Спустя несколько минут прибыл Мерц, которого британский премьер также встретил лично. Для высоких гостей на Даунинг-стрит развернули красный ковер, у входа вывесили флаги четырех стран.

    Переговоры лидеров Британии, Франции и Германии стартовали без Зеленского и продолжались почти час до его приезда. Украинский президент появился на Даунинг-стрит примерно к 19.20, уже после начала обсуждений Е3 о возможных контактах с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что лидеры Франции, Германии и Британии встретятся с Зеленским в Лондоне и обсудят более значимую роль Европы в потенциальных переговорах с Россией.

    Советник по безопасности премьера Британии Джонатан Пауэлл заранее прибыл в резиденцию на Даунинг-стрит для участия в переговорах по Украине и опередил других политических лидеров.

    Мерц заявил о готовности Европы участвовать в мирных переговорах по украинскому кризису при условии полной остановки боевых действий.

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    8 июня 2026, 01:05 • Новости дня
    ВСУ целенаправленно нанесли удар по детям на велосипедах в Лисичанске
    ВСУ целенаправленно нанесли удар по детям на велосипедах в Лисичанске
    @ Министерство здравоохранения ЛНР/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Лисичанске ВСУ нанесли удар по двум подросткам, катавшимся на велосипедах, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

    По словам главы ЛНР, украинские войска прицельно ударили по двум подросткам. Ранены юноши 14 и 15 лет, которые в момент атаки катались на велосипедах. Пасечник отметил в «Максе», что пострадавших доставили в больницу.

    «В светлое время суток, когда дети гуляют и наслаждаются летними каникулами, противник целенаправленно бьет по ним. Это очередное свидетельство бесчеловечности и жестокости неонацистского режима, для которого не существует никаких моральных границ», – заявил Пасечник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае тяжелые украинские беспилотники несколько раз ударили по студенческому общежитию в Старобельске. Погиб 21 человек, пострадали более 40.

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    7 июня 2026, 12:34 • Новости дня
    Минобороны сообщило о продвижении российских войск на Украине
    Минобороны сообщило о продвижении российских войск на Украине
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения российских войск продолжили наступление в Донбассе, Харьковской и Запорожской областях, уничтожив сотни военнослужащих ВСУ и технику противника, сообщает Минобороны России.

    Российские подразделения группировки войск «Север» улучшили позиции, нанеся поражение четырем механизированным, десантно-штурмовой и четырем бригадам теробороны ВСУ в районах Ворожбы, Пигаревки, Бачевска и других населенных пунктах Сумской области, передает Минобороны в Mах. В Харьковской области были поражены формирования четырех механизированных бригад ВСУ, а также бригады теробороны и нацгвардии, потери противника составили более 210 военнослужащих, уничтожены танк, автомобили и радиолокационные станции.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи, нанеся поражение пяти механизированным, штурмовой бригаде, бригадам беспилотных систем, морской пехоты и теробороны в Харьковской области и ДНР. Потери ВСУ достигли более 190 военнослужащих, уничтожены бронированные машины, автомобили, гаубица М777 и другая техника.

    Южная группировка улучшила тактическое положение, поразив пять механизированных, артиллерийскую, мотопехотную, аэромобильную и горно-штурмовую бригады ВСУ в Донецкой народной республике. Зафиксированы потери противника – свыше 120 военнослужащих, два танка, бронированные машины и артиллерия.

    Подразделения «Центр» продвинулись по переднему краю, нанеся удары по различным бригадам ВСУ, включая бригаду «Азов» и нацгвардию, в районах Донецкой народной республики. Потери ВСУ составили свыше 310 военнослужащих, уничтожены бронеавтомобиль, автомобили и самоходные установки.

    «Восток» продолжил наступление в Запорожской и Днепропетровской областях, поразив живую силу и технику нескольких штурмовых и десантно-штурмовых бригад ВСУ. Противник потерял более 450 военнослужащих, бронетранспортер, боевые машины и артиллерию. «Днепр» уничтожил до 40 военнослужащих ВСУ и 16 автомобилей в Запорожской области.

    Российская авиация и артиллерия нанесли удары по складам, инфраструктуре и пунктам дислокации ВСУ в 141 районе. ПВО сбила 11 управляемых авиабомб, реактивный снаряд РСЗО HIMARS и 500 беспилотников. С начала спецоперации уничтожены десятки тысяч единиц техники и вооружения противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска освободили населенный пункт Шевченко в Харьковской области.

    За минувшую неделю подразделения армии России заняли Тихоновку в ДНР и Комсомольское в Запорожской области.

    Третьего июня украинская армия за сутки потеряла в зоне спецоперации около 1,3 тыс. военнослужащих.

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    8 июня 2026, 09:59 • Новости дня
    Российские войска сократили дистанцию до Краматорска до 11 км

    Tекст: Вера Басилая

    Освобождение населенного пункта Тихоновка позволило сократить дистанцию до Краматорска до 11 км, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    По словам Пушилина, освобождение населенного пункта Тихоновка позволило сократить дистанцию до Краматорска до 11 километров, передают «Вести».

    «На Славянском направлении, форсировав канал Северский Донец – Донбасс и освободив Тихоновку, наши войска сократили расстояние до Краматорска. По сути, уже до окраин города остается порядка 11 километров», – заявил руководитель региона.

    Взятие села дает возможность расширить зону наступательных действий на левом берегу канала.

    Кроме того, российские силы продолжают вести тяжелые бои в районе Рай-Александровки. Пушилин пояснил, что военные выбивают противника с позиций и обходят этот населенный пункт со стороны Калеников.

    Министерство обороны России сообщило об освобождении населенного пункта Тихоновка в Донецкой народной республике.

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил о попытках украинских войск сдержать российские подразделения в районе Рай-Александровки.

    Взятие Рай-Александровки откроет российским военным «восточные ворота» в Славянск.

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    8 июня 2026, 06:28 • Новости дня
    Пассажиров всех поездов эвакуировали в Крыму после атаки дрона
    Пассажиров всех поездов эвакуировали в Крыму после атаки дрона
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Крыму после удара беспилотника по поезду Москва–Симферополь эвакуировали пассажиров всех составов, сообщает «Гранд Сервис Экспресс».

    «Пассажиры всех поездов, находящихся на территории Крымского полуострова, были эвакуированы», – приводит РИА «Новости» текст сообщения перевозчика.

    По данным компании, после атаки беспилотника пассажиров трех поездов доставляют в Симферополь на автобусах. Остановлены еще восемь составов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажирский поезд Москва–Симферополь подвергся атаке дрона с гибелью помощника машиниста и ранением машиниста.

    Крымская железная дорога ранее в июне остановила движение пассажирских составов на нескольких участках из-за авиационной опасности и угрозы атаки беспилотников.

    С 5 июня в Крыму частично прекратили движение электричек и изменили график отправления составов на ряде популярных маршрутов.

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    7 июня 2026, 21:54 • Новости дня
    Атака украинского беспилотника унесла жизни курских механизаторов

    Tекст: Ольга Иванова

    Жертвами взрыва вражеского дрона во время сельскохозяйственных работ в Медвенском районе Курской области стали двое мужчин, находившихся в тракторе.

    Инцидент случился на территории села Первое Панино, передает РИА «Новости». Глава региона Александр Хинштейн подтвердил факт трагедии.

    «По предварительной информации, сегодня в селе 1-е Панино Медвенского района вражеский беспилотник атаковал поле, где на тракторе работали два механизатора. Беспилотник взорвался. К огромной скорби, оба мужчины погибли на месте», – сообщил губернатор.

    Политик выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. Он также заверил, что семьям жертв обязательно окажут всю необходимую поддержку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первого июня в больнице скончался раненый при атаке дрона курский механизатор.

    В мае силы ПВО за сутки сбили 98 украинских беспилотников над территорией региона.

    В апреле мирный житель погиб в результате налета БПЛА на местную агрофирму.

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    7 июня 2026, 22:40 • Новости дня
    Лантратова рассказала о переговорах с украинским омбудсменом Лубинцом

    Tекст: Антон Антонов

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова рассказала о первых результатах переговоров с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом, которые состоялись в пятницу.

    В пятницу на территории Белоруссии состоялась первая личная встреча, в ходе которой три семьи вернулись к близким в Россию, а пять человек отправились к своим родным на Украину, передает РИА «Новости».

    «У меня сейчас в работе находится истории десяти семей, которых мы должны воссоединить, и вот первые три семьи удалось воссоединить… Договорились о воссоединении семей. Списки большие, но в ближайший момент мы работаем над десятью семьями», – сказала Лантратова в эфире телеканала «Соловьев Live».

    Она добавила, что договорилась с Лубинцом о взаимном обмене списками гражданских, кого стороны хотят забрать и кого готовы отдать.

    Отдельно омбудсмены обсудили возвращение жителей Курской области, которые по-прежнему находятся на территории Украины. Лантратова сообщила, что на сегодняшний день удалось вернуть 165 курян, еще список из шести человек находится на проработке, и выразила надежду, что вскоре они тоже смогут вернуться домой.

    По словам Лантратовой, во время встречи она передала Лубинцу письма российских военнопленных от их семей и подчеркнула важность возвращения домой молодых пленных в возрасте от восемнадцати до двадцати лет.

    Она также отметила, что стороны договорились в ближайшее время провести еще одну встречу, наладить «дорожную карту» взаимодействия и отработку поступающих писем, а также обсудили координацию действий при экстренных ситуациях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, трем семьям удалось вернуться в Россию с Украины через белорусский пункт пропуска «Новая Гута».

    Аппарат уполномоченного по правам человека добился возвращения 165 жителей Курской области, включая 16 детей, с подконтрольных Киеву территорий.

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    8 июня 2026, 03:35 • Новости дня
    Мэр Новороссийска Кравченко сообщил о перекрытом движении в сторону Геленджика

    Tекст: Антон Антонов

    Перекрыто движение в сторону Геленджика, сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

    «Движение транспорта в сторону Геленджика перекрыто», – сообщил Кравченко в «Максе».

    По данным Кравченко, проезд закрыт от пересечения улиц Судостальской и Портовой в направлении Геленджика. Ограничения также введены на дороге из Кабардинки в сторону Новороссийска.

    В Новороссийске и Геленджике был объявлен режим опасности атаки БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае из-за атаки ВСУ власти Новороссийска уже перекрывали движение транспорта в сторону Геленджика.

    Пассажирский поезд, следовавший из Москвы в Симферополь, подвергся в Крыму атаке дрона, в результате которой погиб помощник машиниста и ранен машинист.

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    7 июня 2026, 20:35 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении 52 украинских беспилотников над Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские системы ПВО уничтожили 58 украинских беспилотников над пятью регионами и акваторией Черного моря.

    Отечественные военные за 12 часов ликвидировали десятки аппаратов противника, передает РИА «Новости». Налет продолжался в течение всего дня.

    «В течение дня в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря», – заявили в министерстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские средства ПВО уничтожили 339 украинских беспилотников над регионами страны.

    Утром 23 мая военные отразили атаку 17 дронов на четыре области.

    Двумя днями ранее зенитчики перехватили 196 вражеских аппаратов самолетного типа.

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    7 июня 2026, 13:55 • Новости дня
    Пушилин сообщил об отражении 110 атак украинских дронов за неделю

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сто десять террористических атак украинских беспилотников по мирным жителям и гражданской инфраструктуре предотвращены в ДНР за минувшую неделю, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    За минувшие семь дней над территорией республики удалось нейтрализовать более сотни вражеских аппаратов, сообщил Пушилин в Mах. «Сто десять террористических атак украинских беспилотников по мирным жителям и гражданской инфраструктуре предотвращены в ДНР за минувшую неделю», – заявил он.

    Перехват целей обеспечили система «Купол Донбасса» и мобильные огневые группы. Противник применял тактику комбинированных налетов, пытаясь поразить объекты гражданской инфраструктуры. В частности, в Петровском районе Донецка ударный дрон с осколочно-фугасной боеголовкой планировал атаковать автозаправочную станцию.

    Возле железнодорожного узла в Иловайске были сбиты три беспилотника «Чайка», а в Шахтерске аппарат с пятикилограммовым зарядом летел в сторону городского парка. В Горловке специалисты подавили несколько дронов-камикадзе, один из которых направлялся к оживленному рынку.

    Аналогичные инциденты зафиксированы в пригороде Макеевки и Амвросиевском округе. После успешного перехвата взрывотехники оперативно обезвредили все боезаряды, избежав ущерба для населения и строений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале апреля система «Купол Донбасса» предотвратила 240 атак украинских беспилотников за неделю.

    В мае жертвой массированного налета дронов на гражданскую инфраструктуру стала местная жительница.

    Позже в Углегорске при ударе по автомобилю ремонтной бригады погибли трое сотрудников предприятия «Вода Донбасса».

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    8 июня 2026, 04:10 • Новости дня
    Власти Геленджика сообщили о работе ПВО

    Богодистов: В Геленджике работает ПВО

    Tекст: Антон Антонов

    Глава городского округа Геленджик Алексей Богодистов сообщил о работе средств противовоздушной обороны после объявления об угрозе БПЛА.

    «Уважаемые жители, громкие звуки связаны с работой средств ПВО», – сообщил Богодистов в «Максе».

    Перед этим он объявил об опасности БПЛА в Геленджике.

    Богодистов обратился к жителям с призывом сохранять спокойствие. Кроме того, руководитель муниципалитета напомнил о действующем запрете на съемку работы средств противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о перекрытии движения в сторону Геленджика.

    Пассажирский поезд, следовавший из Москвы в Симферополь, подвергся атаке дрона, в результате которой погиб помощник машиниста и ранен машинист.

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    7 июня 2026, 23:43 • Новости дня
    Силы ПВО сбили два БПЛА над Севастополем

    Развожаев сообщил об уничтожении двух БПЛА над Севастополем

    Силы ПВО сбили два БПЛА над Севастополем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Системы ПВО сбили два БПЛА над Севастополем, военные отражают атаку, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    «В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы», – сообщил Развожаев в «Максе».

    Развожаев уточнил, что уничтожены два беспилотных летательных аппарата, один из них был сбит в Ленинском районе, второй – в Балаклавском районе Севастополя.
    Глава региона обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 7 июня российские системы ПВО перехватили два украинских беспилотника над Балаклавой и Парком Победы в Севастополе.

    Накануне при налете на город военные сбили два дрона в районах Северной стороны и мыса Херсонес.

    Днем ранее силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили девять беспилотников над Севастополем, включая Ленинский район.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    8 июня 2026, 05:46 • Новости дня
    Постпред при ОБСЕ Полянский назвал письмо Зеленского провокацией

    Tекст: Антон Антонов

    Открытое письмо Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину является провокационным пиар-ходом, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    Полянский предположил, что на одном из ближайших заседаний ОБСЕ украинская делегация попытается представить письмо как жест в пользу мира, передает РИА «Новости».

    По словам дипломата, истинная цель обращения Зеленского связана с информационным эффектом. «Мы все понимаем, что это абсолютно провокационный шаг, который исключительно направлен на пиар и на создание иллюзии того, что Украина хочет мира, а Россия нет», – заявил Полянский.

    Он добавил, что о нежелании Киева двигаться к реальному мирному урегулированию говорят последние атаки в Старобельске и Енакиево в ДНР. Постпред также напомнил о других случаях ударов Вооруженных сил Украины по мирному населению, которые он считает прямым доказательством агрессивной линии киевских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России назвал послание Зеленского неприемлемым и хамским.

    Политолог Вадим Козюлин отметил главную цель открытого письма Зеленского Путину как пиар, а не поиск договоренностей.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы принять Зеленского в любое время для личной встречи с Путиным.

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    Россия строит умный суверенитет

    В своем выступлении на ПМЭФ Владимир Путин обозначил реалистичный и вдохновляющий образ развития России, считают эксперты. По их мнению, президент конкретизировал курс на технологический суверенитет, подтвердил провал Запада изолировать Россию, а также жестко ответил на «письменную истерику» Владимира Зеленского, дав понять, что Россия будет продолжать добиваться своих целей. Подробности

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    Российские войска переходят к боям с планшета

    Уже в ближайшие месяцы Вооруженные силы получат систему, принципиальным образом улучшающую эффективность боевых действий. Речь идет об информационной сети управления войсками, которая должна действовать, по словам главы Минобороны Андрея Белоусова, «от взвода до соединения». Как она будет работать? Подробности

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    В Евросоюз готовы принять чертову дюжину ради ослабления России

    Президент Финляндии Александр Стубб предложил Евросоюзу ускориться с расширением и разрастись до объединения из 40 стран. Список тех, кого в Хельсинки видят полноценными европейцами, достаточно парадоксален. А вот страна, против которой направлено это укрупнение, вопросов не вызывает: Россия. Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Выборы в Армении: Пашинян устоит?

      В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

    • В Евросоюз хотят принять еще 13 стран

      Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

    • США взялись за старое: санкции и помощь ВСУ

      Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, подразумевающий новые санкции против России и кредиты для Украины.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Застрял в лифте: что делать, куда звонить и почему нельзя выбираться самостоятельно

      Застревание в лифте – одна из самых распространенных бытовых чрезвычайных ситуаций. Остановка кабины между этажами вызывает тревогу даже у тех, кто не страдает клаустрофобией. Паниковать в такой момент не стоит: современные лифты оборудованы системами безопасности и крайне редко представляют угрозу для жизни. Рассказываем, что делать, если лифт остановился между этажами, куда звонить и каких ошибок следует избегать.

    • Как правильно мыть клубнику: 5 способов удалить пестициды, бактерии и грязь

      Ароматная, сочная клубника – настоящее украшение летнего стола. Но прежде чем насладиться ее вкусом, важно уделить внимание правильной обработке ягод. Поверхность клубники – это не просто нежная кожица, а настоящий «магнит» для различных загрязнений: от частиц почвы и пыли до остатков пестицидов и опасных микроорганизмов. Разбираемся, как правильно мыть клубнику, нужно ли это делать перед едой и какие способы действительно помогают очистить ягоды.

    • Квас: польза и вред для организма, сколько можно пить в день и кому он противопоказан

      Квас считается одним из самых популярных летних напитков в России. Он помогает освежиться в жару, содержит продукты брожения и отличается сравнительно невысокой калорийностью. Однако употреблять его можно не всем. Разбираемся, чем полезен квас для организма, сколько его можно пить без вреда для здоровья и кому стоит отказаться от этого напитка.

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    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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