Украина обвинила Китай в помощи России по производству беспилотников

Украина обвинила Китай в поставках компонентов для российских дронов

Tекст: Вера Басилая

Представитель украинской внешней разведки Олег Александров заявил, что китайские производители обеспечивают Россию электроникой, оптикой, двигателями и навигационными системами для дронов, используя подставные фирмы для обхода санкций. По словам Александрова, официально Китай соблюдает экспортный контроль, однако на деле поставки идут через непрозрачные схемы, сообщает Politico.

Пекин неоднократно отрицал поставки дронов или их компонентов в Россию, называя претензии Киева необоснованными. Тем не менее на Украине уверены, что Россия критически зависит от китайских комплектующих как для тактических, так и для дальнобойных беспилотников.

Владимир Зеленский отметил, что Россия имеет доступ к гражданским дронам DJI Mavic китайского производства, которые массово используются обеими сторонами, тогда как для Украины и Евросоюза такие поставки закрыты. Зеленский подчеркнул, что российская сторона закупает эти устройства на китайском рынке без ограничений.

В 2024 году Украина произвела до 1 млн тактических дронов и планирует выпустить 2,5 млн тактических и 30 тыс. дальнобойных аппаратов в 2025 году. При этом Россия нарастила выпуск до 300 дальнобойных дронов в сутки и рассчитывает довести производство до 500 единиц в день. В этом году российские производители увеличили объем сборки дальнобойных дронов до более чем 30 тыс., а малых тактических – до 2 млн штук, уточняет агентство.

По информации Politico, Москва развернула крупные производственные мощности в Алабуге, Московской области, Екатеринбурге, Петербурге и других регионах. Российские заводы выпускают как ударные, так и ложные цели для перегрузки украинской ПВО. В ответ Украина увеличивает выпуск дронов-перехватчиков и обращается к союзникам за финансированием технологий.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Китай прекратил продажу беспилотников Mavic Украине и некоторым европейским странам, а поставки в Россию продолжаются.

Китай неоднократно вводил ограничения на экспорт продукции, способной использоваться в военных целях после начала спецоперации на Украине.

Осенью прошлого года Китай запретил экспорт за рубеж беспилотников дальнего радиуса действия и продвинутых компонентов для БПЛА, включая тепловизоры.

