Власти сообщили о планах привлечь Китай к строительству дорог

Tекст: Дмитрий Зубарев

Правительство прорабатывает варианты финансирования масштабных инфраструктурных инициатив с зарубежными партнерами, передает РИА «Новости».

Вице-премьер России Марат Хуснуллин на международном экономическом форуме «Россия – исламский мир: КазаньФорум» подчеркнул важность привлечения внешних средств.

«Конечно, мы очень хотим строить транспортную инфраструктуру не только за бюджетные деньги, но и за внебюджетные. На сегодняшний день у нас порядка 20 транспортных проектов отобрано. Они прошли экспертизу Минтранса, получили заключение министерства экономики о том, что эти проекты имеют под собой экономическую основу и дают хорошую базу для развития», – заявил политик.

По словам вице-премьера, сейчас крайне остро стоит вопрос создания трассы вдоль Каспийского моря. Новый маршрут должен обеспечить выход на Иран с последующим продолжением в Афганистан и Пакистан. В рамках мероприятия российская сторона обсудила с китайскими коллегами перспективы их участия в возведении дороги. Речь идет не только о непосредственном строительстве, но и о предоставлении необходимого финансирования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о визите представителей крупнейшего иранского банка на экономический форум в Казани.

Президент России Владимир Путин объявил о намерении проработать вопросы строительства автотранспортных подходов к границам с Китаем и Казахстаном.

Власти Ирана подтвердили перспективность создания совместных с Москвой транспортных маршрутов.