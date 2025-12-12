  • Новость часаНа подлете к Москве сбили восьмой с полуночи беспилотник
    Мнения
    Антон Крылов Антон Крылов Гниющий Евросоюз остается ключевым политическим игроком планеты

    Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе, а в итоге Советский Союз рухнул первым.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Цинизм США может сработать на благо России

    Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.

    5 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Западные сказочники оказались в плену придуманного мира

    История с российскими активами – это пример магического подхода к реальности: Россия побеждает на поле боя и добивается успеха в развитии, но Запад раскручивает тему, что Москва терпит поражение, а значит, должна платить – и ожидает, что реальность подстроится под его хотелки.

    5 комментариев
    12 декабря 2025, 08:50 • В мире

    «Дело Бутягина» изменит российско-польские отношения

    «Дело Бутягина» изменит российско-польские отношения
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Варшавский суд арестовал российского археолога Александра Бутягина, которого задержали польские спецслужбы по запросу Украины. Киев обвиняет ученого в «уничтожении культурного наследия» во время раскопок в Крыму. В Москве назвали обвинения абсурдными. В экспертной среде отметили научный вклад Бутягина в мировую археологию и предположили ответные шаги Москвы.

    На этой неделе Варшавский суд (власти Польши занимают седьмое место в рейтинге недружественных правительств газеты ВЗГЛЯД) арестовал на 40 дней сотрудника Эрмитажа, руководителя Керченской археологической экспедиции Александра Бутягина. Спецслужбы страны задержали археолога на прошлой неделе, когда он следовал из Нидерландов на Балканы. Ученый был приглашен в европейские города для чтения лекций по теме «Последний день Помпеи».

    Причиной задержания по международному ордеру по запросу Украины стало его участие в раскопках в Крыму. Бутягин занимает должность заведующего сектором отдела античного мира и является секретарем Археологической комиссии Эрмитажа. Помимо этого, он опубликовал множество научных работ, в том числе по истории античного города Мирмекий.

    Летом 2018 года Мирмекийская экспедиция Государственного Эрмитажа во главе с Бутягиным на раскопах в слое разрушения усадьбы первых веков нашей эры нашла большую мраморную статую мужского торса в одежде эпохи эллинизма. Через год археологи обнаружили древний саркофаг. Как пояснял Бутягин, его уникальность состояла в том, что могила была вырезана в цельном куске камня.

    Украинские правоохранители считают Бутягина виновным в незаконных раскопках на территории Крыма, который Киев называет якобы частью Украины. Это следует из данных розыскной базы. Бутягину предъявлены обвинения по части четвертой статьи 298 Уголовного кодекса республики «Незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия».

    В ноябре украинские власти заочно предъявили обвинение археологу. Тогда официально имя ученого не называлось, однако ряд СМИ сообщали, что речь шла именно о Бутягине. По информации из медиа, на допросе в прокуратуре Польши ученый отказался давать показания.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что россиянам сейчас лучше не посещать Польшу ввиду неправомерных действий со стороны Варшавы. Он назвал происходящее «полным беззаконием», особенно на фоне ареста Бутягина, отметив, что главная задача сейчас – добиться освобождения ученого. По его словам, «мы будем требовать по дипломатическим каналам прав на защиту интересов нашего гражданина». «Наши дипломаты, естественно, будут над этим работать», – заверил представитель Кремля.

    В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что сотрудники российского посольства посетили Бутягина, дипломаты находятся в контакте с его адвокатом, который будет оспаривать решение суда. Дипломат подчеркнула, что Крым является неотъемлемой частью России, и выразила надежду, что в Польше осознают абсурдность предъявленных обвинений и поймут, что подобные политизированные шаги не останутся без последствий.

    «Александр Михайлович – очень серьезный и хороший учений,

    многие годы ведет раскопки в Крыму, он работал там еще тогда, когда полуостров был частью Украины. Он многое делает для науки и активно участвует в разного рода научных мероприятиях, конференциях, в том числе международных. О нем невозможно сказать что-то плохое, он заслуживает только положительные слова», – отметил археолог Владимир Кузнецов, доктор исторических наук, профессор, руководитель Фанагорийской экспедиции.

    Кузнецов, который лично хорошо знаком с Бутягиным, говорит, что раскопки ученого в Керчи (Пантикапей, Мирмекий и др.) были вкладом в мировую археологию и важны для понимания греческой колонизации. «В России основная масса античных памятников находится в Крыму и на Таманском полуострове в Краснодарском крае, то есть по берегам Керченского пролива. В Крыму крупнейшие античные города Керчь (Пантикапей), Нимфей и Мирмекий», – отметил историк.

    По его словам, Украина считает, что те, кто сейчас ведет археологические раскопки в Крыму, не имеют на это право. «Но это только одна часть дела. Мне совершенно непонятно, почему они считают, что Бутягин нанес ущерб на 200 млн гривен? Это заоблачная чушь. Это просто политическая акция с целью показать, кто, как думают в Киеве, дома хозяин.

    Поэтому все наши люди, которые работают в Крыму, внесены в списки экстремистского сайта «Миротворец»,

    и если они попадут в какую-то недружественную страну типа Польши или стран Прибалтики, то Украина потребует их выдачи, чтобы посадить в тюрьму. Но это нонсенс, нарушение всех международных правил и законов», – считает Кузнецов.

    «Здесь есть несколько причин произошедшего. Первое – это то, что Варшава по-прежнему прислушивается к запросам и позиции Киева. Но я думаю, что данный запрос на арест российского археолога был передан из Лондона, а это все существенно усложняет. То есть эта провокация была согласована, а Киеву терять нечего, поэтому он взял на себя конечную ответственность», – добавляет Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), главный научный сотрудник Института Европы РАН.

    Этот инцидент может повлиять на будущее не только международного научного сотрудничества в области археологии, особенно в «спорных» с точки зрения политики регионах. По его словам, в Польше могут арестовать талантливого российского балетмейстера, химика или даже простого крановщика.

    «В Польше вам статью найдут.

    Временный поверенный в делах России в Польше уже рекомендовал, что в эту страну лучше не ездить... Вообще надо пересмотреть всю политику в отношении Варшавы», – считает Межевич. По его словам, отечественным правоохранителям стоит внимательнее отнестись к тем гражданам Польши, которые нарушают российское законодательство, с целью их последующего обмена на Бутягина.

    Собеседник также предложил обратить внимание на деятельность в России католической церкви и тех приходов, которыми руководят польские священники, а заодно и на деятельность польских национально-культурных обществ, «которые в ряде случаев нарушают интересы государственной безопасности России». «Если Польша хочет конфликта, то надо пойти ей навстречу», – добавил эксперт.

    «Если поляки не совсем сошли с ума, они, разумеется, отпустят нашего ученого. Если же они выдадут его Украине – это повод для полного прекращения любых дипломатических отношений с Варшавой и для асимметричных ответных действий», – соглашается журналист Антон Крылов.

    Он назвал арест Бутягина «сигналом тем, кто думает, что европейцы слегка ужесточили правила выдачи виз, но в остальном все осталось как всегда».

    «Нет, это совсем не так. Любой гражданин России, побывавший в Крыму после 2014 года, жертвовавший на помощь армии или на гуманитарные цели, высказывавшийся в поддержку СВО или против Украины, да просто любой – может быть арестован в Евросоюзе и других недружественных странах», – сказал собеседник.

    По его словам, российских археологов в Крыму Украина не любила с момента обретения независимости в 1991 году. «Да и как можно любить тех, кто постоянно доказывает – Крым чей угодно, но никак не украинский. В 2013 году большинство российских археологических экспедиций работали на полуострове на птичьих правах, и дело шло к их полному запрету. При Януковиче, подчеркну», – заключил Крылов.

