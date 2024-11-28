Эксперты объяснили требование Вашингтона к Украине резко снизить возраст мобилизации

Tекст: Олег Исайченко

Власти Украины отвергли предложение США о снижении призывного возраста. По данным Financial Times, вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Вашингтону стоило бы сосредоточиться на поставках вооружений для ВСУ. По ее словам, Белому дому необходимо обеспечить не только подготовку бригад, но и их оснащенность боевыми орудиями.

Против данной инициативы высказался и советник офиса Владимира Зеленского Дмитрий Литвин. Он заявил, что в призыве молодежи нет особого смысла, поскольку «ранее объявленное оборудование не поступает вовремя». По его словам, из-за сложившейся ситуации у ВСУ не хватает вооружений даже для уже мобилизованных солдат.

Напомним, во вторник стало известно, что американские власти рекомендовали Украине снизить призывной возраст с 25 до 18 лет. «Русские добиваются значительного прогресса на востоке, и они начинают оттеснять позиции ВСУ в Курской области. Мобилизация и дополнительная рабочая сила могут сыграть существенную роль для Киева», – цитирует Reuters чиновника из США.

По его оценке, нехватка боеприпасов и транспортных средств – не самая главная проблема украинской армии. Он отметил, что в настоящий момент в рядах ВСУ имеется большое число солдат, которые не могут «выезжать на отдых, дополнительные тренировки или переоснащение» в связи с острой нехваткой людей. Приток новобранцев может облегчить данный процесс.

При этом, по словам координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, Штаты готовы увеличить объемы обучения военнослужащих в случае, если Киев сможет справиться с проблемой дефицита кадров в армии. Он добавил, что пополнение личного состава является наиболее важной потребностью для ВСУ.

Напомним, снижение мобилизационного возраста уже происходило на Украине в апреле 2024 года. Тогда Зеленский разрешил подвергать мобилизационным мероприятиям граждан старше 25 лет (до этого пороговой отметкой было 27 лет). В преддверии этого решения в государстве уже долгое время обсуждалась возможность снижения призывного возраста до 18 лет. Тогда же в силу вступили и другие ограничения для украинских мужчин.

При этом сама дискуссия о привлечении вчерашних школьников в армию лишает страну молодежи. Так, перед началом учебного года с Украины выехали 300 тыс. школьников, а в мае 2024-го в стране окончили школу около 200–250 тыс. человек. Все это происходит на фоне того, что за последние четыре года закрылось 2,1 тыс. школ (20% в селах и 5% в городах).

Сама процедура призыва в государстве сопровождается регулярными случаями «бусификации» – прецедентами насильственной отправки на фронт мужчин. Как отмечают эксперты, офис Зеленского действительно может пойти на снижение возрастного порога для мобилизации по указке из США, однако это может вызвать серьезное недовольство в обществе.

«Разговоры о снижении возраста мобилизации на Украине до 18 лет ведутся довольно давно. Запад аргументирует это тем, что во времена конфликта во Вьетнаме США призывали в армию молодых людей, которые буквально год назад окончили школу», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». По его мнению, нынешние требования Вашингтона крайне весомы.

«Соединенные Штаты поставляют ВСУ оружие, а офис Зеленского должен обеспечить пополнение войск пушечным мясом. При этом последние не могут выполнить свои обязательства по увеличению числа вооруженных сил. Отсюда и требования снизить возраст мобилизации со стороны Вашингтона», – пояснил собеседник.

Как уточнил политолог, подобные призывы США логичны еще и потому, что Украина избрана ими как «негодный актив». «Американцам совсем не жалко простых граждан», – подчеркнул Скачко. При этом в Киеве на заявления Белого дома отреагировали довольно дерзко, отметил он. «Объясняется такое «бесстрашие» довольно просто: в офисе Зеленского понимают, что война нужна сейчас именно администрации Джо Байдена», – указал эксперт.

Кроме того, Киев таким образом выставляет свои условия Вашингтону – «вы нам больше помощи, а потом будем вести разговор».

«Дело в том, что украинская сторона явно терпит поражение. Однако налаженная схема разворовывания всего, что передается ВСУ, пока продолжает работать. На этом фоне киевские чиновники и западные контрагенты, которые «дербанят» поставки, хотят напоследок еще чего-нибудь урвать. Кто о чем думает, а страсть к наживе у офиса Зеленского в крови», – детализировал Скачко.

По его мнению, снижение возраста мобилизации во многом будет зависеть от того, какой курс выберет Дональд Трамп. «Если избранный президент США не сменит свою миротворческую риторику, то, на мой взгляд, до этого дело не дойдет. Если же он продолжит политику уходящей администрации Байдена, то он может в более жесткой манере потребовать от Киева призыва 18-леток. В этом случае в «топку» боевых действий будет брошено все», – рассуждает собеседник.

При реализации второго сценария, по оценкам политолога, в ВСУ могут мобилизовать до миллиона человек. «Другое дело, что они будут слабо обучены, если вообще пройдут какую-то боевую подготовку. Эти меры Киева не остановят продвижение российских войск. Но внутри Украины очередные кадры «бусификации» могут спровоцировать региональные антивоенные бунты», – акцентирует Скачко.

Мобилизационный потенциал Украины в несколько раз ниже, чем те цифры, которые называют западные эксперты,

отметила политолог Лариса Шеслер. По ее мнению, объясняется такое расхождение тем, что Зеленский «с самого начала обманывал своих кураторов».

«Дело в том, что те данные, которые публикуют в США и ЕС, абсолютно не учитывают миграционный отток населения Украины с 2014 по 2021 год. В этот период после получения безвиза граждане массово уезжали из страны, и это практически нигде не фиксировалось. Восстановить информацию о них крайне трудно», – уточнила собеседница.

«Зеленский, по всей видимости, убедил Запад, что основная проблема Киева – в нехватке оружия. А теперь те недоумевают – а где же люди? Пока они списывают это на «высокую» нижнюю границу мобилизационного возраста – 25 лет. Им кажется, что если снизить планку, то призыв на Украине заработает как часы. Но дела обстоят совсем иначе», – детализировала политолог.

Она напомнила, что доля украинцев в возрасте от 20 до 25 лет составляет меньшую страту населения. «Конец 1990-х – начало 2000-х – время самой низкой рождаемости. Более того, с 2022 года очень многие мальчики выехали с Украины. Поэтому рассчитывать на то, что снижение призывного возраста повлечет какие-то глобальные изменения в мобилизационных возможностях, нелепо.

Молодых людей, которые окончили школу три-четыре года назад, насчитывается в среднем 250 тысяч.

Допустим, что половина из них успела сбежать из страны. Остается около 125 тысяч. Из них годных к военной службе окажется не более чем треть. Вместе с тем, если будет принято решение мобилизовать всех – вне зависимости от состояния здоровья, то это будет означать тотальное уничтожение категории одного возраста», – рассуждает эксперт.

Говорить об их военной подготовке не приходится. «На Украине успешно занимаются накачкой подростков нацистской идеологией. В стране вполне может действовать «Зеленский-югенд». Но профессионализм для молодых бойцов не будет играть никакой роли, даже если они пройдут какие-то экспресс-курсы, организованные США», – считает она.

Им уготована роль пушечного мяса. Политолог напомнила, что в зоне боевых действий фиксируется гибель чаще именно «свежемобилизованных, необученных, психологически не готовых к военным действиям» граждан. «Более того, кадровые военные цинично относятся к таким солдатам и отправляют их впереди себя в ходе операций», – добавила политолог.

Таким образом, как отметила Шеслер, снижение мобилизационного возраста на Украине не принесет никакой пользы, но будет иметь ряд негативных последствий. Так, одно из них – рост числа случаев СЗЧ (самовольного оставления части), указала она.

«В Киеве молодежь воспринимают как неприкосновенный резерв промытых мозгов.

Юноши, которые прошли становление как личности после Евромайдана, наиболее подвержены нацистской идеологии. Но те украинские политические деятели, которые выступают против снижения возраста мобилизации, руководствуются не тем, что их важно сохранить для будущего общества Украины. Главным образом, эти чиновники понимают, что такой шаг не изменит ситуацию на фронте», – пояснила собеседница.

Второе последствие – резкое ухудшение отношения к власти Зеленского внутри страны, добавила эксперт. «В эпоху всеобщей инфантилизации юноши даже в 20 лет воспринимаются в семьях как дети. Их мобилизация вызовет ненависть по отношению к власти. В офисе Зеленского боятся негодования матерей», – заключила Шеслер.