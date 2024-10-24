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Пленный украинец призвал к новому Майдану для свержения власти Зеленского
Пленный украинец Василий Багрий призвал устроить Майдан и свергнуть власть Зеленского
Пленный украинский военный Василий Багрий заявил, что на Украине почти не осталось здоровых людей для войны, он призвал свергнуть власти через Майдан, обвиняя их в уничтожении страны и отправке больных на передовую.
Пленный военнослужащий ВСУ Василий Багрий призвал устроить новый Майдан на Украине для свержения нынешней власти. Как передает РИА «Новости», Багрий утверждает, что на Украине практически не осталось способных воевать людей, и в этом, по его мнению, виноваты власти. Многие из мобилизованных имеют серьезные проблемы со здоровьем, подчеркнул он.
Багрий рассказал, что по прибытии в учебную часть он увидел солдат с различными заболеваниями и травмами, включая грыжи и металлические пластины. Он выразил уверенность, что всех, кто отказывается воевать, невозможно арестовать.
Багрий резко критикует президента Зеленского и других представителей власти за то, что они, по его мнению, «уничтожают страну» и отправляют людей на смерть.
Кроме того, Багрий отметил, что некоторые из тех, кого разыскивают военкоматы, пытаются сбежать. Однако, если таких людей ловят повторно, их отправляют на фронт без обсуждений, невзирая на их состояние здоровья. Он подчеркивает, что это происходит в обход всех норм и правил.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские пехотинцы из 63-й отдельной механизированной бригады, вооруженные натовским оружием, добровольно сдались в плен российским военным на Харьковском направлении, заявив, что не хотят умирать за Зеленского и интересы США.
Также сообщалось, что украинский военный Владимир Горбатко попал в плен на территории Курской области из-за заклинивших автоматов.