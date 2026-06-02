Компания Saab получила многомиллионный контракт на оснащение шведской ПВО

Tекст: Мария Иванова

Шведские власти заказали у местного производителя комплектующие для наземных систем противовоздушной обороны, передает РИА «Новости». Общая сумма сделки оценивается в 129 млн долларов.

«Компания Saab получила заказ от Шведского управления оборонного снабжения на поставку сенсоров и систем управления и контроля для наземных систем противовоздушной обороны, предназначенных для бригад шведской армии. Стоимость заказа составляет около 1,2 млрд шведских крон (примерно 129 млн долларов)», – сообщила компания.

Ожидается, что передача готового высокотехнологичного оборудования в войска будет осуществляться в период с 2029 по 2030 год.

