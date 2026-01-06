Россия ждет тех, кто готов стать частью её культуры, уважать её законы и традиции. Для остальных есть гостевая виза, ограниченные сроки пребывания и билет домой.6 комментариев
Польша отказала волейболистке Федоровцевой в визе перед матчем Лиги чемпионов
Польша отказала российской волейболистке турецкого клуба «Фенербахче» Арине Федоровцевой в выдаче визы для въезда в страну перед игрой Лиги чемпионов, сообщает «Фенербахче».
Решение связано с действующими ограничениями для граждан России. Команда сообщила, что заявка на шенгенскую визу была подана через другую европейскую страну, но не была одобрена, передает РИА «Новости».
«Виза Арины Федоровцевой истекла в конце года, а в период праздников оформление новой через альтернативную страну оказалось невозможным», – уточняется в заявлении.
Групповой этап Лиги чемпионов между «Фенербахче» и польским «Будовляни» пройдет в Лодзи во вторник. Федоровцевой 21 год, она защищает цвета «Фенербахче» с 2021 года, перейдя туда из казанского «Динамо». За это время спортсменка стала двукратной чемпионкой Турции, а также обладательницей Суперкубка и Кубка страны.
