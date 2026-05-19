Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинское общество готовят к новому потрясению в виде снижения мобилизационного возраста до 18 лет, передает РИА «Новости».

По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова, такую задачу перед президентом Владимиром Зеленским поставили западные кураторы.

«Украинское общество готовят к новому потрясению. В планах у киевского режима снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Согласно информации, полученной от источников приближенных к окружению Зеленского, ввести принудительный призыв на фронт с 18 лет планируется до конца лета – начала осени», – сообщил Рогов.

В последнее время украинская армия столкнулась с острой нехваткой личного состава. Действия сотрудников военкоматов регулярно приводят к скандалам и протестам. В сети распространяются видео силовой мобилизации, где мужчин увозят в микроавтобусах. Граждане призывного возраста на Украине пытаются избежать отправки на фронт, нелегально покидая страну, прячась в домах и поджигая здания военкоматов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский объявил о новых условиях для привлечения молодежи в армию.

Бывший спикер Рады Дмитрий Разумков рассказал о начале незаконного призыва восемнадцатилетних юношей.

Советник президента США Джейк Салливан назвал снижение мобилизационного возраста суверенным решением Украины на фоне острой нехватки живой силы.