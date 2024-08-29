Эксперт Кашин: Украина полностью зависит от китайских комплектующих для дронов

Tекст: Алена Задорожная

«От китайских компонентов зависят все, потому что КНР монополизировала производство целого ряда важных запчастей к массовым легким дронам», – отмечает Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ.

«Китай неоднократно вводил различные экспортные ограничения и меры контроля в отношении компонентов дронов, но ни к каким значимым изменениям в боевых действиях на Украине это не приводило, – продолжил эксперт. – Возможно, ввод Китаем после 1 сентября новых экспортных ограничений вызовет рост накладных расходов. Но поскольку Украина в целом получает необходимое внешнее финансирование, то я думаю, что она справится с этим».

По мнению Кашина, подорожают прежде всего отдельные виды компонентов. При этом в России «есть определенный уровень локализации для некоторых видов компонентов дронов». «Россия потихоньку осваивает производство собственных отдельных видов компонентов, наша зависимость от импорта несколько меньше, чем у Украины. Мы уже производим довольно сложные детали для «Орланов», в том числе двигатели», – пояснил собеседник.

Более мощная промышленная база России, добавил спикер, позволяет постепенно увеличивать локализацию производства беспилотников. «С другой стороны, за Украиной стоит весь западный блок, у которого принтер для печатания денег, поэтому они могут компенсировать наше преимущество», – добавил эксперт.

Кашин пояснил, что нехватку самых разных видов вооружений и бронетехники вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются компенсировать исключительно за счет дронов, «поэтому Украина, я думаю, изыщет ресурсы». «ВСУ сэкономят на чем-нибудь другом, но только не на дронах, вся их стратегия построена на беспилотниках. Они уступают нам практически по всем видам вооружений, и чем дальше, тем больше, поэтому все их способности вести наступательные действия основаны на дронах», – подчеркнул директор (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ.

О том, что в сентябре начнут дорожать дроны из-за новых экспортных ограничений Китая, пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на командира тактической группы аэроразведки ВСУ Роберта Бровди (Мадяр). Речь идет о корпусах беспилотников, моторах, лопастях, навигационных и видеосистем, различных контроллерах и многих других узлах.

Бродви отметил, что украинские дроны собираются только из китайских комплектующих, поэтому после введения запрета у Украины «будет все меньше и меньше». «Я думаю, что эти ограничения станут одной из составляющих «усадки» нас за стол переговоров. И совсем не на паритетных условиях», – считает Мадяр.

После начала российской спецоперации Китай неоднократно вводил ограничения на поставку своей продукции, которая может использоваться в военных целях. Осенью прошлого года под запрет попали поставки за рубеж беспилотников дальнего радиуса действия и «продвинутые» компоненты БПЛА, в том числе тепловизоры.