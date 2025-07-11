  • Новость часаФСБ задержала в Брянской области двух диверсантов с дронами и взрывчаткой
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    Зеленский назвал новую причину отказа от переговоров с Россией
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    В Китае назвали «санкционную палку» Зеленского «тростинкой»
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    Олег Хавич Олег Хавич Польша прямо назвала украинских националистов палачами

    Президент Польши подписал закон, объявляющий 11 июля Днем памяти поляков – жертв геноцида, совершенного ОУН* и УПА* на восточных территориях Второй Речи Посполитой. К этому решению Польша фактически шла 80 лет.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский «Путь ляха» – путь смерти

    По материалам всей истории преследования канонической православной церкви на Украине и ее предстоятеля можно изучать богословский взгляд на проникновение зла в наш мир. Даже хорошо, что настолько наглядно.

    17 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Ленина хоронить пока рано или уже поздно

    Нужно хоронить Ленина или не нужно? В фильме «Бриллиантовая рука» С. С. Горбункову казалось, что у него есть выбор – купить халатик с перламутровыми пуговицами или без них. Но никакого выбора у него не было. Его в любом случае должны были отравить. Вот и с Лениным реального выбора нет.

    40 комментариев
    11 июля 2025, 09:48 • Новости дня

    Пентагон решил догнать Россию и Китай в сфере беспилотников

    Пентагон решил догнать Россию и Китай в сфере беспилотников
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Пентагона Пит Хегсет распорядился ускорить разработку и внедрение беспилотных летательных аппаратов, чтобы опередить Россию и Китай в этой области.

    По информации Fox News, Хегсет снял ряд бюрократических ограничений и отменил правила, которые, по его мнению, сдерживали инновации. «Летальность [дронов] больше не будет сдерживаться правилами, которыми мы сами себя ограничили», – говорится в одной из служебных записок министра, передает ТАСС.

    Теперь офицерам в звании полковника и капитана разрешено самостоятельно закупать, тестировать и применять беспилотники, включая аппараты, изготовленные с помощью 3D-печати. Подразделения смогут оперативно запускать дроны в работу без длительных согласований и проверок.

    Пентагон признает, что у противников США есть преимущество в области малых БПЛА, но Хегсет рассчитывает догнать и обогнать Россию и Китай к концу 2027 года. Fox News отмечает, что конфликт на Украине показал всему миру значительное влияние дронов на тактику и стратегию современных боевых действий.

    Особое внимание в новых правилах уделяется тому, что мини-дроны будут рассматриваться как расходный материал – их производство, внедрение и, при необходимости, потеря не будут считаться критичными для общей обороноспособности США.

    В июне представитель украинской внешней разведки Олег Александров заявил, что китайские производители обеспечивают Россию электроникой, оптикой, двигателями и навигационными системами для дронов, используя подставные фирмы для обхода санкций. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Китай прекратил продажу беспилотников Mavic Украине и некоторым европейским странам, а поставки в Россию продолжаются.

    Китай неоднократно вводил ограничения на экспорт продукции, способной использоваться в военных целях после начала спецоперации.

    10 июля 2025, 12:40 • Новости дня
    Эксперты объяснили желание Трампа наказать Бразилию

    Американисты: Трамп решил проучить Бразилию за БРИКС и Болсонару

    Эксперты объяснили желание Трампа наказать Бразилию
    @ Will Oliver/CNP, Ton Molina/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп, проводя свою тарифную политику, руководствуется не логикой, а желанием наказать «провинившегося», сказали газете ВЗГЛЯД американисты Дмитрий Дробницкий и Малек Дудаков. Эксперты выделяют две причины, почему США вводят пошлины против Бразилии. Первая – политические противоречия между Вашингтоном и бразильскими властями. Вторая – недавно прошедший в латиноамериканской стране саммит БРИКС.

    «Тарифная политика Дональда Трампа потеряла логику. Начиналось все с понятных шагов, целью которых была защита определенных секторов американской экономики и создание выгодных внутри страны условий для производства товаров», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий. По его оценкам, сейчас решения по пошлинам «превратились в шоу».

    Президент США применяет этот инструмент в качестве наказания. Яркий пример – меры против Бразилии. «Эта латиноамериканская страна, как и другие в регионе, ориентирована на американский рынок. Государство больше покупает у Штатов, чем продает им», – указал собеседник.

    В «немилость» же Бразилиа попала из-за судебного разбирательства в отношении Жаира Болсонару. Его часто называют «бразильским Трампом», и он был близок к главе Белого дома, указал Дробницкий. «Президент США считает, что с Болсонару «плохо поступили». Поэтому он решил «проучить» руководство латиноамериканской страны тарифами», – пояснил эксперт.

    По его мнению, Лула да Силва может ответить зеркальными мерами, но это скажется на ценах внутри Бразилии. «Оказать же серьезное давление на Вашингтон Бразилиа не сможет. Но есть все же нюанс. Ранее Трамп ставил задачу помешать БРИКС разрушать американский миропорядок. Но дело в том, что объединению ничего делать и не нужно, Трамп сам с этим отлично справляется», – иронично отметил аналитик.

    «Анонс новых американских пошлин приводит к тому, что предприниматели ищут пути торговли не через Америку. Как только эта идея овладеет умами 30% активных торговцев, долларовой системе может прийти конец, – уточнил политолог. – Дело в том, что доллар всегда обеспечивался мировой торговлей и финансовым рынком. Изменения приведут к большому кризису. Нельзя выбить из-под человека стул, надеясь, что он останется висеть в воздухе».

    Происходящее порождает конспирологические теории. Согласно одной из них – Трамп предпринимает целенаправленные действия, чтобы обрушить рынки. «Может быть, американский лидер что-то знает и готовит хаос за пределами Штатов, чтобы американцам было полегче. Но результатом станет раздел глобального рынка. Международная торговля останется, а глобализация – нет. Трамп своими хаотичными действиями приближает такой итог», – рассуждает Дробницкий.

    Схожей точки зрения придерживается американист Малек Дудаков. Он выделяет две причины, почему США вводят пошлины против Бразилии. Первая – политические противоречия между администрацией Трампа и нынешними бразильскими властями.

    «Болсонару – близкий друг американского лидера. Когда в отношении него только завели уголовные дела о попытке устроить госпереворот, велась дискуссия о том, что ему могут предоставить убежище во Флориде. Этого не случилось, но глава Белого дома поддерживает бразильских правых и надеется на то, что они придут к власти в 2026 году», – пояснил собеседник.

    Вторая причина – недавно прошедший в Бразилии саммит БРИКС. «Трампу не нравится то, что Бразилиа участвует в нынешнем тренде на дедолларизацию и создание альтернативной Штатам финансовой системы», – добавил эксперт.

    По его мнению, Вашингтон попытает заставить Лулу да Силву пойти на уступки, тем более что США – это второй после Китая по важности торговый партнер латиноамериканской страны. «Сейчас мы видим, что и левые, и правые в Бразилии критикуют Трампа. Его попытка вмешательства во внутрибразильскую политику не способствует достижению цели устроить смену власти на выборах в следующем году», – заключил Дудаков.

    Ранее Дональд Трамп сообщил, что США с 1 августа введут тариф в 50% на весь импорт из Бразилии. В соцсети Truth Social он опубликовал письмо бразильскому президенту Луле да Силве, в котором обвинил того в «охоте на ведьм» против бывшего президента Жаира Болсонару.

    Лула, отвечая на заявление Трампа, подчеркнул, что никакая другая страна не может вмешиваться в судебные разбирательства «в отношении тех, кто планировал государственный переворот». Он подчеркнул, что Бразилия – «суверенное государство с независимыми институтами».

    Политик также отметил, что сообщения о торговом дефиците США с Бразилией не соответствует действительности, поскольку за последние 15 лет торговый баланс был положительным для Вашингтона и составил 410 млрд долларов.

    «На любое одностороннее повышение ставок мы ответим, используя бразильский закон об экономической взаимности», – написал бразильский лидер. Упоминаемый им документ позволяет Бразилии официально вводить ответные пошлины на импорт из стран, которые ввели односторонние меры.

    Лула да Силва ранее уже выступал с критикой в адрес американского коллеги. Так, на саммите БРИКС он заявил о неприемлемости вмешательства Штатов после слов Трампа о Болсонару. «В этой стране есть законы, в этой стране есть правила, в этой стране есть хозяин, которого зовут бразильский народ», – акцентировал политик.

    «Мы – суверенная страна. Мы не приемлем вмешательства или опеки со стороны кого бы то ни было. У нас есть прочные и независимые институты. Никто не стоит выше закона. Особенно те, кто угрожает свободе и верховенству закона», – написал он позже в соцсетях. Лула также раскритиковал экономическую и внешнюю политику главы Белого дома.

    Напомним, в начале июля Трамп пригрозил дополнительными пошлинами в 10% для стран, которые поддерживают БРИКС, куда входят в том числе Бразилия, ЮАР и Россия. Затем он опубликовал письма лидерам ряда стран с уведомлением о введении тарифов с 1 августа. Среди них – Южная Корея, Япония, Малайзия, Казахстан, Южная Африка, Тунис, Босния и Герцеговина, Индонезия, Бангладеш, Сербия, Камбоджа, Таиланд, Лаос, Мьянма, а также Молдавия, Ливия и Ирак.

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    10 июля 2025, 17:04 • Новости дня
    Рябков сообщил о скором согласовании переговоров России и США

    Рябков: Россия и США согласуют сроки третьего раунда консультаций по «раздражителям»

    Tекст: Денис Тельманов

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил о возможности скорого согласования новых консультаций по ключевым двусторонним вопросам между Россией и США.

    Как передает ТАСС, Сергей Рябков на пресс-конференции отметил, что Россия и США находятся на стадии согласования сроков третьего раунда консультаций по вопросам двусторонних отношений, которые стороны называют «раздражителями».

    «Я думаю, мы вскоре определимся по срокам третьего раунда консультаций, где эти чисто двусторонние вопросы – они же раздражители, как их принято называть уже определенное время, – будут рассмотрены», – заявил Рябков.

    По его словам, дискуссии по этим темам продолжаются, в ближайшее время стороны определят точные даты для диалога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым услышал новые предложения по урегулированию конфликта на Украине.

    На переговорах в Куала-Лумпуре стороны обсудили пути мирного урегулирования конфликтов и акцентировали внимание на восстановлении российско-американских экономических связей. Рубио после встречи с Лавровым назвал разговор важным и честным.

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    10 июля 2025, 19:05 • Видео
    Россия предложила США новый вариант

    После часовых переговоров между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио было заявлено, что Москва сделала Вашингтону «принципиально новое» предложение по Украине, а президенту Дональду Трампу предстоит его оценить. Ранее Трамп делал вид, будто обозлен на Россию. А как на самом деле?

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    10 июля 2025, 15:01 • Новости дня
    Рубио назвал разговор с Лавровым важным и честным

    Reuters: Рубио назвал разговор с Лавровым важным и честным

    Рубио назвал разговор с Лавровым важным и честным
    @ AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госсекретарь США Марко Рубио после переговоров с главой МИД России назвал разговор важным и честным, сообщает Reuters.

    Встреча состоялась на полях саммита министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, передает ТАСС. По словам Рубио, разговор с Лавровым был «честным и важным» и включал обмен идеями, которые он намерен передать в Вашингтон. Основное внимание стороны уделили вопросу урегулирования украинского конфликта, хотя обсуждались и другие темы.

    Рубио отметил, что президент США Дональд Трамп «разочарован и расстроен отсутствием гибкости со стороны России в вопросе окончания этого конфликта».

    Он добавил: «Мы надеемся, что это изменится. Мы останемся вовлеченными в процесс и будем искать возможности для изменения положения». Вашингтон планирует сохранять активное участие в дальнейших переговорах по урегулированию ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио начали встречу.

    Переговоры между Лавровым и Рубио прошли в Куала-Лумпуре и продолжались около часа.

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    10 июля 2025, 21:53 • Новости дня
    Госдеп США подтвердил начало масштабной реорганизации ведомства

    В Госдепе США объявили о старте реформы и возможных сокращениях

    Госдеп США подтвердил начало масштабной реорганизации ведомства
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    В американском внешнеполитическом ведомстве стартует реорганизация, которую связывают с приоритетами курса «Америка прежде всего» и планируемыми сокращениями.

    Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление официального представителя Госдепартамента Тэмми Брюс. По ее словам, историческая реорганизация начнется после почти единогласного решения Верховного суда США. Главная задача изменений – сделать работу ведомства максимально соответствующей внешнеполитическим приоритетам страны.

    Госсекретарь Марко Рубио еще 22 апреля объявил о предстоящих изменениях. Теперь, по словам Брюс, план начинает реализовываться с учетом итогов обсуждений в Конгрессе и предложений сотрудников. Ведомство, по ее словам, вернется к истокам – демократии, ориентированной на результат.

    Портал Semafor ранее сообщил, что реорганизация может сопровождаться массовыми сокращениями, которые начнутся уже с пятницы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь Марко Рубио назвал Госдеп США раздутым, но из-за эскалации на Ближнем Востоке сотрудников просят работать сверхурочно, что вызывает недовольство и падение морального духа.

    Госдепартамент США рассматривает вариант сокращения или объединения 311 внутренних подразделений, что может привести к уменьшению штата примерно на 3,4 тыс. сотрудников.

    Совет национальной безопасности США подвергся крупной реорганизации, в результате которой его численность уменьшилась примерно на половину, а функции переданы Госдепу и Пентагону.

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    10 июля 2025, 15:11 • Новости дня
    Лавров и Рубио договорились восстановить экономическое сотрудничество

    Лавров и Рубио в Куала-Лумпуре подтвердили настрой на экономическое сближение стран

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На встрече в Куала-Лумпуре глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили пути мирного урегулирования конфликтов и акцентировали внимание на восстановлении российско-американских связей в экономике.

    Об этом сообщается на сайте МИД РФ. Сергей Лавров и Марко Рубио провели обстоятельную сверку позиций по вопросам двусторонней повестки и обсудили ситуацию в мире. Особое внимание уделили темам урегулирования вокруг Украины, обстановке в Иране и Сирии, а также ряду других международных проблем.

    Стороны подтвердили нацеленность на поиск мирных решений конфликтных ситуаций и восстановление экономического и гуманитарного взаимодействия между Россией и США. В ходе встречи отмечено, что наращивание сотрудничества может включать восстановление прямого авиасообщения и развитие контактов между обществами двух стран.

    Также подчеркивалась необходимость дальнейшей работы по нормализации функционирования дипломатических миссий. Внешнеполитические ведомства РФ и США договорились продолжать конструктивный диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Куала-Лумпуре началась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Переговоры между Лавровым и Рубио прошли и продолжались около часа. Марко Рубио назвал разговор с главой МИД России важным и честным.

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    10 июля 2025, 17:01 • Новости дня
    Захарова подписала фото Лаврова и Ван И «ВанЛав»

    Захарова сопроводила фото Лаврова и Ван И хештегом «ВанЛав»

    Захарова подписала фото Лаврова и Ван И «ВанЛав»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала снимок встречи министров иностранных дел России и Китая с необычной подписью, подчеркнув единство двух стран.

    Захарова сопроводила фотографию Сергея Лаврова и Ван И, сделанную на полях конференции АСЕАН в Куала-Лумпуре, подписью: «Россия и Китай – это #ВанЛав».

    В своем сообщении дипломат подчеркнула, что сотрудничество двух стран можно описать как «ВанЛав» (One Love), используя игру слов из имен министров. Она отметила, что этот слоган символизирует взаимное уважение, миролюбивость и единство между Россией и Китаем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, Сергей Лавров заявил, что сложная и быстро меняющаяся мировая ситуация требует постоянного диалога между Москвой и Пекином.

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    10 июля 2025, 14:14 • Новости дня
    Встреча Лаврова и Рубио завершилась спустя почти час
    Встреча Лаврова и Рубио завершилась спустя почти час
    @ Татьяна Кукушкина/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио прошли в Куала-Лумпуре и продолжались около часа.

    Встреча стартовала в 13.14 по московскому времени, передает ТАСС. После завершения переговоров первым из зала вышел глава российской дипломатии.

    Сам диалог состоялся на полях мероприятий, организованных в рамках деятельности Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

    Напомним, Лавров в четверг прибыл в Малайзию, чтобы принять участие в переговорах по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

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    10 июля 2025, 16:25 • Новости дня
    Захарова прокомментировала слухи о подмигивании Рубио Лаврову

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спикер МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что госсекретарь США Марко Рубио якобы подмигнул главе МИД России Сергею Лаврову перед встречей в Малайзии после вопроса журналистов о новых антироссийских санкциях.

    Дипломат отметила необычное сходство журналиста, задавшего вопрос, с известным актером, передает «Газета.Ru».

    «Я не видела, кто кому подмигивал, но я видела, кто задавал вопрос про санкции – со спины этот человек был похож на Дэнни Де Вито», – сыронизировала она.

    Напомним, в Куала-Лумпуре состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Переговоры между Лавровым и Рубио продлились около часа. В ходе встречи стороны договорились восстановить экономическое сотрудничество.

    Рубио назвал разговор с Лавровым важным и честным.

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    11 июля 2025, 06:54 • Новости дня
    В Китае назвали «санкционную палку» Зеленского «тростинкой»
    В Китае назвали «санкционную палку» Зеленского «тростинкой»
    @ Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Китайская техкомпания Tencent высказалась о введении главой киевского режима Владимиром Зеленским санкций с 8 июля против пяти компаний КНР, отметив чрезмерное самомнение украинского главы, если он считает себя в праве запрещать кому-то торговать с Россией.

    «Зеленский – он как осенний кузнечик. Он не может о себе позаботиться. Территория Украины разорвана на части, как ресурсы и природа. Как он может иметь право каким-либо образом налагать санкции на других? По сути, то, что Зеленский называет «санкциями», – это требование к странам и компаниям не участвовать в восстановлении Украины, не зарабатывать на этом», – говорится в материале Tencent.

    Автор отмечает, что китайские компании мало заинтересованы в восстановлении Украины, Зеленскому следует это осознать перед тем, как отвадить тех, кто мог бы это сделать.

    Китай был слишком толерантен к Украине и Зеленскому, сказано в статье, так как он и украинский парламент продолжают разыгрывать «тайваньскую карту», а если продолжат чинить Китаю препятствия, эта толерантность, возможно, станет излишней.

    «Зеленскому стоит осознавать свой вес. Если вы каждый день берете в руки так называемую «санкционную палку», то хотя бы поймите, слабость своих рук. Ваша «санкционная палка» на самом деле всего лишь тростинка и не имеет никакой санкционной силы», – резюмирует автор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Киев расширил ограничительные меры, введя санкции против пяти различных китайских компаний, среди которых производители оборудования и IT-компании.

    До этого Зеленский ввел санкции против российских граждан и юрлиц из КНР и Белоруссии. Он также подписал указ о введении бессрочных санкций в отношении ряда российских общественных организаций и компаний, включая детский центр «Артек».

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    10 июля 2025, 15:21 • Новости дня
    Рубио заявил о необходимости дорожной карты завершения конфликта на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский госсекретарь Марко Рубио после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым подчеркнул важность появления четкого плана урегулирования ситуации на Украине.

    Марко Рубио заявил о намерении Соединенных Штатов увидеть дорожную карту по завершению конфликта на Украине. По словам Рубио, подобный документ необходим для определения реальных путей урегулирования ситуации, сообщает ТАСС.

    Госсекретарь США отметил: «Нам необходимо видеть дорожную карту, которая позволит определить пути завершения этого конфликта».

    Рубио также сообщил, что в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым обсуждался новый подход к урегулированию на Украине. По итогам встречи он пообещал проинформировать президента США Дональда Трампа об этих инициативах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Куала-Лумпуре прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио.

    Переговоры между Лавровым и Рубио продолжались около часа. Марко Рубио после переговоров с главой МИД России назвал разговор важным и честным.

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    10 июля 2025, 16:20 • Новости дня
    Рубио заявил о нежелании союзников США по НАТО передавать Patriot Украине

    Рубио: США намерены убедить союзников по НАТО передать Patriot Украине

    Рубио заявил о нежелании союзников США по НАТО передавать Patriot Украине
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Администрация Вашингтона рассчитывает убедить некоторых союзников по НАТО передать часть зенитных ракетных комплексов Patriot на Украину, сообщил государственный секретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции в Куала-Лумпуре.

    «Надеюсь, мы сможем убедить некоторых наших партнеров по НАТО предоставить эти батареи Patriot Украине. Поскольку есть ряд стран, у которых они имеются. Но никто не хочет отдавать те, что имеются. Так что, возможно, это изменится», – заявил Рубио, передает ТАСС.

    По словам главы внешнеполитического ведомства, США ведут активные переговоры с союзниками о передаче систем. Рубио отметил, что такие комплексы есть, например, у Германии и Испании, а также у ряда других государств.

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил недовольство решением Пентагона приостановить военную помощь Киеву, указав на недостаток координации между Минобороны и Белым домом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США возобновили военную помощь Киеву, что может не оправдать ожиданий украинского руководства. Трамп предложил Германии передать Киеву одну батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot. Трамп также пообещал Владимиру Зеленскому помощь в рамках возможностей США.

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    10 июля 2025, 13:21 • Новости дня
    Лавров и Рубио начали встречу в Куала-Лумпуре

    Tекст: Дарья Григоренко

    Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио началась в Куала-Лумпуре.

    Переговоры проходят на полях мероприятий, организованных в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), передает ТАСС.

    Напомним, Лавров находится в Куала-Лумпуре с рабочим визитом 10 и 11 июля. Он примет участие в заседаниях министров иностранных дел в формате Россия – АСЕАН, а также на Восточноазиатском саммите и Региональном форуме АСЕАН по вопросам безопасности.

    Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, также прорабатывается возможность встречи министра с госсекретарем США Марко Рубио.

    В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в МИД вопрос о возможной встрече Лаврова с Рубио на мероприятиях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Куала-Лумпуре.

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    10 июля 2025, 17:25 • Новости дня
    Рубио: Решение о новых антироссийских санкциях примет Трамп

    Tекст: Ольга Иванова

    Окончательное решение о введении новых антироссийских санкций примет президент США Дональд Трамп, который наделен правом выбирать момент и формат ограничительных мер, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Он отметил, что у Трампа есть полномочия для этого шага, особенно если Сенат и Палата представителей примут соответствующий законопроект, передает ТАСС.

    Рубио заявил: «Как указывал президент, это один из вариантов, который ему доступен в том числе в рамках существующих полномочий, но в первую очередь, если Сенат и Палата представителей смогут принять соответствующий законопроект». Он добавил, что работа с Конгрессом по содержанию законопроекта уже ведется.

    По словам Рубио, президенту необходима гибкость, чтобы самостоятельно выбирать оптимальный момент и способы введения санкций, что позволит ему использовать этот инструмент в ходе переговоров. Окончательное решение о сроках и условиях остается за Трампом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп готов поддержать ужесточение антироссийских санкций только при условии расширения своих полномочий по их отмене. Законопроект об ужесточении санкций дает Трампу возможность на 180 дней отменять действие 500-процентных пошлин в отношении стран, покупающих российскую нефть и уран.

    Белый дом заявил о намерении рассмотреть новые санкции против России. В Сенате США собрались рассмотреть законопроект о санкциях к России до августа.

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    10 июля 2025, 14:05 • Новости дня
    МИД: Вашингтон не направил запрос на агреман новому послу США в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти США еще не направили официальный запрос на агреман новому послу в Москве, вопрос остается открытым, сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

    По словам дипломата, относительно кандидатуры американского посла «по-прежнему нет ясности», передает ТАСС.

    Рябков также отметил, что Москва продолжит настаивать на возврате российской дипсобственности в США. Он подчеркнул, что «здесь тоже явно не хватает конструктивного отклика с американской стороны». «Будем дожимать», – сказал дипломат.

    В июне Трейси завершила свою работу в России. Она простилась с россиянами пушкинскими строками о Родине.

    Напомним, в сентябре 2022 года Россия дала агреман на назначение Линн Трейси послом США в Москве. В январе 2023 года Трейси прибыла в Россию.

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    10 июля 2025, 14:01 • Новости дня
    Рябков заявил об обыденности санкционных угроз со стороны Вашингтона

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва не может игнорировать попытки Вашингтона усилить санкционное давление, однако угрозы новых рестрикций стали для России привычным явлением, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

    По его словам, «есть в Вашингтоне, я бы назвал так, санкционные потуги, которые нельзя сбрасывать со счетов. Но по большому счету угрозы новых санкций для нас уже стали обыденностью. Это, конечно, момент важный, но не определяющий. Мы знаем, как противостоять санкциям», передает ТАСС.

    Рябков подчеркнул, что за последние годы в России были созданы эффективные инструменты и схемы, позволяющие восполнять потребности за счет импортозамещения. Он отметил, что именно благодаря санкциям наблюдается рост в ряде российских отраслей. Дипломат заверил, что МИД продолжит работу по созданию оптимальных условий для внутреннего развития страны.

    Замглавы МИД также сообщил, что действия и заявления администрации президента США Дональда Трампа противоречивы, что затрудняет межгосударственное взаимодействие. По его словам, эти противоречия не способствуют упрощению диалога между Москвой и Вашингтоном.

    Кроме того, Рябков рассказал, что отклик американской стороны на предложение России восстановить прямые авиаперелеты остается крайне низким. «Мы поставили этот вопрос перед американской стороной, отклик пока, называем вещи своими именами, минимальный», – пояснил он.

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил готовность поддержать ужесточение антироссийских санкций только при условии расширения своих полномочий по их отмене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом заявил о намерении рассмотреть новые санкции против России. В Сенате США собрались рассмотреть законопроект о санкциях к России до августа.

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