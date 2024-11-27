Tекст: Ольга Иванова

Как сообщается, данная рекомендация поступила от высокопоставленного представителя администрации США, который подчеркнул, что Украине необходимо мобилизовать и тренировать больше новых солдат, сообщает РИА «Новости».

Данное предложение, по словам источника, направлено на улучшение ситуации с пополнением рядов ВСУ. В сообщении агентства говорится: «Украинским чиновникам следует рассмотреть понижение возраста (призыва – ред.) для своих военных до 18 лет... Украина мобилизует и тренирует недостаточно новых солдат».

Согласно информации, США обеспокоены недостаточным числом новобранцев на Украине, что может повлиять на боеспособность страны в текущих условиях. Администрация США считает, что подобная мера поможет Украине увеличить численность своих вооруженных сил и улучшить их подготовку.

До этого пленный украинский военный Василий Багрий заявил, что на Украине почти не осталось здоровых людей для войны, и призвал свергнуть власти через Майдан, обвиняя их в уничтожении страны и отправке больных на передовую.