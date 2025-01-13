Белый дом: Киеву придется снизить мобилизационный возраст

Эксперты указали на противоречия в заявлении Уолтца по урегулированию конфликта на Украине
Политолог Дудаков: Вопрос снижения призывного возраста может стать рычагом давления на Украину со стороны США
«У команды Дональда Трампа, по всей видимости, нет единой стратегии урегулирования украинского конфликта. Поэтому представители будущей администрации, вбрасывая в общественную сферу всевозможные заявления, просто прощупывают почву. Иногда они корректируют позицию, делая шаг назад или вперед», – сказал политолог Владимир Корнилов.
Яркий тому пример – ряд заявлений Майка Уолтца, подчеркнул собеседник. С одной стороны, Трамп, как говорит его советник, признает, что полное «вытеснение» России с территорий, на которые хотела бы претендовать Украина, включая Крым, является нереалистичной задачей. По словам Уолтца, необходимо сосредоточиться на прекращении конфликта дипломатическим путем. Но в то же время он заявляет, что Украина должна понизить призывной возраст до 18 лет.
«Иными словами, получается винегрет из различных пожеланий», – пояснил эксперт. Как считает политолог, Уолтц лишь «пытается угадать линию поведения своего босса и соответствовать этому». При этом риторика самого Трампа довольно часто меняется: сначала он говорил о планах положить конец противостоянию в течение 24 часов, а затем сообщает: ему нужно до полугода, указал Корнилов.
«Что делать Уолтцу в этой ситуации? Он понимает, что для урегулирования ситуации необходим диалог с Россией, и разговор Трампа с Владимиром Путиным должен состояться в ближайшем будущем. На этом фоне советник республиканца и «выдает на-гора», – детализировал аналитик. Отдельного внимания, по мнению Корнилова, заслуживает заявление Уолтца о снижении призывного возраста на Украине, что не укладывается в логику «мирного урегулирования».
«Сейчас идет серьезная борьба за позицию Трампа по украинскому конфликту. Она ведется во всех сферах, на всех площадках: публичных и закулисных. Команда Владимира Зеленского очень активно работает в этом направлении. Они через американских и европейских лоббистов пытаются «продать» республиканцу под видом деэскалации эскалацию. Из выступлений избранного президента США можно сделать вывод, что он рассматривает и такой вариант», – пояснил Корнилов.
Спикер напомнил: ранее Трамп говорил, что может «накачивать» Украину оружием, если Москва не согласится на условия США. «Поэтому позиция Уолтца соответствует тому, что говорил его начальник: мы вроде как за диалог и при этом готовы передать Киеву вооружение. Но для этого украинскому руководству нужно как можно больше тех, кого можно отправить на фронт», – уточнил эксперт. По его оценкам, если будущая администрация Трампа даст команду офису Зеленского понизить призывной возраст, то те послушаются беспрекословно.
На Украине между тем уже идет информационная подготовка к возможному решению. Политолог указал на рассказ Дмитрия Кулебы о том, как тот отговорил своего 18-летнего сына от службы в ВСУ. «Бывший министр делает вид, что его сынок и был бы готов пойти служить в армии, да возраст не позволяет. Так украинская элита и относится к обывателям, которым можно вешать откровенную лапшу на уши, понимая, что они не смогут возмутиться», – акцентировал собеседник.
Что касается позиции Москвы по урегулированию конфликта, то она остается неизменной и не зависит от заявлений команды Трампа, продолжал специалист. «Республиканцу и его советникам стоит об этом помнить», – подчеркнул Корнилов.
Схожей точки зрения придерживается и американист Малек Дудаков. «Уолтц постепенно расшатывает «ястребиный консенсус» на Западе, говоря о том, что вернуть все территории, которые были освобождены Россией, невозможно», – пояснил он. Собеседник указал, что, с одной стороны, команда Трампа понимает, что нужно садиться с Россией за стол переговоров.
«С другой стороны, Трамп не хочет этого делать со слабой позиции. Поэтому Уолтц призывает стабилизировать фронт, а для этого Украине нужно больше людей – и значит, нужно снижать призывной возраст. Другое дело, что сами украинцы не спешат это делать, несмотря на давление Байдена», – отметил Дудаков. В отличие от Корнилова, он полагает, что офис Зеленского не будет снижать призывной возраст – «по крайней мере, в ближайшее время».
«И это может стать еще одним рычагом давления на Украину со стороны США. Команда Трампа скажет: мол, если вы не хотите снижать возраст – значит, не хотите и побеждать. Соответственно, Штаты предложат сесть за стол переговоров. Это подковерная игра в преддверии будущих переговоров и в рамках переговорного трека, который администрация Трампа предложит Москве», – считает эксперт.
«Скорее всего, надежда США на то, что им удастся укрепить свою переговорную позицию, ничем не увенчается. У Москвы переговорная позиция будет сильнее. Собственно говоря, на это указывает даже и настрой самого Уолтца, который толком не может объяснить, каким образом США смогут оказывать давление на Россию», – продолжил собеседник.
«Согласие на удары дальнобойными ракетами уже дано и реализуется, энергетические санкции введены – США задействовали примерно все, что только можно, а ожидаемого эффекта не достигли ни на фронте, ни в попытках расшатать российскую экономику. Соответственно, для команды Трампа самый сложный момент состоит в том, как им договариваться с Россией, не имея позиции силы», – резюмировал Дудаков.
Ранее будущий советник по национальной безопасности США Майк Уолтц заявил, что Дональд Трамп «в ближайшие месяцы» примет решения, которые приведут к прекращению украинского конфликта. Об этом он сообщил в программе This Week на канале ABC. «С точки зрения президента Трампа, вы не можете заключить сделку, если у вас нет каких-либо отношений и диалога с другой стороной», – пояснил политик.
По его словам, подготовка встречи президента России Владимира Путина и Трампа «идет полным ходом». Ведущий Джонатан Карл спросил Уолтца, будут ли на встрече только Трамп и Путин, или в ней также может принять участие президент Украины Владимир Зеленский. «Мы пока не установили точные рамки. Мы работаем над этим», – сказал Уолтц, добавив, что ожидает телефонного разговора Трампа и Путина в «ближайшие дни или недели».
Что касается непосредственно Украины, он заявил: администрация Трампа будет подробно обсуждать с Киевом вопросы, связанные с формированием личного состава ВСУ. По словам Уолтца, Украина «сможет получить сотни тысяч новых солдат», если снизит призывной возраст до 18 лет.
«Они, конечно, заняли очень благородную и жесткую позицию, но нам нужно решить проблему нехватки силы. Речь идет не только о боеприпасах, амуниции или выписывании большего количества чеков. Речь идет о стабилизации линии фронта, чтобы мы могли заключить какую-то сделку», – детализировал Уолтц.
Вместе с тем он признал, что ВСУ не смогут вытеснить российские силы с территорий, освобожденных Россией в ходе СВО. «Все знают, что конфликт должен закончиться дипломатическим путем. Я просто не думаю, что реалистично говорить, что мы собираемся выдворить каждого русского с каждой пяди украинской земли, даже из Крыма. Президент Трамп признал эту реальность, и весь мир признает эту реальность. И я думаю, это огромный шаг вперед. Теперь давайте двигаться дальше», – пояснил Уолтц.
В целом он отметил, что риторика Трампа помогла развеять идею о том, что конфликт – это безнадежное болото, и что он будет продолжаться и продолжаться десятилетиями, «превращаясь в мясорубку людей и ресурсов в стиле Первой мировой войны, с последствиями третьей мировой войны». «Теперь даже Зеленский говорит: «Готов работать с вами, чтобы положить конец этой войне». Так давайте закончим конфликт справедливо, ответственно, чтобы защитить будущее Украины, но положить конец этому…», – сказал Уолтц.
Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что в западных политэлитах с тревогой отмечают снижение способности украинской армии противостоять натиску российских сил, и не исключается скорый обвал обороны ВСУ.
«В Белом доме признают, что одного лишь материально-технического обеспечения ВСУ недостаточно для стабилизации линии фронта. На днях Вашингтон потребовал от Зеленского срочно снизить возраст призыва по мобилизации до 18 лет. Соответствующее решение в Киеве уже подготовлено и будет принято в ближайшее время», – говорится в сообщении. Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, почему США требуют от Киева отправить молодых украинцев на фронт.