Tекст: Вера Басилая

Удары ВС России поразили стратегические объекты в Киеве, Днепропетровске, Харькове и Запорожье, передает WarGonzo. В течение ночи для поражения целей было задействовано более 400 ракет и около 300 ударных беспилотников.

По данным военкоров, в Киевской области зафиксировано попадание в важнейший узел компании Укрэнерго. В Днепропетровске ракеты разрушили трансформаторные подстанции, остановив промышленность на правобережье, а также перебили железнодорожные электросети, необходимые для снабжения украинских подразделений. В Харькове и Запорожье пострадали распределительные пункты водоканалов.

Военные аналитики подчеркивают использование роя из 300 дронов для вскрытия позиций противовоздушной обороны. После этого крылатые ракеты и гиперзвуковые комплексы «Кинжал» уничтожили укрепленные бетонные сооружения и подземные трансформаторные хабы.

Представители местных властей подтверждают серьезный ущерб инфраструктуре. «Зафиксирован критический уровень нагрузки на систему», – заявили официальные лица на Украине, объявив о введении экстренных графиков отключения промышленных потребителей.

Ранее сообщалось, что взрывы прозвучали в Киеве и Сумах.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после серии взрывов пострадали Голосеевский, Дарницкий, Оболонский, Подольский, Святошинский, Соломенский и Шевченковский районы.

Военкор Александр Коц заявил, что массированный ракетный удар ВС России поразил промышленные и военные объекты на Украине, «Искандер-М» накрыл Дергачи и завод ПАКС, также уничтожены арсеналы вооружений, железнодорожные и логистические узлы.

Минобороны заявило, что ВС России нанесли масштабный удар высокоточным оружием по энергетической и транспортной инфраструктуре киевского режима.