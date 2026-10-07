Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.0 комментариев
США одобрили визу волейболистке Гамовой для поездки на церемонию Зала славы
Двукратной чемпионке мира по волейболу Гамовой одобрили американскую визу
Двукратному призеру Олимпийских игр и чемпионке мира по волейболу Екатерине Гамовой одобрили американскую визу для поездки на церемонию введения в Международный зал славы.
Торжественная церемония введения в Международный зал славы волейбола состоится 17 октября в городе Холиок в штате Массачусетс, передает ТАСС.
«Визу мне одобрили. Жду ее получения», – сказала Гамова.
Вместе с россиянкой в Зал славы будут введены Фабиана Альвим из Бразилии, Жоэль Диспань с Кубы, игроки в пляжный волейбол Эйприл Росс из США и Алисон Черутти из Бразилии. Также в список вошли бывший президент Международной федерации волейбола Ари Граса, французский тренер Лоран Тийи, японский судья Такаши Шимояма и параволейболист из Англии Деннис Ле Бреулли.
Последним российским спортсменом, принятым в Зал славы волейбола, стал олимпийский чемпион Сергей Тетюхин в 2021 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша отказала волейболистке Федоровцевой в визе перед матчем Лиги чемпионов.