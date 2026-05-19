Кто и зачем целится в Зеленского? Распространенная версия – что НАБУ и САП работают по указке Трампа, чтобы дожать Зеленского до согласия на «условия Анкориджа» (отвод войск из Донбасса, фиксация новых территориальных реалий, выход на устойчивое прекращение огня). Версия логичная, но ошибочная.2 комментария
Власти сообщили о планах привлечь Китай к строительству дорог
Россия обсуждает участие Китае в строительстве и финансировании автодороги вдоль Каспия с выходом на Иран, Афганистан, Пакистан, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Правительство прорабатывает варианты финансирования масштабных инфраструктурных инициатив с зарубежными партнерами, передает РИА «Новости».
Вице-премьер России Марат Хуснуллин на международном экономическом форуме «Россия – исламский мир: КазаньФорум» подчеркнул важность привлечения внешних средств.
«Конечно, мы очень хотим строить транспортную инфраструктуру не только за бюджетные деньги, но и за внебюджетные. На сегодняшний день у нас порядка 20 транспортных проектов отобрано. Они прошли экспертизу Минтранса, получили заключение министерства экономики о том, что эти проекты имеют под собой экономическую основу и дают хорошую базу для развития», – заявил политик.
По словам вице-премьера, сейчас крайне остро стоит вопрос создания трассы вдоль Каспийского моря. Новый маршрут должен обеспечить выход на Иран с последующим продолжением в Афганистан и Пакистан. В рамках мероприятия российская сторона обсудила с китайскими коллегами перспективы их участия в возведении дороги. Речь идет не только о непосредственном строительстве, но и о предоставлении необходимого финансирования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о визите представителей крупнейшего иранского банка на экономический форум в Казани.
Президент России Владимир Путин объявил о намерении проработать вопросы строительства автотранспортных подходов к границам с Китаем и Казахстаном.
Власти Ирана подтвердили перспективность создания совместных с Москвой транспортных маршрутов.